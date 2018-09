Resume de l'actualite a 16H10 GMT (06/09)

WASHINGTON - Au lendemain de la publication dans le New York Times d'une tribune anonyme affirmant qu'il existe une "résistance intérieure" au sein de son administration, Donald Trump s'en est pris aujourd'hui à un "Etat profond" hostile à sa présidence.

"L'Etat profond et la gauche, et leur véhicule, les médias bidons (the Fake News Media), deviennent fous et ils ne savent plus quoi faire", a-t-il tweeté avant d'égrener les performances de l'économie américaine et du marché de l'emploi.

L'auteur de cette tribune se présente comme un membre d'une "résistance intérieure au sein de l'administration Trump" et affirme que plusieurs responsables du gouvernement fédéral travaillent contre l'avis du président pour préserver les intérêts du pays et protéger les Etats-Unis de "ses pires inclinations".

La racine du problème, poursuit-il, réside dans l'amoralité du président et dans son absence d'ancrage à des principes directeurs. "Pour être clair, la 'résistance' populaire de la gauche n'est pas la nôtre. Nous voulons que notre administration réussisse et nous croyons qu'un grand nombre de ses politiques ont déjà rendu l'Amérique plus sûre et plus prospère. Mais nous croyons que nous avons d'abord un devoir envers notre pays, et que le président continue à agir de manière néfaste à la bonne santé de notre république", écrit-il.

---

MOSCOU - Le Kremlin a de nouveau nié aujourd'hui toute implication dans l'empoisonnement de l'ancien agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, début mars en Angleterre, et a jugé inacceptable les allégations de Londres laissant entendre que cet acte a été approuvé par les plus hautes autorités russes.

"Nous affirmons à nouveau que ni les dirigeants de haut niveau ni ceux de rang inférieur, ni aucun représentant officiel n'ont quoi que ce soit à voir avec les événements de Salisbury", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence.

Deux ressortissants russes ont été inculpés hier en Grande-Bretagne pour cette tentative de meurtre commise à Salisbury à l'aide d'une substance neurotoxique nommée Novitchok. La Première ministre Theresa May a précisé qu'il s'agissait d'agents du GRU, les services de renseignement militaires russe, ajoutant que leur mission avait sans doute été validée à haut niveau.

Dans un communiqué commun, France, Allemagne, Canada et Etats-Unis se disent aujourd'hui convaincus de la véracité des conclusions de Londres.

---

PARIS - L'armée française est prête à frapper de nouveau en Syrie si l'arme chimique venait à être utilisée dans l'offensive contre l'enclave d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, a déclaré ce matin le chef d'état-major des forces armées françaises, le général François Lecointre.

La province d'Idlib, dernier bastion rebelle en Syrie, se prépare à une offensive jugée imminente des forces du régime de Bachar al Assad, appuyées par l'armée russe qui l'a de nouveau bombardée aujourd'hui. Elle abrite quelque trois millions de personnes, dont 700.000 à 800.000 réfugiés. Selon l'Onu, 10.000 djihadistes y auraient trouvé refuge.

La France avait mené, aux côtés des Etats-Unis et du Royaume-Uni, des frappes aériennes contre des installations militaires en Syrie en avril dernier à la suite d'une attaque chimique contre la ville rebelle de Douma imputée à Damas.

---

TOKYO - Au moins sept personnes sont mortes, 300 autres ont été blessées et 33 étaient portées disparues après un puissant séisme de magnitude 6,7 qui a secoué la nuit dernière Hokkaïdo, la grande île du nord de l'archipel nippon.

Le séisme, dernière en date d'une série de calamités naturelles à frapper le Japon cet été, a privé d'électricité la totalité des 5,3 millions d'habitants de Hokkaido.

---

SEOUL - Kim Jong-un a pour la première évoqué le calendrier qui mènera à la dénucléarisation de la Corée du Nord, qu'il souhaite voir aboutir avant la fin du mandat actuel de Donald Trump, début 2021, a annoncé aujourd'hui un proche conseiller du président sud-coréen.

Chung Eui-yong, conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, a ajouté que Kim Jong-un rencontrerait le chef d'Etat sud-coréen, Moon Jae-in, du 18 au 20 septembre à Pyongyang pour un nouveau sommet intercoréen.

---

NEW DELHI - L'homosexualité a été dépénalisée aujourd'hui en Inde où la Cour suprême, à l'unanimité de ses cinq juges, a annulé une loi, la "section 377", qui remontait à l'époque coloniale. Cette décision a été célébrée en Inde et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est où l'homosexualité reste réprimée.

