Resume de l'actualite a 16H05 GMT (15/08)

GÊNES - Au lendemain de l'effondrement du pont autoroutier de Gênes qui a fait au moins 39 morts et 16 blessés, le gouvernement italien a réclamé mercredi la démission des dirigeants de l'entreprise gestionnaire de l'autoroute A10 et lancé une procédure de révocation du contrat de concession.

Le pont Morandi, construit à la fin des années 1960, s'est rompu sur une longueur de 80 mètres mardi en fin de matinée alors qu'un violent orage s'abattait sur la capitale de la Ligurie.

Plus d'une trentaine de véhicules ont basculé dans le vide et des blocs de béton se sont abattus sur une voie ferrée, des entrepôts et une rivière à cinquante mètres en contrebas.

Les opérations de secours se sont poursuivies toute la nuit à la lumière des projecteurs. Quelque 400 pompiers participent aux recherches dans les décombres du viaduc.

Le dernier bilan en date, communiqué mercredi midi par la police italienne, fait état d'au moins 39 morts et 16 blessés. Quatre ressortissants français ont perdu la vie dans l'accident, a annoncé le Quai d'Orsay.

---

PARIS - Le navire humanitaire Aquarius est arrivé mercredi en début d'après-midi dans le port de La Valette, la capitale de Malte, après cinq jours d'errance en Méditerranée, a constaté un journaliste de Reuters.

Le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) a été autorisé à y débarquer les 141 migrants secourus en fin de semaine dernière au large de la Libye. Selon les ONG, 70 enfants se trouvaient à bord du navire.

Les migrants sont majoritairement originaires d'Érythrée et de Somalie, a dit un porte-parole du gouvernement maltais, précisant qu'ils allaient passer une visite médicale avant d'être conduits dans des centres d'accueil.

A son arrivée dans le port de La Valette, des membres du Mouvement patriotique maltais (extrême droite) ont déployé une banderole sur laquelle était écrit "Stop au trafic d'êtres humains".

---

LONDRES - L'homme arrêté après l'attaque à la voiture bélier commise hier à Londres se nomme Salih Khater et est un citoyen britannique d'origine soudanaise, a-t-on appris ce matin auprès d'une source d'un service européen de sécurité.

Le suspect était inconnu des services de sécurité avant l'attaque présumée contre des piétons devant le Parlement de Westminster, ajoute cette source qui précise que ses motivations réelles n'ont pas encore établies. "L'affaire est toujours traitée comme relevant du terrorisme, mais le motif reste inconnu", a-t-elle déclaré.

Trois personnes ont été blessées dans l'incident.

---

HARRISBURG, Pennsylvanie - Des prêtres catholiques de l'Etat de Pennsylvanie ont violé un millier d'enfants qu'ils ont réduits au silence en se servant de la foi comme d'une arme tout en étant systématiquement couverts par les autorités épiscopales, a révélé mardi un rapport instruit par le ministère public.

Epais de 884 pages, ce rapport https://www.attorneygeneral.gov/report rendu public par le procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro, est le fruit de deux années d'enquête et décrit dans le détail les sévices commis par près de 300 hommes d'église sur une période de 70 ans.

---

ISTANBUL - La Turquie a doublé les droits de douane qu'elle exige pour l'importation de plusieurs catégories de produits américains, voitures, alcool et tabac, notamment, annonce le journal officiel.

Ce décret signé par le président Recep Tayyip Erdogan relève les droits de douane à 120% sur les véhicules de tourisme, à 140% sur les boissons alcoolisées et à 60% sur les feuilles de tabac. Des hausses sont également prévues pour d'autres produits tels que les cosmétiques, le riz et le charbon.

Le vice-président Fuat Oktay a justifié sur Twitter ces mesures au nom du "principe de réciprocité, en réponse aux attaques délibérées commises par le gouvernement américain contre l'économie turque".

---

KABOUL - Les taliban ont lancé un assaut dans la nuit de mardi à mercredi contre un poste avancé des forces afghanes dans la province de Baghlan (nord), tuant une quarantaine de policiers et de soldats alors qu'un attentat suicide à Kaboul a fait près de 50 morts.

Selon les autorités locales de Baghlan, neuf policiers et 35 soldats ont été tués. Le ministère afghan de la Défense a confirmé l'attaque sans fournir de détails.

Parallèlement, un attentat suicide devant un centre éducatif d'un quartier à majorité chiite de l'ouest de la capitale a fait au moins 48 morts et 67 blessés mercredi, selon le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé.

---

NEW DELHI - L'Inde lancera sa première mission spatiale habitée d'ici 2022, a déclaré ce matin le Premier ministre Narendra Modi. Si elle parvient à mener ce projet à bien, elle sera le quatrième pays à le faire après les Etats-Unis, la Russie et la Chine.

---

TOKYO - Pour sa dernière apparition en tant qu'empereur à la cérémonie annuelle commémorant la reddition du Japon, Akihito a exprimé cette nuit ses regrets pour la Seconde Guerre mondiale tandis que le Premier ministre Shinzo Abe promettait que les horreurs de la guerre ne se reproduiraient plus.

Âgé de 84 ans, Akihito abdiquera l'année prochaine et il s'est efforcé trois décennies durant de défendre la paix, la démocratie et la réconciliation.

"En pensant aux temps paisibles qui se sont écoulés des années durant après la guerre, en réfléchissant à notre passé et en ressentant de profonds regrets, j'espère que les ravages de la guerre ne se réitéreront pas", a déclaré le monarque.

Ces propos rappellent ceux qu'il avait prononcés lors des commémorations du 70e anniversaire de la reddition japonaise et que beaucoup de parlementaires avaient alors perçus comme une subtile critiques des déclarations de Shinzo Abe qui estimait que le Japon n'avait pas à s'excuser éternellement.

Cette nuit, le Premier ministre a une nouvelle fois effectué une offrande rituelle au sanctuaire controversé de Yasukuni, où est célébrée la mémoire des combattants japonais tombés lors des guerres.

---

DETROIT - Le chanteur Stevie Wonder et Jesse Jackson, figure historique du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, se sont rendus au chevet d'Aretha Franklin, grande voix de la soul gravement malade.

Leur visite a été annoncée par l'impresario de la chanteuse, qui n'a pu voulu donner de précision sur l'état de santé de la "Reine de la Soul", indiquant simplement qu'elle était "gravement malade".

Agée de 76 ans, Aretha Franklin a été placée en soins palliatifs à son domicile, près de Detroit.