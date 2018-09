Resume de l'actualite a 16H00 GMT (28/09)

WASHINGTON - La commission judiciaire du Sénat américain a décidé de maintenir ce soir son vote sur la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême en dépit des objections démocrates qui réclamaient un report en raison des accusations d'agression sexuelle dont fait l'objet ce magistrat catholique conservateur.

Les démocrates - ainsi que l'Association américaine du barreau (ABA) - réclamaient un report du vote afin de laisser le temps au FBI d'enquêter sur les accusations de Christine Blasey Ford, une professeure de psychologie qui affirme que Kavanaugh a tenté de la violer lorsqu'ils étaient tous deux lycéens en 1982.

Si le juge soutenu par Donald Trump franchit avec succès cette étape, le Sénat pourrait se prononcer très vite, avec un vote procédural samedi puis un vote sur la nomination de Kavanaugh la semaine prochaine.

---

DJAKARTA - Un tsunami a frappé vendredi la ville de Palu, sur l'île indonésienne des Célèbes, après un violent séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, ont annoncé les autorités qui ne sont pas en mesure de fournir dans l'immédiat un bilan.

Une vague a submergé plusieurs bâtiments mais la tombée de la nuit n'a pas permis de dresser un bilan des dégâts.

Une pré-alerte au tsunami a été rapidement levée mais la vague est arrivée plus tard. Les communications sont rompues avec les villes de Palu et de Donggala, à 80 km de l'épicentre du séisme. L'aéroport de Palu a été fermé.

Plus de 600.000 personnes vivent à Palu et Donggala.

Peu avant le séisme de 7,5, un premier tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 avait fait un mort et au moins dix blessés à Donggala.

---

ROME - L'accord trouvé par le gouvernement italien sur des objectifs budgétaires intégrant un déficit trois plus fois plus important que la trajectoire fixée par le précédent exécutif place l'Italie en porte à faux avec la Commission européenne et provoque l'inquiétude des marchés financiers, qui redoutent de nouvelles tensions sur la dette publique.

La coalition formée par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue a forcé la main de son ministre de l'Economie, Giovanni Tria, dont les appels à la prudence budgétaire avaient rassuré les marchés, en s'entendant jeudi soir sur un objectif de déficit de 2,4% du produit intérieur brut dans son projet de budget pour 2019 et les deux années suivantes.

Cet accord reste dans la limite du plafond de 3,0% fixé par les règles européennes, mais le gouvernement précédent dirigé par le Parti démocrate (centre gauche) s'était engagé sur une réduction significative du déficit pour contenir sa dette élevée. L'objectif pour 2019 était de 0,8%. L'Italie est, des principales économies européennes, le pays le plus lourdement endetté, à hauteur de 130% de son PIB.

---

LONDRES - L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, appelle la Première ministre Theresa May à renoncer à ses propositions sur le Brexit et expose son propre plan inspiré de l'accord de libre échange avec le Canada.

Sa tribune, publiée dans le Daily Telegraph, accentue encore la pression sur Theresa May à l'avant-veille de l'ouverture du congrès annuel du Parti conservateur, dimanche à Birmingham.

"C'est le moment de changer le cours des négociations et de rendre justice aux ambitions et au potentiel du Brexit", écrit Johnson, en présentant un plan alternatif en six points sur le Brexit. "Il y a un échec collectif du gouvernement et un abandon de la volonté des élites britanniques qui n'ont pas été à la hauteur du mandat que leur a confié le peuple."

Six mois à peine avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars 2019, le gouvernement May n'a toujours pas conclu d'accord de divorce avec l'UE et les frondeurs de son parti ont menacé de voter contre tout accord qu'elle pourrait conclure, quel que soit son contenu.

---

BRATISLAVA - Le procureur général de Slovaquie a inculpé trois personnes d'assassinat dans l'enquête sur la mort en février dernier du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne. Ces trois suspects ont été arrêtés hier matin lors d'une opération de police dans le sud du pays. Cinq personnes arrêtées en même temps ont été remises en liberté.