Sujet tabou dans beaucoup de milieux dans une Inde socialement conservatrice, l'homosexualité était redevenue un délit en 2013, quatre ans après une première dépénalisation.

---

AMSTERDAM - La Cour pénale internationale (CPI) a décidé aujourd'hui que les accusations de déportation des Rohingyas de la Birmanie vers le Bangladesh relevaient de sa compétence.

Le Birmanie ne reconnaît pas la CPI, mais la Chambre préliminaire de la cour a retenu l'argument des procureurs qui ont soutenu qu'elle "pouvait néanmoins exercer sa compétence puisqu'un élément de ce crime (le passage d'une frontière) avait eu lieu sur le territoire du Bangladesh (État qui est partie au statut)", précise la CPI dans un communiqué.

---

LUXEMBOURG - Une semaine après un déplacement en Europe du Nord et à la veille d'une rencontre avec Angela Merkel, Emmanuel Macron a poursuivi au Luxembourg son marathon diplomatique à la recherche d'alliés "progressistes" en vue des élections européennes de mai.

Lors d'un débat sur l'Union européenne cet après-midi avec des citoyens luxembourgeois, le chef de l'Etat français a appelé à être plus "durs" et "clairs" avec la Hongrie, la Pologne et tout pays européen qui ne respecterait pas l'état de droit. "On doit faire respecter l'état de droit partout, on a été trop lents, on a trop transigé", a-t-il estimé.

---

PARIS - La députée La République en Marche (LaRem) Yaël Braun-Pivet a renoncé aujourd'hui à briguer l'investiture du parti majoritaire en vue de la désignation du nouveau président de l'Assemblée nationale, pour laquelle quatre candidats restent en lice : le président du groupe LaRem au Palais-Bourbon, Richard Ferrand, l'ancienne secrétaire d'Etat Barbara Pompili, l'Iséroise Cendra Motin et le député du Tarn Philippe Folliot, défenseur d'une ligne centriste et membre de la commission de la Défense nationale de l'Assemblée.

---

PARIS - Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a fait état d'une explosion des statistiques sur les violences faites aux femmes depuis le début de l'année.

Si les violences crapuleuses ont diminué de 8,8% entre janvier et juillet par rapport à la même période de 2017, les violences non crapuleuses, c'est-à-dire celles qui n'ont pas pour but de commettre un délit, ont augmenté de 8%, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

"En particulier, celles faites aux femmes explosent", avait-il précisé auparavant, en faisant état d'une progression de 22%, sur BFM TV et RMC Info. "Cela veut dire sans doute que les violences intra- familiales sont extrêmement fortes et deuxièmement que peut-être la parole s'est libérée, ce qui explique l'augmentation de ces chiffres", avait alors estimé Gérard Collomb.

---

LILLE - Les forces de l'ordre ont entrepris tôt ce matin l'évacuation d'un campement d'un demi-millier de personnes à Grande-Synthe, à proximité de Dunkerque, a annoncé la préfecture du Nord. L'opération de démantèlement, destinée à empêcher des camps de migrants comme l'ancienne "jungle" de Calais de se reconstituer, devait durer toute la journée.

---

PARIS - Les deux frères ennemis du rap français, Booba et Kaaris, sont jugés aujourd'hui à Créteil (Val-de-Marne), un peu plus d'un mois après une bagarre qui avait provoqué des retards à l'aéroport d'Orly et des dégâts dans une salle d'embarquement.

Initialement programmé le 3 août, le procès en comparution immédiate des deux artistes et de neuf autres personnes qui les escortaient le jour de la rixe a été renvoyé en raison de la complexité des débats et de l'heure tardive de l'audience.

Les onze prévenus, d'abord placés en détention provisoire puis relâchés courant août, répondront notamment de violences aggravées devant le tribunal correctionnel de Créteil.

---

PARIS - Warner Music a annoncé laconiquement cet après-midi sur son site internet la sortie de l'album posthume du rocker Johnny Hallyday le 19 octobre, sous le titre "Mon pays c'est l'amour".

La pochette, une sobre photographie en noir et blanc, montre l'artiste décédé le 5 décembre 2017 le visage grave, vêtu d'un T-shirt et en léger contre-jour.

La succession de Johnny Hallyday est au coeur d'un contentieux entre sa dernière épouse, Laeticia, et ses deux enfants aînés, Laura Smet et David Hallyday.