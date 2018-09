Resume de l'actualite a 16H10 GMT (27/09)

WASHINGTON - Christine Blasey Ford a raconté en détail jeudi devant la commission des affaires judiciaires du Sénat à Washington l'agression sexuelle dont elle dit avoir été victime de la part de Brett Kavanaugh, candidat choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême.

Ses déclarations pourraient déterminer si le juge conservateur désigné en juillet par le président américain sera ou non confirmé à son poste. Brett Kavanaugh témoignera à la suite de son accusatrice. Un vote de confirmation de la commission est attendu vendredi à 13h30 GMT.

Deux autres femmes, Deborah Ramirez et Julie Swetnick, l'accusent aussi d'agression sexuelle, mais il n'est pas prévu qu'elles témoignent devant le Sénat. Enfin, la chaîne d'information NBC a annoncé hier soir que la commission judiciaire enquêtait sur une quatrième accusation d'inconduite portée contre Kavanaugh. Son nom n'a pas été divulgué.

Le président américain a déclaré qu'il pouvait encore changer d'avis sur Kavanaugh et retirer sa nomination à la Cour suprême en fonction du témoignage de Ford.

---

BERLIN - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, entame aujourd'hui une visite d'Etat de trois jours en Allemagne, durant laquelle il s'efforcera de favoriser un rapprochement avec Berlin après une longue phase de tensions.

Samedi, au dernier jour de sa visite, le président turc sera à Cologne pour inaugurer une mosquée de l'association nationale turque Ditib (Union turco-islamique pour les affaires religieuses). Plusieurs heures avant son arrivée, des manifestants se sont rassemblés à l'aéroport berlinois où il est attendu, afin de protester contre les entraves à la liberté de la presse en Turquie, où des dizaines de journalistes critiques ont été emprisonnés.

---

BRATISLAVA - La police slovaque a interpellé un ou plusieurs suspects dans l'enquête sur l'assassinat en février dernier du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne.

Jan Kuciak, qui enquêtait sur la corruption dans les sphères politiques slovaques, a été tué par balles, ainsi que sa fiancée Martina Kusnirova, à leur domicile des environs de la capitale, Bratislava, en février. L'un et l'autre étaient âgés de 27 ans.

---

ROME - Le gouvernement italien doit se réunir en début de soirée pour arrêter le cadrage de son projet de budget 2019, qui a exposé au grand jour de graves dissensions entre le ministre de l'Economie et les deux composantes de la coalition.

Dans la matinée, le ministre de l'Economie, Giovanni Tria, a dû faire démentir par sa porte-parole des informations du quotidien La Stampa selon lesquelles il serait prêt à partir en raison des tensions et des désaccords avec les partis de la coalition sur l'ampleur du déficit budgétaire.

---

NEW DELHI - La Cour suprême indienne a dépénalisé le crime d'adultère, le jugeant contraire à la liberté et à l'égalité. La loi sur l'adultère remontait à l'époque coloniale britannique.

C'est le deuxième arrêt majeur concernant des questions de société rendu par la Cour suprême en l'espace de trois semaines, après la dépénalisation de l'homosexualité le 6 septembre.

---

FORT-DE-FRANCE - Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à la Martinique, alors que la tempête Kirk approche des Antilles et risque de perturber sa visite.

Ce déplacement intervient un an après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy et dans la foulée de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies.

Un peu après 18h00 heure locale (22h00 GMT), la Martinique et la Guadeloupe, premières étapes du déplacement présidentiel de quatre jours, ont été placées en vigilance Orange Cyclone.

Le chef de l'Etat poursuivra sa visite aux Antilles vendredi et samedi matin en Guadeloupe, avant de se rendre à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy où il avait promis de revenir il y a un an, pour constater la réalité de la reconstruction post-Irma.

---

MARSEILLE - Le Premier ministre Edouard Philippe s'est efforcé de rassurer des élus locaux inquiets des orientations budgétaires du gouvernement et de mesures perçues comme une forme de "recentralisation".

"La décentralisation est effective, incontestable et irréversible, personne ne veut la remettre en cause, certainement pas le gouvernement", a-t-il assuré.

