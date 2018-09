Resume de l'actualite a 16H10 GMT (04/09)

PARIS - Une semaine après la démission surprise de Nicolas Hulot et quelques heures après celle tout aussi inattendue de Laura Flessel, Emmanuel Macron a procédé à un remaniement a minima du gouvernement d'Edouard Philippe avec lequel il espère tourner la page des adversités.

Pour remplacer ces ministres, le chef de l'Etat a nommé respectivement l'actuel président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, à la Transition écologique et solidaire, et la première Française championne du monde de natation, Roxana Maracineau, aux Sports.

Quatrième personnage de l'Etat depuis son élection au "perchoir" en juin 2017, François de Rugy renoue à 44 ans avec un secteur dont il connaît les enjeux pour avoir entamé sa carrière politique chez les Verts.

L'annonce de sa nomination s'est accompagnée d'une mise en garde de plusieurs élus qui ont appelé l'exécutif à accélérer la transition écologique et solidaire, une semaine après la démission de Nicolas Hulot qui avait expliqué ne pas vouloir se résigner à une politique de "petit pas".

"Il est urgent d’agir : des preuves du nécessaire sursaut politique collectif doivent être apportées face à l’électrochoc envoyé par le départ de Nicolas Hulot", a déclaré le député La République en Marche (LaRem), Matthieu Orphelin, proche de l'ancien animateur de télévision.

"Le président de séance (François de Rugy) qui a planté l'amendement contre le glyphosate à deux heures du matin devient ministre des apparences écologiques", a ironisé le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

Le choix de Roxana Maracineanu pour remplacer la discrète Laura Flessel confirme la volonté d'Emmanuel Macron d'élargir l'exécutif à la société civile malgré le départ de deux de ses plus populaires figures.

Fragilisée ces dernières semaines par l'ouverture d'une enquête sur la maison d'édition Actes Sud qu'elle a cofondée, la ministre de la Culture Françoise Nyssen conserve finalement son maroquin malgré la rumeur persistante la donnant sur le départ.

Ce troisième remaniement gouvernemental du quinquennat - après celui technique de juin 2017 et un ajustement a minima en novembre de la même année - survient dans une période délicate pour le couple exécutif, déjà bousculé par l'affaire Benalla.

PARIS - La démission de Laura Flessel pour "des raisons personnelles", quelques heures avant un remaniement déjà prévu, cacherait en réalité des démêlés fiscaux, selon Le Canard enchaîné et Mediapart.

Selon l'hebdomadaire satirique et le site d'investigation, les découvertes du fisc sur une société de droit à l’image, Flessel & Co, ont eu lieu dans le cadre des vérifications d'usage auxquelles procède l'administration pour tout nouvel entrant au gouvernement.

PARIS - Le chef de file des députés La République en Marche, Richard Ferrand, est favori pour succéder à François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale, indiquent des sources parlementaires concordantes.

A l'instar des autres groupes, LaRem doit désigner un candidat pour lui succéder en vue d'un vote dans l'hémicycle où le parti présidentiel est majoritaire. Les prétendants de la majorité ont jusqu'à mercredi soir pour se faire connaître, en vue d'un vote interne mardi lors des journées parlementaires LaRem de Tours (Indre-et-Loire).

---

MILAN - Trois semaines après l'effondrement partiel du pont autoroutier de Gênes, la police italienne a fourni au procureur général de Gênes une liste de 13 personnes susceptibles d'avoir une part de responsabilité dans la catastrophe, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Les principaux cadres dirigeants de la société Autostrade per l'Italia, le concessionnaire privé de l'ouvrage, ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère des Transports figurent sur cette liste.

---

BRUXELLES - Les ministres des Finances de l'Union européenne débattront en fin de semaine de propositions en vue de l'adoption d'ici la fin de l'année d'une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique, montre un document de travail de la présidence autrichienne.

L'Autriche demandera aux ministres réunis vendredi et samedi à Vienne s'ils acceptent de travailler à la mise en place d'une solution pour l'UE à l'horizon de la fin 2018.

Les pays membres s'accordent sur la nécessité de modifier la fiscalité pour accroître les prélèvements sur des services numériques actuellement "sous-taxés" mais divergent sur le calendrier et la méthode à employer.

---

BEYROUTH - L'aviation russe a repris ses raids aériens contre la province d'Idlib, tenue par les insurgés dans le nord-ouest de la Syrie, après 22 jours d'interruption, ont déclaré un responsable des rebelles syriens et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

La Russie soutient militairement le régime du président syrien Bachar al Assad, dont l'armée a continué à mener dans l'intervalle des frappes aériennes et des pilonnages contre cette province.

Le président américain Donald Trump a appelé hier soir la Syrie et ses alliés, l'Iran et la Russie, à ne pas mener d'offensive "imprudente" contre la province d'Idlib, dernier grand bastion rebelle en Syrie.

Les ministres des Affaires étrangères russe et iranien ont réaffirmé chacun de leur côté, hier, la nécessité d'une offensive des forces gouvernementales syriennes contre cette province du nord-ouest de la Syrie.

---

TOKYO - Les autorités japonaises ont émis des consignes d'évacuation pour plus d'un million d'habitants et annulé plusieurs centaines de vols face aux vents extrêmement violents du typhon Jebi, qui a fait au moins six morts sur son passage.

Jebi - qui signifie "engloutir" en coréen - est la dernière en date d'une série de calamités naturelles à frapper le Japon, qui a déjà connu cet été une litanie de fléaux. Pluies torrentielles, glissements de terrain, inondations et canicule record ont fait des centaines de morts.

Selon l'Agence météorologique nippone, cela faisait 25 ans qu'un typhon de cette puissance n'avait pas touché l'archipel.

---

KABOUL - Jalaluddin Haqqani, fondateur du réseau Haqqani, un groupe islamiste qui combat aux côtés des taliban, est mort des suites d'une longue maladie, annoncent les taliban.

Jalaluddin Haqqani s'était fait connaître comme l'un des chefs de la guérilla contre l'armée soviétique, après quoi il s'était allié aux taliban, en lutte contre les forces américaines après la chute de leur régime en 2001.

Il avait délégué il y a quelques années le commandement des opérations du réseau islamiste à son fils, Sirajuddin Haqqani, aujourd'hui un des chefs militaires taliban.

---

PARIS - La première audience du procès de trois ex-skinheads devant la cour d'assises de Paris pour la mort, il y a cinq ans, du jeune militant antifasciste Clément Méric, a été perturbée par le retard d'un des accusés retenu par un contrôle de police.

Esteban Morillo, agent de sécurité, et Samuel Dufour, boulanger, 25 ans tous les deux, doivent être jugés pour coups mortels aggravés, en réunion et avec une arme. Ils sont passibles de 20 ans de prison.

Le troisième prévenu, Alexandre Eyraud, encourt cinq ans de prison pour des coups portés contre deux camarades de Clément Méric. Les trois sont aujourd'hui libres, sous contrôle judiciaire.

---

PARIS - Iliad a annoncé revoir à la baisse sa prévision de trésorerie à horizon 2020 après un deuxième trimestre calamiteux marqué par un recul inédit de sa base d'abonnés mobiles et une amplification de ses tourments dans le fixe.

L'opérateur télécoms, qui suscite les craintes du marché depuis le début de l'année, a confirmé l'ampleur de ses difficultés en affichant une perte de 200.000 abonnés dans le mobile sur le seul deuxième trimestre.

C'est la première fois que l'opérateur fondé et contrôlé par Xavier Niel accuse des départs de clients depuis son lancement fracassant dans le mobile en 2012 avec des offres à prix cassés, à l'origine d'une guerre des prix sans fin sur le marché français des télécoms.