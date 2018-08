Resume de l'actualite a 16H00 GMT (31/08)

PARIS - Le gouvernement, sans ministre de la Transition écologique et solidaire depuis la démission de Nicolas Hulot, sera au complet d'ici mardi prochain, a déclaré Emmanuel Macron lors du conseil des ministres.

Le prochain conseil des ministres aura lieu mercredi prochain, suivi d'un séminaire gouvernemental prévu initialement ce vendredi.

"Le président de la République a indiqué que le gouvernement sera au complet pour mardi prochain", a rapporté Benjamin Griveaux lors du compte rendu du conseil des ministres.

"Le remaniement interviendra d'ici mardi", a-t-il précisé par la suite. Une source à l'Elysée s'est de son côté refusée à tout commentaire sur l'ampleur de ce remaniement - provoqué par la démission surprise de Nicolas Hulot mardi - et sur d'éventuels autres départs ou arrivées.

Cette démission, qui survient un mois après la première crise d'ampleur du quinquennat provoquée par l'affaire Benalla, constitue un coup dur pour le couple exécutif à l'heure où ce dernier doit faire d'épineux choix budgétaires dans un contexte économique délicat.

---

PARIS - La cote de popularité d'Emmanuel Macron a plongé de cinq points en août pour s'établir à 34% de bonnes opinions, un plus bas depuis son accession à l'Elysée, selon le baromètre mensuel BVA-Orange pour RTL et La Tribune.

La proportion de Français satisfaits de l'action du chef de l'Etat a reculé de 13 points par rapport au mois de janvier.

"Sur le plan politique, Emmanuel Macron semble pâtir d'un discrédit politique lié à la démission de Nicolas Hulot autant que d'une remobilisation de l'opposition sur fond d'affaire Benalla", note l'institut de sondage.

La cote de popularité du Premier ministre Edouard Philippe recule aussi nettement, cédant cinq points pour s'établir à 38%, tandis que la cote d'influence du ministre démissionnaire de la Transition écologique Nicolas Hulot gagne trois points, à 38%.

---

PARIS - Les syndicats de salariés CGT et FO, ainsi que les syndicats étudiants Unef et lycéen UNL, ont lancé hier soir un appel à une "première" journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle le 9 octobre contre la politique menée par le gouvernement.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion intersyndicale organisée hier à l'initiative de FO, au deuxième jour de rencontres à Matignon entre le Premier ministre et les partenaires sociaux consacrées notamment à une nouvelle réforme de l'assurance chômage.

Edouard Philippe a annoncé dans un entretien au Journal du Dimanche une accélération des suppressions de postes dans la fonction publique et des économies dans le champ des prestations sociales.

Neuf organisations de retraités (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC, CFTC, FGR-FP, UNRPA Ensemble & Solidaires, LSR) avaient déjà appelé à manifester le 9 octobre.

---

BERLIN - Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré ce matin que l'"accord de cessez-le-feu" conclu en juillet avec le président américain Donald Trump pour éviter un relèvement des droits de douane américains sur les importations d'automobiles serait respecté, tout en prévenant que l'UE riposterait à toute initiative des Etats-Unis.

Donald Trump a rejeté une suggestion européenne consistant à supprimer tous les droits de douane sur les importations d'automobiles, la jugeant insuffisante, et a déclaré à Bloomberg News que les politiques commerciales de l'UE étaient "presque aussi mauvaises que (celles de) la Chine".

L'Union européenne ne laissera personne déterminer sa politique commerciale, a déclaré Jean-Claude Juncker à la chaîne de télévision allemande ZDF, ajoutant que si Washington ne respectait pas l'accord et imposait de nouveaux droits de douane, "alors nous ferons de même".

Selon Bloomberg, le président américain a par ailleurs fait savoir à son entourage qu'il était prêt à imposer dès la semaine prochaine des tarifs douaniers à l'équivalent de 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires.

Les Etats-Unis et la Chine se sont déjà mutuellement imposés des tarifs douaniers à 50 milliards de dollars d'importations.

Donald Trump a aussi déclaré à Bloomberg qu'il envisageait de se retirer de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

---

MOSCOU - Un des chefs des rebelles pro-russes de l'est de l'Ukraine, Alexandre Zakharchenko, a été tué vendredi dans une explosion dans son fief de Donetsk, rapporte l'agence de presse officielle des séparatistes, confirmant une information de l'agence russe Interfax.

L'Agence de presse de Donetsk précise que l'ancien électricien devenu milicien, qui dirigeait depuis 2014 la "République populaire de Donetsk" autoproclamée, en tant que Premier ministre puis président, a été victime d'une bombe alors qu'il se trouvait dans un café de la ville.

"Malheureusement, Alexandre Zakharchenko est mort à la suite d'un acte terroriste", écrit-elle.

Le ministère russe des Affaires étrangères a imputé sa mort au gouvernement de Kiev, rapporte l'agence Ria.

---

PARIS/BAGDAD - L'Iran a livré des missiles balistiques à des milices chiites alliées en Irak et y développe des capacités de production pour protéger ses intérêts et se donner les moyens de riposter à une attaque de ses ennemis dans la région, a-t-on appris de sources occidentales, irakiennes et iraniennes.

"La logique était d'avoir un plan B si l'Iran était attaqué", explique un haut responsable iranien. "Le nombre de missiles n'est pas élevé, juste quelques dizaines, mais il peut être augmenté si nécessaire."

L'Iran assure que ses activités balistiques sont par nature purement défensives.

---

MOSCOU - Le gouvernement syrien a parfaitement le droit de chasser les "terroristes" de son territoire, a réaffirmé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, alors que Damas se prépare à une offensive contre la région rebelle d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

Idlib est le dernier grand bastion de l'insurrection contre le président Bachar al Assad, où se trouvent selon l'Onu environ 10.000 djihadistes.

Mercredi, Sergueï Lavrov avait déclaré que cette région d'Idlib était un "abcès purulent" qui devait disparaître.

Pour éviter des pertes civiles, a-t-il assuré vendredi aux agences de presse Ria et Interfax, des discussions sont en cours au niveau international pour mettre en place des corridors humanitaires afin de permettre l'évacuation de la population, comme l'ont réclamé les Nations unies.

---

BERLIN - L'Union européenne pourrait mettre un terme au changement d'heure semestriel, a déclaré ce matin le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Plus de 80% des citoyens européens sont favorables à l'abandon du changement d'heure au sein du bloc communautaire et souhaitent conserver l'heure d'été à l'année, a précisé Juncker à la télévision allemande.

La fin du changement d'heure doit être approuvé par les gouvernements des Etats membres et le Parlement européen.

Introduit dans les années 70 par les Etats membres pour faire des économies d'énergie après le premier choc pétrolier, le passage à l'horaire d'été, qui ajoute une heure à l'heure d'hiver, fait l'objet d'une harmonisation du niveau de l'Union européenne depuis 1980.

---

DETROIT, Michigan - Les funérailles de la chanteuse Aretha Franklin, morte le 16 août des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans, ont lieu aujourd'hui au Greater Grace Temple de Detroit. Ces obsèques, au cours desquelles chanteront Chaka Khan ou Stevie Wonder et s'exprimera parmi d'autres l'ancien président Bill Clinton, ne seront pas ouvertes au public.