Resume de l'actualite a 16H05 GMT (08/08)

HONG KONG - Le ministère chinois du Commerce a annoncé aujourd'hui qu'il imposait des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros) de produits américains en représailles à une mesure similaire prise par les Etats-Unis sur des produits chinois.

La mesure prendra effet le 23 août et portera sur une liste de 333 produits américains dont le charbon, le diesel, des produits sidérurgiques ainsi que certaines automobiles, des marques de bicyclettes et des équipements médicaux.

Le ministère chinois du Commerce explique que cette décision intervient en réponse à la décision de Washington de taxer à hauteur de 25% une seconde tranche de produits chinois à partir du 23 août.

---

PEKIN/BERLIN - La Chine et l'Allemagne ont défendu aujourd'hui leurs relations commerciales avec l'Iran face aux menaces brandies par Donald Trump d'interdire d'activités avec les Etats-Unis toutes les entreprises qui continueront à commercer avec Téhéran.

Ces prises de position de Pékin et de Berlin trahissent une colère croissante parmi certains pays dont les entreprises pourraient être pénalisées si elles maintiennent leurs activités sur le sol iranien.

Les Etats-Unis rétablissent graduellement leurs sanctions contre l'Iran après leur retrait de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire iranien - signé par l'Iran, les membres permanents du Conseil de Sécurité de l'Onu (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Chine, Russie) et l'Allemagne.

BEYROUTH - Les Etats-Unis ne pourront pas empêcher l'Iran d'exporter du pétrole, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, que cite aujourd'hui un journal iranien.

Les Etats-Unis rétablissent graduellement leurs sanctions contre l'Iran en conséquence du retrait de leur retrait de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire iranien - signé par l'Iran, les membres permanents du Conseil de Sécurité de l'Onu (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Chine, Russie) et l'Allemagne.

"Si les Américains veulent garder en tête cette idée simpliste et impossible, ils devraient également en connaître les conséquences", a déclaré Mohammad Javad Zarif, sans préciser quelles seraient ces conséquences.

---

BUENOS AIRES - Le projet de loi libéralisant le droit à l'interruption volontaire de grossesse doit être examiné dans la journée par le Sénat argentin. Le texte pourrait être mis en échec par la volte-face d'une sénatrice qui a annoncé le week-end dernier qu'elle ne le voterait pas. Avec le ralliement de Silvina Garcia Larraburu, les opposants au texte tablent désormais sur 37 voix au Sénat, soit exactement la majorité absolue des 72 élus.

En l'état, le droit argentin n'autorise l'avortement que si la grossesse menace la santé de la femme enceinte ou si elle résulte d'un viol. Le nouveau texte, qui ferait de l'Argentine le troisième pays latino-américain à libéraliser l'avortement après l'Uruguay et Cuba, a été adopté le mois dernier par les députés par 129 voix contre 125. Il autoriserait l'IVG pendant les 14 premières semaines de grossesse.

---

KINSHASA - Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo (RDC), ne sera pas candidat lors de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la présidence.

L'annonce faite devant la presse par Lambert Mende met fin à des années de spéculations pour savoir si Kabila allait briguer un troisième mandat malgré la limite fixée à deux par la Constitution. L'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary sera le candidat de la coalition au pouvoir lors de la présidentielle, a ajouté le porte-parole.

La décision de choisir Ramazani Shadary constitue un acte de défi de la part de Kabila, l'ancien ministre de l'Intérieur étant sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme, dont des répressions meurtrières contre des opposants.

---

ABIDJAN - Simone Gbagbo, femme de l'ancien président de la Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo, a quitté aujourd'hui la prison dans laquelle elle était détenue depuis 2013 après avoir été amnistiée. Simone Gbagbo était détenue à l'école de gendarmerie d'Abidjan et a bénéficié d'une amnistie concernant 800 autres personnes décrétée par le chef de l'Etat Alassane Ouattara.

---

LOS ANGELES - Les équipes de sapeurs-pompiers ont profité de la baisse des températures en début de journée pour tenter de contenir le gigantesque incendie appelé complexe de Mendocino qui ravage une partie de la Californie.

Quelque 4.000 pompiers sont mobilisés, selon les chiffres du California Department of Forestry and Fire Protection (Calfire).

Le complexe de Mendocino, appelé ainsi d'après la forêt du même nom, est l'un des 17 gros incendies qui ravagent la Californie depuis un mois et qui ont fait sept morts, détruit quelque 1.500 bâtiments divers et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes.

Des températures plus clémentes que prévu - 15 degrés Celsius la nuit contre plutôt 30°C la journée - ont permis aux équipes de creuser des sortes de tranchées autour de 34% de l'incendie, qui est devenu lundi le plus important de l'histoire californienne avec la fusion de deux foyers très importants, selon Cal Fire.

---

PARIS - Benjamin Smith, directeur de l'exploitation d'Air Canada, a les faveurs du comité de nomination d'Air France-KLM pour prendre la direction générale du groupe franco-néerlandais, aux côtés d'un dirigeant non exécutif, mais le conseil d'administration n'a pas encore tranché, écrit Le Monde.

Entré en 2002 chez Air Canada, Benjamin Smith est membre du comité exécutif depuis 2007. Le site économique latribune.fr a écrit la semaine dernière que le comité de nomination d'Air France-KLM négocierait avec un candidat nord-américain baignant dans l'univers du transport aérien, sans pour autant être très connu, soit un profil correspondant à celui de Benjamin Smith.

La nomination d'un non-Français à la tête d'Air France-KLM n'est plus un tabou, le groupe s'étant de plus en plus mondialisé après l'entrée à son capital il y a un an de la compagnie américaine Delta Air Lines et de China Eastern, tandis qu'un projet de coentreprise sur l'Atlantique Sud avec Air Europa a été dévoilé mercredi dernier.