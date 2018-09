Resume de l'actualite a 16H00 GMT (30/09)

PALU, Indonésie - Le bilan du séisme de magnitude 7,5 et du tsunami qui ont frappé la région de Palu sur l'île des Célèbes en Indonésie s'élève désormais à 832 morts et devrait encore s'alourdir à mesure que les secours atteindront les zones les plus reculées.

Des dizaines voire des centaines de victimes restent piégées sous les décombres, a déclaré dimanche l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Le vice-président indonésien Jusuf Kalla a averti que le bilan définitif pourrait se chiffrer en milliers de morts.

Le chef de l'Etat, Joko Widodo, s'est rendu sur place où il a visité un complexe résidentiel abattu par le séisme. Il a appelé la population à la patience.

"Je sais qu'il y a de nombreux problèmes qui doivent être réglés dans un court laps de temps, dont celui des communications", a-t-il déclaré, alors que des répliques continuaient de secouer la région 48 heures après le drame.

Certains habitants criaient: "On a faim, il nous faut à manger" à des militaires distribuant des rations de vivres. Des pillages sporadiques ont été signalés.

---

PARIS - Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère à Saint-Martin, où il poursuit sa tournée des Antilles françaises, un an après le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé cette île, ainsi que celle de Saint-Barthélemy.

Lors d'un bain de foule sous l'orage dans un quartier populaire sinistré où nombre de bâtiments n'ont toujours pas de toit, il a dénoncé la lenteur des travaux et le comportement des acteurs économiques locaux, samedi, après son arrivée sur l'île.

"Je vais mettre la pression parce qu'on met beaucoup d'argent", a averti le chef de l'Etat après avoir entendu des habitants en colère, devant les journalistes qui suivent sa visite. "L'Etat depuis un an a mis 500 millions d'euros pour accompagner la collectivité, c'est beaucoup."

"Je veux qu'on accélère les travaux (...) Pour que la reconstruction aille plus vite, j’ai bousculé les choses l’année dernière. Je vais les re-bousculer cette année", a-t-il ajouté.

---

BIRMINGHAM, Angleterre - La Première ministre britannique Theresa May a appelé le Parti conservateur à se rassembler derrière son projet de sortie de l'Union européenne, faisant valoir à ses détracteurs que l'accord de libre-échange qu'ils réclament pour accompagner le Brexit est bien au cœur de ses propres propositions.

A quelques heures de l'ouverture du congrès annuel du Parti conservateur qui s'annonce particulièrement houleuse, le plan de sortie de l'UE de Theresa May a à nouveau été attaqué par deux anciens ministres.

L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a qualifié de "dérangé" ce plan présenté en juillet par Theresa May à l'issue d'un séminaire gouvernemental à Chequers, le lieu de villégiature officiel des Premiers ministres britanniques.

Les propositions de Theresa May sont "simplement erronées", estime quant à lui l'ancien ministre du Brexit David Davis.

Johnson et Davis ont claqué la porte du gouvernement cet été pour protester contre le plan de Chequers, qui prévoit le maintien, pour les marchandises uniquement, de liens étroits avec l'Union européenne. Le Brexit est prévu le 29 mars 2019.

LONDRES - La décision de quitter l'Union européenne a coûté 500 millions de livres (560 millions d'euros) par semaine à l'Etat britannique, ce qui efface pour le moment d'éventuelles économies provenant d'un arrêt de ses contributions à Bruxelles, selon les conclusions d'une étude publiée dimanche.

L'impact économique du vote est l'objet d'un débat intense au Royaume-Uni, les partisans et les opposants au départ s'emparant de la moindre information allant dans leur sens pour renforcer leur position.

Selon le Centre for European Reform (CER), un groupe d'études spécialisé sur l'Union européenne, la taille de l'économie britannique est environ 2,5% inférieure à ce qu'elle aurait été si le oui au maintien dans l'UE l'avait emporté lors du référendum de juin 2016. Les conclusions du CER se fondent sur des données arrêtées à fin juin 2018.

---

SKOPJE - Le gouvernement de Macédoine soumet à référendum le nouveau nom de l'ex-république yougoslave, censé tourner la page du conflit avec la Grèce et ouvrir la voie à un rapprochement avec l'Union européenne et l'Otan.

Le vote populaire doit valider l'accord trouvé en juin avec Athènes, qui prévoit que l'appellation de l'"Ancienne république yougoslave de Macédoine" (FYROM) se change en "République de Macédoine du Nord".

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 et fermeront à 19h00.

Pour Athènes, qui bloquait jusqu'alors les candidatures d'adhésion de Skopje à l'UE et à l'Alliance atlantique, l'ancien nom entretenait l'idée d'une revendication territoriale inacceptable sur la province homonyme située dans le nord de la Grèce. Le conflit dure depuis 27 ans.

---

BEYROUTH - Le groupe rebelle islamiste syrien Failak al Cham a commencé à retirer ses forces et ses armes lourdes de la zone appelée à être démilitarisée dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Ce groupe est le premier à se plier aux injonctions de la Turquie et de la Russie, qui se sont entendus il y a deux semaines sur la mise en place d'une zone tampon d'où seraient exclus les rebelles "d'orientation radicale" afin d'éviter le lancement d'une offensive des forces syriennes sur la région, a déclaré le directeur de l'OSDH, Rami Abdulrahman.

L'information n'a pu être confirmée auprès des insurgés.

---

RAMALLAH, Cisjordanie - Les Palestiniens appellent à une grève générale lundi en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est en soutien à un mouvement de protestation des Arabes israéliens contre la loi sur l'Etat-nation.

La loi "Israël, État-nation du peuple juif" a été votée en 2018. Elle stipule que seuls les Juifs ont le droit à l'autodétermination en Israël.

Israël compte neuf millions d'habitants, dont 1,8 million d'Arabes palestiniens.

La grève aura un impact limité sur l'ensemble du pays car lundi est jour férié pour la majorité juive d'Israël qui fête la fin de Souccot (la fête des Cabanes).

---

PARIS - Des catholiques engagés lanceront cette semaine un appel à la création d'une commission d'enquête parlementaire pour "faire toute la transparence sur les crimes de pédophilie et leur dissimulation dans l'Eglise", rapporte le Parisien Dimanche.

Dans le même journal, l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, apporte son soutien à cette initiative du journal "Témoignage chrétien", issu de la Résistance.

"Aujourd'hui, dans notre pays, l'Eglise catholique se contente de répéter les mots du pape sans prendre d'initiative significative pour rechercher les crimes qui n'auraient pas été dénoncés et, surtout, leurs causes institutionnelles et structurelles", lit-on dans cet appel publié par Le Parisien.

---

PARIS - L'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, appelle les catholiques à se mobiliser contre l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules, dans une interview accordée au Parisien Dimanche.

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) s'est prononcé, dans un avis rendu mardi sur la prochaine révision de loi de bioéthique, pour cette extension de la PMA, jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels infertiles.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, s'est dit à titre personnel "plutôt favorable" à cette mesure promise par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle.