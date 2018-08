Resume de l'actualite a 16H15 GMT (07/08)

WASHINGTON - Les sanctions économiques américaines contre Téhéran ont été rétablies cette nuit, conformément au souhait du président Donald Trump, qui a prévenu ses alliés qu'ils ne pourraient plus commercer avec les Etats-Unis s'ils continuaient à faire des affaires avec l'Iran.

La première vague de sanctions est entrée en vigueur à 00h01 heure de Washington (04h01 GMT). Elle porte notamment sur les transactions financières en dollars, sur le commerce de l'or et des métaux précieux, sur le charbon et sur le secteur automobile. Une seconde vague est annoncée pour début novembre, qui frappera notamment les exportations iraniennes de pétrole.

Le président américain a prévenu ses alliés qu'ils ne pourraient plus faire affaire avec les Etats-Unis s'ils maintenaient leurs échanges avec l'Iran. "En novembre, elles (les sanctions) atteindront un autre niveau. Quiconque fera des affaires avec l'Iran n'en fera plus avec les Etats-Unis. J'appelle à une PAIX MONDIALE, rien de moins", écrit-il sur Twitter.

Ce rétablissement graduel des sanctions américaines est la conséquence du retrait des Etats-Unis de l'accord de juillet 2015 - signé par l'Iran, les membres permanents du Conseil de Sécurité de l'Onu (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Chine, Russie) et l'Allemagne - dont le président Donald Trump a dénoncé les "affreuses erreurs".

L'Union européenne se dit, avec la Russie et la Chine, déterminée à sauver l'accord de Vienne, qui encadre les activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée progressive des sanctions économiques frappant Téhéran.

Une nouvelle loi anti-boycottage de l'UE visant à protéger les entreprises européennes doit entrer en vigueur, alors que nombre d'entre elles ont choisi de quitter Téhéran par crainte de la portée des sanctions américaines.

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a affirmé hier que le rétablissement des sanctions allait isoler les Etats-Unis et leurs alliés saoudiens et israéliens.

Washington veut amener Téhéran à renégocier un nouvel accord, qui engloberait notamment les programmes de la république islamique en matière de missiles balistiques, absents du texte signé en juillet 2015 à Vienne, et endiguer les capacités d'influence de l'Iran au Moyen-Orient.

---

WASHINGTON - La Corée du Nord n'a pas pris de mesure allant dans le sens d'une dénucléarisation malgré les engagements pris lors du sommet qui a réuni Donald Trump et Kim Jong-un au mois de juin, a déploré aujourd'hui'hui John Bolton, conseiller de la présidence américaine à la Sécurité nationale.

"Ce dont nous n'avons plus besoin, c'est de rhétorique. Ce dont nous avons besoin, c'est de mesures de la Corée du Nord en faveur de la dénucléarisation", a-t-il dit sur Fox News.

Bolton a ajouté que Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat américain, était disposé à retourner en Corée du Nord pour y rencontrer Kim Jong-un.

---

LOS ANGELES - La vaste feu de forêt "Mendocino Fire", composé de deux conflagrations distinctes qui ont fusionné, brûlera jusqu'à la fin du mois d'août, ont annoncé aujourd'hui les autorités californiennes qui s'appuient sur les prévisions météorologiques.

Le "Mendocino Fire", du nom du comté où il s'est déclaré, à environ 150 kilomètres au nord de San Francisco, touche pour l'heure 117.639 hectares et continue de croître, a indiqué le Cal Fire, le département californien de la foresterie et de la protection contre les incendies.

Selon les services de météorologie, les températures pourraient atteindre 43 degrés dans le nord de la Californie lors des prochains jours, avec des rafales de vent.

---

ATHÈNES - Les autorités grecques démoliront des milliers de constructions illégales, a promis aujourd'hui le Premier ministre grec Alexis Tsipras après les incendies meurtriers qui fait des dizaines de morts fin juillet près d'Athènes.

Tsipras, dont le gouvernement a été accusé de lenteur, a promis que la démolition de 3.200 bâtiments commencerait sans délai dans la région de l'Attique, dont Athènes fait partie. "Et ce sera la même chose dans le reste de la Grèce", a-t-il dit.

Au moins 91 personnes ont péri le 23 juillet dans le secteur de la station balnéaire de Mati, à l'est d'Athènes, dont beaucoup après avoir été piégées dans un dédale de rues étroites. Certains accès à la mer ont été murés par les constructions illégale.

---

KAYANGAN, Indonésie - Cent cinq personnes sont mortes dans le séisme de magnitude 6,9 qui a frappé dimanche en début de soirée l'île indonésienne de Lombok, un bilan qui pourrait encore s'alourdir à mesure que progressent les équipes de secours, a annoncé aujourd'hui l'Agence de prévention des catastrophes.

Des villages ont été détruits et quelque 13.000 maisons et bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, poussant des milliers de personne à l'exode.

Selon le Quai d'Orsay, 12 ressortissants français ont été légèrement blessés. L'un est hospitalisé.

L'épicentre de la secousse a été localisé sur les côtes nord de Lombok. Plus de 230 répliques ont été enregistrées depuis.

---

GAZA - Deux membres du Hamas ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza par le tir d'un char israélien présenté par Tsahal comme un tir de riposte, une affirmation que conteste le mouvement qui contrôle l'enclave palestinienne.

Les deux hommes ont péri à Beït Lahiya où s'entraînaient des tireurs de précision appartenant au Hamas, a dit le mouvement palestinien qui présente le tir du char israélien comme un "acte criminel".

L'armée israélienne affirmait plus tôt avoir répondu à des tirs de combattants qui visaient des soldats de Tsahal.

---

PARIS - Les fortes chaleurs de ce début de mois d'août ont entraîné une légère hausse de la fréquentation des services d'urgence en France mais rien ne laisse craindre une crise sanitaire d'ampleur, a déclaré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se disant "soulagée" au dernier jour de canicule.

"Je reste prudente parce que j'aurai des chiffres de mortalité dans un mois mais je n'ai vraiment pas de signal d'alerte", a-t-elle dit en déplacement dans une maison de santé à Paris.

Ces derniers jours, 2% à 4% des passages aux urgences étaient liés à la canicule. La canicule de 2003 avait entraîné une surmortalité de l'ordre de 20.000 décès en France.

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, en a pour sa part appelé ce matin sur Europe 1 à la responsabilité de chacun face à l'enjeu climatique. "On subit les conséquences du changement climatique, on n'a que trop tardé", a-t-il dit.

Après un pic de chaleur enregistré aujourd'hui dans le Centre-Ouest, le Nord-Est et le bassin parisien, les températures devraient chuter demain sur la quasi-totalité du pays, d'une dizaine de degrés par endroits.

---

PARIS - Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, a approuvé entre 2010 et 2012 des contrats à venir entre une filiale du groupe de croisières MSC, fondé et dirigé par les cousins de sa mère, et le grand port maritime du Havre (GPMH) où il siégeait au sein du conseil de surveillance, rapporte Mediapart.

Citant les procès-verbaux du conseil de surveillance de GPMH, le site affirme que l'actuel numéro deux de l'Elysée, qui siégait alors en tant que représentant de l'Agence des participations de l'Etat (APE), "n'a jamais informé les autres membres du conseil des ses liens familiaux avec l'armateur italo-suisse".

"Plusieurs élus siégeant à cette époque au sein de ce conseil de surveillance nous ont attesté qu’ils ignoraient tout de la situation familiale d’Alexis Kohler et qu’ils sont tombés des nues quand ils ont découvert très récemment ses liens avec MSC", rapporte Mediapart.

Contacté par Reuters, l'Elysée n'a souhaité faire "aucun commentaire", soulignant qu'une enquête était en cours. Les conditions dans lesquelles Alexis Kohler a exercé des fonctions publiques tout en ayant des liens avec l'armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) sont au coeur d'une enquête ouverte début juin par le parquet national financier (PNF).