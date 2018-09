Resume de l'actualite a 16H10 GMT (07/09)

TEHERAN - Les présidents russe, turc et iranien, réunis aujourd'hui à Téhéran, n'ont pu se mettre d'accord sur un cessez-le-feu dans la province d'Idlib, dernier bastion rebelle en Syrie que les forces gouvernementales syriennes s'apprêtent à attaquer.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé une trêve dans cette région du nord-ouest de la Syrie mais son homologue russe Vladimir Poutine s'est déclaré hostile à cette idée et a appelé les rebelles à déposer les armes.

Le président iranien Hassan Rohani a estimé que le gouvernement de Damas devait reprendre le contrôle de la totalité du territoire syrien après plus de sept ans de guerre.

Recep Tayyip Erdogan a jugé que si cette offensive était lancée, elle conduirait à un "massacre". Les Nations unies, pour leur part, ont dit craindre "une catastrophe humanitaire".

Dans une déclaration commune à l'issue de leur rencontre, les trois dirigeants annoncent qu'ils tiendront en Russie un autre sommet sur la Syrie, afin de trouver les moyens de résoudre la situation dans la région d'Idlib.

Ils soulignent la nécessité d'"éliminer" en Syrie les islamistes du Front Al Nosra et de l'Etat islamique (EI) mais affirment aussi que seul un règlement politique négocié pourra mettre fin au conflit.

Des avions russes et syriens ont continué aujourd'hui à bombarder des positions dans la province rebelle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

---

BASSORAH, Irak - Le principal dignitaire chiite irakien a réclamé aujourd'hui un changement de politique à Bagdad pour mettre fin aux violences qui ont fait dix morts depuis le début de la semaine à Bassorah, la grande ville du sud de l'Irak.

L'ayatollah Ali Sistani, qui a autorité sur la plupart des membres de la majorité chiite du pays, a imputé aux dirigeants irakiens la responsabilité de la détérioration de la situation dans le Sud et demandé que le futur gouvernement soit "différent de ses prédécesseurs".

Le Parlement issu des élections législatives du 12 mai n'a toujours pas réussi à s'entendre sur le nom de son président, préalable à la formation du gouvernement. Deux alliances chiites rivales revendiquent la majorité.

---

ANKARA - L'opposant turc Selahattin Demirtas, ancien chef du parti pro-kurde HDP (Parti démocratique des peuples), a été condamné aujourd'hui à quatre ans et huit mois de prison pour propagande terroriste. Il s'agit de la première condamnation visant Demirtas, qui est emprisonné depuis novembre 2016 pour diverses atteintes à la sécurité.

L'ancien avocat et défenseur des droits de l'homme était jugé pour des propos tenus dans un discours en 2013, alors que le gouvernement d'Ankara était engagé dans des pourparlers de paix avec les combattants séparatistes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).

---

BRASILIA - Le député d'extrême droite et candidat à l'élection présidentielle brésilienne d'octobre Jair Bolsonaro, grièvement poignardé hier soir en plein meeting, était aujourd'hui dans un état stationnaire mais aurait pu succomber à ses blessures, selon les autorités médicales. Bolsonaro va passer au moins une semaine, peut-être dix jours, à l'hôpital et pourrait mettre deux mois à se remettre de ses blessures, ont dit les responsables de l'hôpital Santa Casa de Juiz de Fora, dans l'Etat de Minas Gerais, où le candidat d'extrême droite a été agressé.

Les médecins redoutaient qu'une infection se déclare, l'intestin de Bolsonaro ayant été perforé par les blessures qu'il a reçues.

---

PARIS - L'ancien Premier ministre François Fillon (Les Républicains) a été entendu aujourd'hui par les juges du pôle financier du tribunal de Paris chargés de l'enquête sur l'emploi présumé fictif de son épouse Penelope comme attachée parlementaire. Cette affaire, révélée en pleine campagne pour l'élection présidentielle de 2017, a contribué à ruiner ses chances d'être élu. En examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux, manquement aux obligations de déclaration, il a abandonné la politique.

Son épouse a été entendue hier.

---

PARIS - Fragilisée par les déboires judiciaires de son parti, le Rassemblement national (RN, ex-Front national), Marine Le Pen a repris aujourd'hui le sentier de la guerre contre Emmanuel Macron l'"européiste" et l'Union européenne.

La dirigeante d'extrême droite a choisi la foire de Châlons-en-Champagne (Marne), dans cette France rurale qui est aussi la cible du président des Républicains, Laurent Wauquiez, pour effectuer sa rentrée politique après un été durant lequel elle ne s'est guère fait entendre. "J'étais comme vous en vacances", a-t-elle lancé aux journalistes qui l'interrogeaient. "Mais (...) nous sommes présents sur tous les sujets qui sont essentiels et croyez-moi (...), vous allez nous entendre."

---

PARIS - Les 36 jours de grève contre la réforme de la SNCF, au premier semestre, ont coûté 780 millions d'euros à la compagnie ferroviaire, a confirmé aujourd'hui son PDG Guillaumé Pepy sur la chaîne CNEWS.

---

WASHINGTON - Les créations d'emploi ont rebondi en août aux Etats-Unis et les salaires y ont enregistré leur plus forte croissance annuelle depuis neuf ans, des évolutions qui incitent à conclure que l'économie américaine reste dynamique et résiste aux tensions commerciales générées par l'administration Trump.

Le rapport mensuel sur l'emploi publié aujourd'hui par le département du Travail montre aussi que la sous-utilisation des capacités sur le marché américain du travail diminue rapidement.

---

PARIS - Le déficit commercial de la France s'est contracté à 3,49 milliards d'euros en juillet, son plus bas niveau depuis décembre, grâce à une nette baisse des achats énergétiques et des exportations aéronautiques toujours élevées, selon les statistiques CVS/CJO publiées vendredi par les Douanes.

Il se compare à un déficit de juin qui a été révisé à 6,07 milliards d'euros, le plus élevé depuis février 2017, contre 6,25 milliards en première estimation.

Sur les sept premiers mois de 2018, le déficit cumulé de la balance commerciale de la France atteint 37,2 milliards d'euros, contre 39,8 milliards un an plus tôt.

---

BRUXELLES - L'économie de la zone euro a bien enregistré au deuxième trimestre une croissance de 0,4%, conforme à la première estimation, a annoncé aujourd'hui Eurostat, l'institut de la statistique de l'Union européenne, une forte augmentation de l'investissement ayant compensé l'impact négatif du commerce extérieur. En revanche, sur un an, le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays utilisant la monnaie unique a finalement augmenté de 2,1% sur la période avril-juin, contre une hausse de 2,2% annoncée en première estimation.