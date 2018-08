Resume de l'actualite a 16H01 GMT (14/08)

GÊNES, Italie - L'effondrement en fin de matinée d'une partie d'un pont autoroutier à Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie, a fait au moins 35 morts, a annoncé le chef des pompiers cité par l'agence de presse Ansa.

La Protection civile italienne fait état pour sa part d'un bilan officiel de 20 morts et 16 blessés.

Une section d'environ 80 mètres de long du pont Morandi, sur l'autoroute A10 qui mène à la frontière avec la France, s'est effondrée vers 11h30 (09h30 GMT) alors qu'un violent orage s'abattait sur la région de Gênes.

Plus d'une trentaine de véhicules ont basculé dans le vide et des blocs du viaduc se sont abattus sur une voie ferrée, des immeubles et une rivière se situant à cinquante mètres en contrebas.

Les pompiers ont déclaré à Ansa avoir extrait des décombres 35 corps sans vie. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait auparavant évoqué au moins une trentaine de décès et "de nombreuses personnes grièvement blessées".

Giovanni Toti, gouverneur de la province de Ligurie, dont Gênes est le chef-lieu, a pour sa part estimé que les travaux d'entretien du viaduc, long de 1.182 mètres et haut de 45 à 55 mètres, construit à la fin des années 1960 avaient été "insuffisants".

Le gouvernement antisystème au pouvoir depuis le mois de juin à Rome s'est immédiatement dit conforté dans l'idée que l'Italie doit dépenser davantage pour ses infrastructures, quitte à ne pas respecter les règles budgétaires fixées par l'Union européenne.

---

LONDRES - La police britannique a arrêté ce matin un homme soupçonné d'avoir commis un acte terroriste en précipitant sa voiture sur des passants devant le Parlement de Westminster, à Londres, blessant trois personnes dont les jours ne semblent pas en danger.

La voiture - une Ford Fiesta - a percuté des cyclistes et des piétons avant de s'immobiliser contre une barrière de sécurité sur une rampe d'accès au Parlement, à 07h37 heure locale (06h37 GMT). Ses embardées ont été filmées par les caméras de sécurité.

Le conducteur du véhicule, qui approche la trentaine, a été placé en détention dans un commissariat du sud de Londres, indique la Metropolitan Police dans un communiqué.

Le suspect n'a pas encore été identifié et ne coopère pas avec la police, a précisé le chef de la police antiterroriste, Neil Basu. "Compte tenu du fait que son acte semble être délibéré, de la méthode et de l'importance symbolique de ce lieu, nous considérons cela comme un événement terroriste", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la police a souligné que le suspect avait été arrêté pour des délits terroristes. "Il n'y avait personne d'autre dans le véhicule qui est toujours sur place et qui est en train d'être fouillé. Aucune arme n'a été retrouvée à ce stade", ajoute la Met.

La BBC, citant des sources anonymes, a rapporté que l'homme venait de la région de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Il n'était pas suivi par les services britanniques du contre-terrorisme (MI5) mais était connu des services de police, ajoute la BBC.

---

LA VALETTE - Le gouvernement de Malte a annoncé cet après-midi qu'il autorisait le navire humanitaire Aquarius, qui a secouru 141 migrants au large de la Libye, à accoster dans un de ses ports dans le cadre d'un accord avec plusieurs Etats européens, dont la France.

"Malte servira de base logistique et la totalité des 141 migrants censément à bord seront répartis entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne", précise le gouvernement dans un communiqué.

Cette décision, précise le communiqué maltais, met fin à quatre jours d'une nouvelle crise autour du sort des migrants secours par l'Aquarius. L'Italie, l'Espagne et la Tunisie ont refusé d'accueillir dans un de leurs ports le navire humanitaire affrété par l'ONG SOS Méditerranée.

L'accord concerne aussi une partie des 114 personnes secourues lundi en mer par les autorités maltaises, précise le communiqué.

---

BAMAKO - Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été "confortablement réélu", a annoncé cet après-midi son porte-parole, Bocary Treta, sur la base des résultats du second tour compilés par sa propre équipe de campagne.

L'opposant Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances qui affrontait "IBK" dimanche au second tour, a dénoncé une fraude électorale et a appelé ses partisans à ne pas reconnaître la victoire attendue de Keïta.

Au premier tour, le 29 juillet, le président sortant avait obtenu 41% des suffrages, loin devant les 18% de Soumaïla Cissé.

---

HELSINKI - Le risque d'un Brexit sans accord avec les Européens s'est accentué, a déclaré cet après-midi le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, qui appelle la Commission européenne à changer d'attitude.

"Chacun doit se préparer à la possibilité d'un Brexit chaotique sans accord", a-t-il dit à la presse lors d'un déplacement à Helsinki, ajoutant que le risque d'un "no deal" s'était accru ces derniers temps.

"Mais ce n'est pas ce que chacun d'entre nous souhaitons et j'espère véritablement que nous trouverons un moyen d'éviter cela. Nous devons voir un changement dans l'attitude de la Commission", a ajouté le secrétaire au Foreign Office, assurant que le gouvernement britannique avait pour sa part fait tout ce qu'il pouvait.

Le Brexit étant programmé pour le 29 mars à 23h00 GMT, Londres et les Européens disposent d'un peu plus de sept mois à présent pour s'entendre sur un accord de retrait et le ratifier. Faute de quoi, il n'y aura pas de "sortie ordonnée" du Royaume-Uni de l'UE.

Dans un entretien publié le 5 août dernier par le Sunday Times, le ministre britannique du Commerce, Liam Fox, estimait à 60/40 la probabilité d'un "no deal".

---

PARIS - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est replié de 0,2 point au deuxième trimestre en France métropolitaine pour s'établir à 8,7% de la population active, un recul qui s'est principalement manifesté chez les jeunes, selon les données publiées ce matin par l'Insee. En incluant les départements d'outre-mer, il s'inscrit en baisse de 0,1 point à 9,1%.

Sur un an, le repli du taux de chômage atteint 0,4 point pour la France métropolitaine et 0,3 point pour la France entière.

En se fondant sur les critères du BIT, le nombre de chômeurs s'élevait à 2,538 millions en France métropolitaine en moyenne au deuxième trimestre, soit 48.000 personnes de moins qu'au trimestre précédent.

L'inflation, elle, a nettement accéléré en juillet en France, la hausse des prix à la consommation sur un an s'établissant à 2,3% après 2,0% en juin, un plus haut depuis mars 2012, toujours selon l'Insee.