Resume de l'actualite a 16H10 GMT (09/08)

ADEN, Yémen - Une attaque aérienne de la coalition sous commandement saoudien contre un bus de transport scolaire a fait des dizaines de morts, dont une trentaine d'enfants, aujourd'hui dans la province de Saada, la capitale du Yémen, près de la frontière avec l’Arabie saoudite, ont annoncé les services médicaux yéménites et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Selon le dernier bilan communiqué sur Twitter par le CICR, ses équipes médicales à Sanaa ont recueilli les corps de 29 enfants, tous âgés de moins de quinze ans. Elles ont également pris en charge 48 blessés, dont 30 enfants.

La coalition sous commandement saoudien a déclaré pour sa part que ces bombardements aériens avaient pour cible des lanceurs de missiles utilisés pour attaquer la veille la ville industrielle de Djizan, dans le sud de l'Arabie saoudite.

Ces frappes "étaient conformes au droit international et humanitaire", ajoute le communiqué publié par l'agence de presse SPA, qui accuse les Houthis de se servir d'enfants comme boucliers humains.

---

GAZA/SDEROT - Les groupes armées à Gaza sont prêts à mettre fin aux attaques à la roquette qu'ils mènent depuis deux jours dans le sud d'Israël si l'armée israélienne cesse ses frappes aériennes, a déclaré aujourd'hui un responsable palestinien.

Deux jours de violence entre Israël et l'enclave palestinienne gérée par les islamistes du Hamas ont fait trois morts, selon des responsables médicaux locaux : une Palestinienne enceinte, son bébé de 18 mois et un militant du Hamas.

Selon l'armée israélienne, sept personnes ont été blessées dans le sud d'Israël. L'une d'elles est un ouvrier agricole thaïlandais, selon son employeur.

Aujourd'hui, l'aviation israélienne a bombardé un bâtiment de plusieurs étages de la ville de Gaza, déclarent des habitants, quelques heures après le tir d'une roquette à longue portée depuis l'enclave palestinienne sur une zone inhabitée du sud d'Israël. Au moins quatre personnes ont été blessées dans cette frappe aérienne.

---

MOSCOU - Le rouble russe est tombé à un plus bas de deux ans, aujourd'hui, poursuivant sa glissade après l'annonce par les Etats-Unis de nouvelles sanctions contre Moscou d'ici la fin du mois. Le département d'Etat américain a justifié hier ces nouvelles sanctions en disant avoir établi l'implication de la Russie dans l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille au Royaume-Uni en mars. La devise russe a reculé jusqu'à 66,73, au plus bas depuis le 2 août 2016, avant de revenir vers 66,28 dans la matinée.

L'ambassade de Russie aux Etats-Unis a qualifié de draconiennes les nouvelles sanctions américaines à son encontre tandis qu'un député russe évoquait des mesures de représailles.

---

ALGESIRAS, Espagne - La France va accueillir une vingtaine des 87 migrants sauvés au large des côtes de Libye par un navire espagnol de l'ONG Open Arms qui a accosté hier dans le port d'Algésiras dans le sud de l'Espagne, a-t-on appris aujourd'hui auprès de l'Elysée. Les 87 personnes, dont 12 enfants, ont été secourues le 2 août alors qu'elles se trouvaient sur un canot pneumatique qui dérivait en mer, le moteur de l'embarcation étant hors d'usage, a précisé l'ONG.

Parmi les personnes secourues, on compte 84 Soudanais, un Syrien, un Egyptien et un Gambien.

Ricardo Gatti, chef de la mission Open Arms, a expliqué que les migrants étaient très affaiblis et qu'ils redoutaient d'être récupérés par un bateau des gardes-côtes libyens et d'être ramenés en Libye où, selon certains d'entre eux, ils risquaient d'être emprisonnés et torturés.

---

PEMENANG, Indonésie - Un nouveau séisme, le troisième en moins de deux semaines, a frappé aujourd'hui l'île indonésienne de Lombok, sans apparemment faire de victimes. La secousse, de magnitude 6,2, a été ressentie fortement dans toute l'île.

---

PARIS - Emmanuel Macron évoquera demain lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine la situation du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie et en grève de la faim depuis trois mois, a fait savoir aujourd'hui l'Elysée.

Le chef de l'Etat français s'entretiendra avec son homologue russe "pour évoquer notamment à nouveau avec lui" la situation du cinéaste de 42 ans, a-t-on précisé. Accusé d'avoir commis des attentats terroristes en Crimée, Oleg Sentsov a été condamné en 2015 à 20 ans de colonie pénitentiaire, à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International.

---

PARIS - La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a confirmé le rejet d'une demande de remise en liberté du théologien Tariq Ramadan, en détention provisoire depuis le 2 février dans le cadre d'une enquête pour viols, a-t-on appris aujourd'hui de source judiciaire.

La justice avait une première fois rejeté ce recours, formé le mois dernier par la défense de l'intellectuel controversé qui met en avant notamment son état de santé - il souffre d'une sclérose en plaques. Ramadan, qui conteste les accusations le visant, est sous le coup de mises en examen pour viol et viol sur personne vulnérable, une procédure déclenchée par les plaintes de deux femmes disant avoir été agressées.

---

BUENOS AIRES - Les sénateurs argentins ont rejeté aux premières heures de la journée un projet de loi visant à légaliser l'avortement, à l'issue d'un débat passionné qui a divisé le pays. Le projet de loi, qui avait été adopté par la Chambre des députés en juillet, a été rejeté par le Sénat par 38 voix contre 31. Le texte introduisait un droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) jusqu'à la quatorzième semaine de grossesse. La loi argentine n'autorise que les avortements en cas de viol ou si la santé de la mère est menacée.

Des familles et des membres du clergé en bandanas bleu pâle s'étaient rassemblés devant le bâtiment du Parlement, brandissant des drapeaux argentins pour soutenir l'église catholique, qui est contre l'avortement, dans le pays de naissance du pape François.

Les défenseurs du droit à l'avortement, arborant eux des bandanas verts devenus symboles de leur mouvement, ont envahi les rues de la capitale jusqu'au bout, malgré la pluie et le vent. Ils ont dansé au son des tambours. Beaucoup campaient devant le Parlement depuis mercredi soir.