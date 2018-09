Resume de l'actualite a 16H15 GMT (14/09)

WASHINGTON - Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, a accepté de coopérer à "l'enquête russe" dans le cadre de son accord de plaider coupable négocié avec le procureur spécial Robert Mueller, ont annoncé cet après-midi des procureurs fédéraux.

L'ancien conseiller de Donald Trump, jugé coupable en août de fraudes fiscale et bancaire, a annoncé qu'il plaiderait coupable d'autres chefs d'inculpation, dont ceux de conspiration contre les Etats-Unis et de conspiration d'entrave à la justice, pour lesquels un second procès devait s'ouvrir la semaine prochaine.

Robert Mueller enquête depuis mai 2017 sur une éventuelle ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'équipe Trump et Moscou.

Donald Trump, qui qualifie l'enquête russe de "chasse aux sorcières", nie toute collusion avec Moscou. La Russie rejette les accusations d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

---

WILMINGTON, Caroline du Nord - L'ouragan Florence a touché terre ce matin sur la côte Est des Etats-Unis, accompagné de pluies abondantes qui ont provoqué des crues en Caroline du Nord et du Sud.

Le cyclone géant, rétrogradé hier soir en catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, reste dangereux et imprévisible, avec des rafales de vent pouvant atteindre 150 km/h, a averti le Centre national des ouragans (NHC).

Aucune victime n'a été signalée pour le moment. Les autorités ont dû évacuer une soixantaine de personnes dans un hôtel de Jacksonville dont le toit s'était en partie effondré à cause du vent.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré lors d'une conférence de presse que la quasi-totalité de l'Etat devrait être recouverte par des dizaines de centimètres d'eau. Un météorologue du National Weather Service (NWS) a dit s'attendre à voir tomber l'équivalent de huit mois de précipitations en deux ou trois jours.

---

LONDRES - Le Labour votera contre tout accord sur le Brexit que conclura la Première ministre britannique Theresa May, a déclaré au Financial Times Emily Thornberry, porte-parole du Parti travailliste pour les Affaires étrangères.

Elle ajoute que s'il n'y a pas d'accord viable sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, Theresa May sera vraisemblablement contrainte de quitter ses fonctions avant Noël. Il faudra dès lors convoquer des élections législatives étant donné que la Première ministre risque d'être battue lors du vote crucial au parlement sur l'accord de Brexit, a ajouté la "ministre" des Affaires étrangères au sein du "cabinet fantôme" travailliste, qui a dit préférer des élections à un nouveau référendum.

---

MOSCOU - Le Kremlin a confirmé aujourd'hui que la tenue d'un sommet entre Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lundi à Sotchi, sur la mer Noire, était en préparation.

Poutine et Erdogan se sont vus il y a une semaine à Téhéran pour un sommet auquel participait également le président iranien Hassan Rohani. Mais les trois dirigeants n'ont pas réussi à s'accorder sur un cessez-le-feu dans la province d'Idlib, dernier bastion tenu par les rebelles syriens.

---

BUDAPEST - La Hongrie se prononcera lundi sur les mesures qu'elle entreprendra pour contester sa mise en cause par le Parlement européen qui l'accuse de violations de la démocratie et des droits de l'Homme, a annoncé ce matin son Premier ministre, Viktor Orban.

Le chef du gouvernement hongrois a dit s'attendre à un "débat juridique intense".

Pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, une majorité de parlementaires ont demandé mercredi au Conseil européen d'ouvrir une procédure de sanction contre le pays dirigé par Viktor Orban, en raison des menaces qu'il fait peser sur les valeurs fondamentales de l'UE.

---

BRUXELLES - La Commission européenne a confirmé aujourd'hui l'abandon du changement d'heure semestriel et a précisé qu'elle souhaitait y parvenir à partir d'octobre 2019.