Les tensions se sont notamment cristallisées autour de la question de l'encadrement des dépenses des collectivités locales, en particulier des contrats que les 322 plus grandes collectivités locales étaient appelées à signer avec l'Etat avant le 30 juin pour limiter la progression de leurs dépenses de fonctionnement.

---

PARIS - L'audition de l'ex-collaborateur de l'Elysée Alexandre Benalla par les trois juges chargés de l'affaire qui porte désormais son nom, prévue vendredi, est reportée, a annoncé l'un de ses nouveaux avocats, Me Jacqueline Laffont.

Jacqueline Laffont et Pierre Haïk remplacent Laurent-Franck Liénard, qui a renoncé à défendre l'ancien chargé de mission et homme de confiance d'Emmanuel Macron accusé d'avoir malmené des manifestants le 1er mai à Paris en se mêlant à des CRS.

Me Haïk est un des avocats de l'ancien président Nicolas Sarkozy, de même que Me Laffont, qui appartient au même cabinet.

Ils assuraient jusqu'ici la défense de Vincent Crase, gendarme réserviste salarié de La République en Marche (LaRem) qui se trouvait aux côtés d'Alexandre Benalla le 1er mai et sera désormais défendu par un autre avocat, Christian Saint-Palais.

---

PARIS - Une cession de la participation de l'Etat français dans Air France, évoquée par son nouveau directeur général Ben Smith, n'est pas à l'ordre du jour et la priorité est d'abord de redresser la compagnie, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ce matin sur franceinfo.

Selon des déclarations rapportées par le Financial Times, Benjamin Smith souligne que la présence de l'Etat au capital du groupe franco-néerlandais ne peut pas servir d'"assurance" aux salariés d'Air France, ce qui fait écho aux propos tenus par son prédécesseur Jean-Marc Janaillac lors de sa démission en mai.

France-KLM dès le départ de Jean-Marc Janaillac à la suite d'un Ben Smith base ces propos sur le fait que l'Etat s'est montré favorable à une sortie du capital d'Air référendum manqué sur les salaires à Air France.

---

BERLIN - Les pilotes de Ryanair en Allemagne ont décidé de rejoindre la grève de 24 heures qu'observeront certains de leurs collègues dans plusieurs pays d'Europe à partir de deamin.

Le syndicat des pilotes allemands, Vereinigung Cockpit appelle les pilotes de Ryanair à observer une grève en Allemagne à partir de vendredi 03h01 jusqu'à samedi 02h59.

Ryanair a déjà annulé 150 vols prévus demain du fait de la perspective de la grève du personnel navigant en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne.

BERLIN/DUBLIN - Ryanair annonce son retour sur le sol français avec l'ouverture de deux bases d'exploitation à Marseille et à Bordeaux via un plan d'investissement de 345 millions d'euros, alors que la compagnie aérienne est confrontée à un mouvement social dans plusieurs pays européens.

Ryanair n'a plus de base en France depuis la fermeture de son site de Marseille début 2011. Ces deux ouvertures programmées à partir de cet été porteront à 88 le nombre total de ses bases. Ryanair avait été condamné en octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 200.000 euros d'amende pour travail dissimulé sur sa base de Marseille entre 2007 et 2010.

---

PARIS - Les députés ont voté jeudi une disposition du projet de loi Pacte ouvrant la voie à un raccourcissement de la durée des soldes d'hiver et d'été qui sera désormais comprise entre trois et six semaines, leur durée exacte relevant ensuite d'un arrêté ministériel qui les fixera à quatre semaines.

---

PARIS - Marcel Campion, propriétaire de la grande roue longtemps érigée à Paris, a annoncé la cessation de ses activités de forain à la suite de la polémique née de ses déclarations sur les homosexuels, qualifiés de "pervers".

Il précise qu'il a donné des instructions pour vendre sa grande roue et qu'il démissionne de l'association Monde festif, chargée d'organiser cet hiver un marché de Noël dans le jardin des Tuileries, pour se consacrer à "d'autres activités".