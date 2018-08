Resume de l'actualite a 16H00 GMT (28/08)

PARIS - Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé ce matin sa démission pour ne plus avoir à cautionner une politique des "petits pas" très insuffisante à ses yeux face aux enjeux climatiques et environnementaux.

"Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur (des) enjeux et donc je prends la décision de quitter le gouvernement aujourd'hui", a-t-il déclaré d'une voix émue sur France Inter.

Emmanuel Macron, en déplacement au Danemark, a dit respecter une décision de "liberté" et souhaiter pouvoir compter encore sur l'ex-ministre dans d'autres circonstances.

Nicolas Hulot, qui s'est plaint de son isolement au sein d'un gouvernement dont il était un des ministres les plus populaires, a précisé avoir pris sa décision lundi soir et n'en avoir averti ni le président ni le Premier ministre.

"Personne n'était au courant, y compris ma propre épouse", a-t-il déclaré. "Si je les avais prévenus avant, peut-être qu'ils m'auraient une fois encore dissuadé."

L'Elysée et Edouard Philippe ont pris acte en fin de matinée de cette décision en remerciant Nicolas Hulot pour son travail et en assurant que la détermination du gouvernement en matière d'environnement restait totale.

Le Premier ministre a annoncé qu'il ferait "dans les jours qui viennent" à Emmanuel Macron des propositions sur la composition du gouvernement, dont plusieurs membres, comme la ministre de la Culture Françoise Nyssen, paraissent fragilisés.

La démission de Nicolas Hulot intervient au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de la réduction de moitié du coût du permis de chasse, lors d'une réunion avec des chasseurs auxquels s'était mêlé le "lobbyiste" de la chasse traditionnelle Thierry Coste, au grand dam du ministre.

L'ancien animateur de télévision converti à l'écologie a expliqué que cela avait achevé de le convaincre de démissionner mais que cette décision mûrie "depuis de long mois" était le résultat d'une "accumulation de déceptions".

---

PARIS - La France vit son deuxième été le plus chaud, derrière celui de 2003, selon des données publiées aujourd'hui par Météo France.

"En moyenne sur la saison et sur la France, la température a été supérieure à la normale, de près de 2°C, plaçant 2018 au second rang des étés les plus chauds, loin derrière 2003 (+3,2°C)", peut-on lire dans un communiqué de l'institut.

Ces mesures portent sur ce que Météo France appelle "l'été météorologique", allant du 1er juin à la fin août.

Les températures se sont maintenues au-dessus des normales tout au long de cette période, à l'exception de brefs épisodes de rafraîchissement en juin et en août.

La chaleur a été particulièrement intense sur un large quart Nord-Est où les températures ont souvent été supérieures de deux à trois degrés aux normales, est-il précisé dans le communiqué de Météo France.

---

JOUY-EN-JOSAS (Yvelines) - Edouard Philippe a promis aujourd'hui devant l’université d’été du Medef que son gouvernement oeuvrerait avec constance pour améliorer la fiscalité des entreprises jusqu'à la fin du quinquennat.

Quelques minutes plus tôt, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a pris la tête du Medef début juillet, avait critiqué devant le Premier ministre le report de quelques mois, en 2019, d’une partie des baisses de cotisations patronales promises aux entreprises et invité l'exécutif à ne pas franchir la "ligne rouge" de l'alourdissement des charges.

---

PARIS - Le ministère de l'Action et des Comptes publics a formellement démenti aujourd'hui l'hypothèse d'un report de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, alors qu'un article à paraître demain dans Le Canard enchaîné a relancé les spéculations sur une telle éventualité.

Selon l'hebdomadaire satirique, Emmanuel Macron aurait "en privé" fait part de ses doutes sur cette réforme et se serait donné "jusqu'au 15 septembre" pour décider de confirmer ou non son application au 1er janvier prochain.

"Nous opposons un démenti formel", déclare-t-on dans l'entourage de Gérald Darmanin. "Le prélèvement à la source entrera en vigueur comme prévu au 1er janvier 2019", dit-on de même source.

---

GENEVE - Les bombardements des forces aériennes de la coalition arabe qui intervient depuis 2015 au Yémen ont provoqué de lourdes pertes civiles en visant des zones habitées, des marchés ou encore des mariages, a estimé hier une mission d'enquête des Nations unies qui juge que certaines frappes pourraient s'apparenter à des crimes de guerre.

L'Arabie saoudite dirige cette alliance des pétromonarchies du Golfe qui combat depuis plus de trois ans les rebelles houthis chiites en soutien au gouvernement du président yéménite Abd-Rabbou Mansour Hadi.

---

BEYROUTH - Des milliers de réfugiés syriens ont commencé aujourd'hui à retourner à Daraya, pour la première fois depuis la reprise de ce faubourg de Damas par les forces gouvernementales il y a deux ans, ont rapporté les médias syriens. La ville de Daraya, l'un des principaux foyers de l'insurrection contre le président Bachar al Assad, a été gravement endommagée par les combats, ce qui a contraint de nombreux habitants à fuir.

A la suite d'un accord de reddition signé en août 2016, les rebelles ainsi que leurs proches avaient été autorisés à quitter la région. Certains avaient gagné des zones tenues par l'opposition dans le nord du pays, d'autres - probablement ceux qui ont commencé à rentrer mardi - s'étaient installés dans des secteurs contrôlés par le gouvernement autour de Damas.

---

MOSCOU - La Russie va organiser le mois prochain ses plus importantes manoeuvres militaires depuis près de 40 ans, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. L'exercice "Vostok-2018" (Est-2018) se déroulera du 11 au 15 septembre dans des régions militaires du centre et de l'est de la Russie et réunira environ 300.000 soldats, plus de 1.000 avions, deux escadres de la marine russe et tous les régiments aéroportés.

---

LA HAYE - Les avocats de l'administration Trump devaient être entendus aujourd'hui par la Cour internationale de justice (CIJ) après que l'Iran a réclamé hier la levée des sanctions que Washington a entrepris de rétablir suite à son retrait de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de Téhéran.

La République islamique a fait valoir devant la CIJ que le rétablissement des sanctions américaines, qui sont de nature à affaiblir encore son économie, était une violation d'un traité peu connu signé en 1955 entre les deux pays, le "traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires".

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a affirmé hier que Téhéran, par cette procédure devant la CIJ, cherchait à nier le droit souverain de Washington de prendre toute mesure nécessaire à la défense de la sécurité nationale, "notamment le rétablissement des sanctions".

Les avocats de Washington diront probablement que la Cour n'est pas compétente, que le traité de 1955 est caduc et que, même s'il ne l'est pas, les sanctions n'y portent pas atteinte.