Depuis 1996, une directive européenne prévoyait que tous les pays de l'UE avancent les horloges d'une heure au cours du dernier dimanche de mars et les retardent d'autant le dernier dimanche d'octobre.

Selon un sondage BVA pour Orange publié aujourd'hui, 67% des 1026 Français interrogés du 11 au 13 septembre sont opposés au changement d'heure, soit neuf points de plus qu'en 2015.

---

PARIS - Le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a mis en garde à mots couverts la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla contre toute visée politique à l'encontre d'Emmanuel Macron.

Lors de la conférence de presse de rentrée de La République en Marche, dont il est le délégué général, il est revenu sur les remous créés par la conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et le président du Sénat, Gérard Larcher, que le chef de l'Etat aurait invité à garantir les équilibres institutionnels.

"Une commission d'enquête qui aurait des ambitions politiques (...) et penserait qu'elle peut jouer de ses fonctions de contrôle du gouvernement pour faire tomber un président de la République commettrait une faute constitutionnelle", a prévenu Christophe Castaner.

L'avocat d'Alexandre Benalla a pour sa part confirmé que son client se rendrait bien devant la commission d'enquête qui l'a convoqué mercredi prochain, tout en étudiant les "recours et contestations" possibles contre celle-ci.

"Il a reçu une convocation en bonne et due forme et il prévoit d'y aller", a déclaré Me Laurent-Franck Liénard cet après-midi sur BFM TV.

---

ANGERS, Maine-et-Loire - Edouard Philippe a détaillé cet après-midi à Angers le contenu du "Plan Vélo" du gouvernement, qui s'est donné pour ambition de tripler en six ans la part du vélo dans les déplacements des Français.

"Notre objectif, c'est de mettre en place un plan qui doit permettre de tripler la part du vélo dans nos déplacements quotidiens (…) à l'horizon 2024, année où nous accueillerons les Jeux Olympiques", a déclaré le Premier ministre dans les jardins de la préfecture du Maine-et-Loire.

Un "forfait mobilité durable" facultatif va ainsi permettre aux employeurs de contribuer aux frais de déplacements domicile-travail de leurs employés "jusqu'à 400€ en franchise sociale et fiscale" par an. Le vélo sera aussi introduit dans le barème kilométrique fiscal qui sert à rembourser les frais que les salariés effectuent à titre professionnel avec leur véhicule personnel.

Le Code de la route va par ailleurs être "adapté dans toute la mesures du possible" pour améliorer la sécurité des cyclistes, a encore déclaré Edouard Philippe.

---

PARIS - Les trois ancien "skinheads" jugés par la cour d'assises de Paris pour la mort du jeune militant antifasciste Clément Méric en juin 2013 ont adressé ce matin leurs regrets à la famille de la victime avant que le jury se retire pour délibérer.

L'avocat général a requis hier des peines sévères : 12 ans de prison à l'encontre d'Esteban Morillo pour coups mortels en réunion avec arme (en l'occurrence un poing américain), sept ans à l'encontre de Samuel Dufour pour complicité de coups mortels et quatre ans, dont deux avec sursis, à l'encontre d'Alexandre Eyraud pour violences volontaires.

Le verdict est attendu d'ici la fin de la journée.

---

PARIS - La Banque de France a revu une nouvelle fois en baisse ses prévisions de croissance pour l'économie française, à 1,6% pour 2018 comme 2019, soit 0,2 point et 0,1 point de moins respectivement que dans ses précédentes estimations, pour tenir compte du net ralentissement intervenu au premier semestre.

La Banque de France se situe dorénavant dans le bas de la fourchette des prévisions sur le PIB de la France sur 2018 comme 2019, le gouvernement tablant de son côté sur une croissance de 1,7% en 2018 comme en 2019.

Interrogé sur Europe 1, son gouverneur, François Villeroy de Galhau, a souligné que la banque était "traditionnellement un peu plus prudente" que le gouvernement dans ses prévisions.