Jan Kuciak, qui enquêtait sur la corruption dans les sphères politiques slovaques, a été tué par balles, ainsi que sa fiancée Martina Kusnirova, à leur domicile des environs de la capitale, Bratislava. Tous deux étaient âgés de 27 ans.

---

BRUXELLES/FRANCFORT - Ryanair est confrontée à une grève de 24 heures d'une partie de son personnel dans six pays européens, qui perturbe les vols de plus de 40.000 passagers.

La compagnie européenne à bas coûts, qui a reconnu en décembre les syndicats de pilotes, doit faire face à la mobilisation de ses salariés, qui réclament des hausses de salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail.

Des membres du personnel navigant en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays Bas et au Portugal ainsi que les pilotes allemands observent ce vendredi une grève de 24 heures pour faire pression sur la direction de la compagnie aérienne, dont l'assemblée générale s'est tenue le 20 septembre.

Ils veulent notamment contraindre Ryanair à accepter des contrats locaux au lieu de contrats s'appuyant sur le droit du travail irlandais, réputé moins avantageux pour les salariés.

---

PARIS - L'insistance de l'exécutif à débattre de la dégressivité des allocations chômage horripile les syndicats qui dénoncent une manipulation politique ostracisant les cadres et occultant des questions difficiles comme la pénalisation des contrats courts.

Les cinq principaux syndicats ont dit leur opposition à cette idée, remise sur la table avant l'ouverture d'une négociation sur l'assurance chômage exigée par le gouvernement.

La piste de la dégressivité, réaffirmée la veille par le Premier ministre, Edouard Philippe, sera soumise à la discussion, a confirmé Christophe Castaner, délégué général de La République en marche et secrétaire d'Etat aux Relations avec le parlement.

"Dans certains cas, elle peut être envisagée", a dit Edouard Philippe jeudi. "Pour ceux qui ont une très forte employabilité, qui ont des salaires qui sont très élevés, créer une forme de dégressivité de l'assurance chômage peut avoir du sens."

---

LYON - Un abattoir de Haut-Valmorey (Ain) a été ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi par un incendie qui a détruit plus de 2.000 m2 de bâtiments ainsi que plusieurs véhicules, notamment des semi-remorques frigorifiques stationnés sur place.

La gendarmerie dit privilégier la piste criminelle. L'incendie intervient dans un contexte de vives tensions entre la filière boucherie et des militants vegan antispécistes opposés à la consommation de viande, qui ont multiplié les actions ces derniers temps.

L'acte n'a pas été revendiqué. Les abattoirs Gesler, qui emploient 80 personnes, avaient reçu récemment un label de qualité pour le traitement réservé aux animaux. Il n'a jamais été la cible des associations antispécistes.

---

NEW YORK/SAN FRANCISCO - Le gendarme de la Bourse de New York a accusé Elon Musk de fraude après ses tweets du mois dernier sur un possible rachat de Tesla suivi d'un retrait de la cote, ajoutant être en faveur de sa mise à l'écart de la direction du constructeur de voitures électriques.

Dans les premiers échanges à Wall Street vendredi, l'action Tesla perd plus de 10%.

Selon une information de la chaîne CNBC diffusée peu avant l'ouverture du marché, Elon Musk a refusé de payer une amende et de céder sa place à la tête de Tesla pendant deux ans dans le cadre de la proposition de réglement faite par la SEC.

Dans sa plainte, la SEC affirme qu'Elon Musk a surpris les membres de son équipe et les investisseurs avec une série de tweets, dont le premier publié le 7 août expliquant qu'il envisageait de retirer Tesla de la Bourse.

Le 24 août, après l'annonce de l'ouverture d'une enquête de la SEC, Elon Musk avait annoncé renoncer à son projet.