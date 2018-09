Resume de l'actualite a 16H00 GMT (29/09)

PALU, Indonésie - Le bilan du séisme de magnitude 7,5 et du tsunami qui se sont produits hier sur l'île des Célèbes en Indonésie atteint 384 morts, selon l'agence de prévention des catastrophes.

Des vagues de près de six mètres ont déferlé au crépuscule sur la ville côtière de Palu, qui était encore secouée par de puissantes répliques samedi après-midi.

Outre les 384 morts, il a fait état de 540 blessés et de 29 disparus.

Des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur la plage pour préparer les célébrations de l'anniversaire de la ville, vendredi soir.

Des vidéos amateurs diffusées par des chaînes de télévision locales montrent les vagues s'engouffrant dans les bâtiments du littoral, ravageant les maisons et dispersant des conteneurs.

---

BARCELONE, Espagne - Six personnes ont été interpellées à Barcelone aujourd'hui lors d'affrontements entre la police et des manifestants pour et contre l'indépendance de la Catalogne, à deux jours du premier anniversaire du référendum sur la sécession de cette prospère région.

Selon la presse, 14 personnes ont reçu des soins après avoir été légèrement blessées lors des manifestations.

La tension reste forte en Catalogne un an après le référendum du 1er octobre 2017. Déclarée inconstitutionnelle à Madrid, la consultation s'est néanmoins tenue. Le "oui" à l'indépendance l'a emporté mais avec un taux de participation inférieur à 50%. A l'issue de ce scrutin controversé et de la déclaration d'indépendance qui l'a suivie, certains dirigeants de la Catalogne ont fui en exil ou ont été arrêtés.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des groupes indépendantistes se sont rassemblés pour empêcher une manifestation en hommage aux policiers qui avaient été déployés en Catalogne lors du référendum. La manifestation a pu avoir lieu, les participants empruntant un autre chemin.

---

WASHINGTON - Donald Trump a ordonné hier au FBI d'ouvrir un complément d'enquête sur son candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, accusé d'agressions sexuelles, avant le vote prévu au Sénat en séance plénière pour confirmer sa nomination.

La commission judiciaire du Sénat des Etats-Unis, à majorité républicaine, s'est prononcée par la suite en faveur de sa nomination, mais ce feu vert n'a été obtenu qu'à une voix près.

Christine Blasey Ford, une professeure de psychologie, affirme que Brett Kavanaugh a tenté de la violer lorsqu'ils étaient tous deux lycéens en 1982 dans le Maryland. Brett Kavanaugh nie les faits qui lui sont imputés.

---

NEW YORK - Facebook a annoncé hier qu'une faille de sécurité touchant près de 50 millions de comptes avait été découverte le 25 septembre.

Le premier réseau social mondial, qui dit ignorer si des comptes ont été détournés, assure dans un communiqué avoir remédié au problème et averti les autorités.

Les pirates ont exploité une faille de codage dans la fonction "voir en tant que", qui permet de voir son propre profil comme les autres utilisateurs.

La plate-forme n'a pas identifié à ce stade l'origine du piratage, dont l'impact reste à déterminer.

---

AMSTERDAM - La Cour internationale de Justice (CIJ) a annoncé hier soir avoir été saisie d'une plainte des autorités palestiniennes qui contestent le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine.

Selon les Palestiniens, ce transfert contrevient à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et il doit être annulé.

Les Palestiniens prient "la Cour de dire que le transfert, dans la ville sainte de Jérusalem, de l'ambassade des Etats-Unis en Israël constitue une violation de la convention de Vienne", selon le texte publié par la CIJ sur son site internet.

Ils demandent en outre que la Cour prescrive "aux Etats-Unis d'Amérique de retirer la mission diplomatique de la ville sainte de Jérusalem et de se conformer aux obligations internationales qui découlent de la convention de Vienne".

---

ROME - Le projet de budget italien, qui prévoit un déficit trois fois supérieur à l'objectif fixé par le précédent gouvernement, a placé Rome en porte à faux avec la Commission européenne et provoqué hier l'inquiétude des marchés financiers, qui redoutent de nouvelles tensions sur la dette publique.

La coalition formée par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue a forcé la main de son ministre de l'Economie, Giovanni Tria, dont les appels à la prudence budgétaire avaient rassuré les marchés, en s'entendant jeudi soir sur un objectif de déficit de 2,4% du produit intérieur brut dans son projet de budget pour 2019 et les deux années suivantes.

Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, a parlé d'un budget "hors des clous" et appelé le gouvernement italien à donner la priorité à la réduction de la dette publique, qu'il a jugée "explosive".

---

GOYAVE, Guadeloupe - L’engagement du ramassage des sargasses dans les 48 heures après échouage "sera tenu", a déclaré hier Emmanuel Macron, assurant les populations antillaises de "l’engagement plein et entier de l’Etat pour accompagner les collectivités sur ce sujet".

Comme l’ensemble des îles de la Caraïbe, les Antilles sont depuis 2011 confrontées à une invasion massive d’algues sargasses, revenues en 2015 et plus massivement en 2017-2018.

Ces algues brunes, potentiellement dangereuses pour la santé, libèrent de l’hydrogène sulfuré et de l’ammoniac lorsqu’elles pourrissent sur les côtes.

Le chef de l'Etat a rappelé que "la meilleure des protections pour tout le monde, c’est le ramassage dans les meilleurs délais, 48 heures après échouage ou au large pour éviter les échouages, et tout dommage ou tout problème de type sanitaire".