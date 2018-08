Resume de l'actualite a 16H15 GMT (16/08)

NEW YORK - Aretha Franklin, que sa voix puissante et son charisme avaient élevée pendant des décennies au rang incontesté de "Queen of soul" ("reine de la soul"), s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 76 ans, a annoncé son label.

La chanteuse de "Respect" a obtenu 18 Grammy Awards et 25 disques d'or au long d'une carrière entamée en 1956, qui a fait d'elle une icône de la musique noire et une des personnalités afro-américaines les plus connues.

Souffrant d'un cancer du pancréas, elle avait récemment été placée en soins palliatifs à son domicile, près de Detroit.

Au fil de sa carrière, Aretha Franklin a accumulé les succès comme "I Say A Little Prayer", "Chain of Fools", "Think", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" ou l'inoubliable "Respect", reprise d'un titre d'Otis Redding dont elle a fait un chant de ralliement du mouvement d'émancipation de la communauté afro-américaine mais aussi de la cause féministe.

Elle a chanté lors des funérailles du leader des droits civiques Martin Luther King après son assassinat, en 1968, et participé en 2009 à la cérémonie d'investiture de Barack Obama, premier président noir de l'histoire des Etats-Unis.

Née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, élevée à Detroit, Aretha Franklin, fille d'un prédicateur baptiste qui sera arrêté pour possession de drogue, a fait ses débuts dans un groupe de gospel avant de signer chez Columbia Records en 1961. Ses premiers succès ont suivi son arrivée dans une autre maison de disques, Atlantic Records.

En 1987, elle est devenue la première femme à intégrer le Rock and Roll Hall of Fame et, en 2010, le magazine Rolling Stone l'a couronnée plus grande chanteuse de l'ère du rock.

---

PARIS - Le gouvernement français a annoncé que l'Etat, qui détient 14,3% du capital d'Air France-KLM, voterait en faveur de la nomination du Canadien Benjamin Smith au poste de directeur général du groupe franco-néerlandais.

L'intronisation de l'actuel directeur de l'exploitation d'Air Canada doit avoir lieu lors d'un conseil d'administration ce soir.

"Le conseil d'administration se prononcera ce soir, mais je peux vous dire que le représentant de l'Etat votera en faveur de cette nomination", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire dans une déclaration à Reuters.

Le choix de ce dirigeant canadien irrite pourtant les syndicats, qui plaident pour la nomination d'un Français pour prendre la succession de Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM jusqu'à sa démission début mai, en pleine tempête sociale à propos de la hausse des salaires exigée par les pilotes.

"Il est inconcevable que la compagnie Air France, française depuis 1933, tombe dans les mains d'un dirigeant étranger dont la candidature serait poussée par un groupe industriel concurrent (Delta Airlines pour ne pas le citer)", peut-on lire dans un communiqué signé par neuf organisations.

---

GENES, Italie - L'Etat italien a menacé aujourd'hui de reprendre les concessions autoroutières, deux jours après l'effondrement d'un viaduc autoroutier à Gênes tandis que les sauveteurs continuaient à rechercher des survivants dans les décombres.

Une section de 80 mètres du pont Morandi, sur lequel passait l'autoroute A10 reliant le sud-est de la France à la grande ville portuaire italienne, a cédé mardi à l'heure du déjeuner, faisant chuter dans le vide des dizaines de véhicules. Le dernier bilan est de 38 morts, a indiqué la police ce matin.

Autostrade per l'Italia, filiale du groupe italien Atlantia qui exploite l'autoroute, a déclaré avoir effectué des contrôles de sécurité réguliers et approfondis sur le viaduc long de 1,2 km, achevé en 1967 et rénové il y a deux ans.

Le gouvernement italien estime néanmoins qu'elle est responsable de la catastrophe et a menacé la société de lourdes amendes.

Les experts et ceux qui vivaient près de cet ouvrage vieux de 50 ans ont déclaré qu'il avait commencé à avoir des problèmes moins de 20 ans après sa construction. Selon un habitant, des morceaux de béton ont commencé à tomber dès les années 1980.

---

BAMAKO - Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été largement réélu face à son rival Soumaïla Cissé avec 67% des suffrages exprimés dimanche dernier, a annoncé le gouvernement, ce qui lui donne cinq années supplémentaires pour tenter de venir à bout des violences islamistes ou ethniques et pour relancer l'économie.

Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances, avait dénoncé dès lundi des fraudes électorales et appelé ses partisans à ne pas reconnaître la victoire attendue d'IBK. "Le résultat ne reflète pas la vérité des urnes, il ne reflète pas le vote des Maliens", a commenté son directeur de campagne, Tiébilé Dramé, à l'annonce des résultats.

Les observateurs envoyés par l'Union européenne ont jugé que le scrutin avait donné lieu à des irrégularités, mais qu'il n'y avait pas eu de fraude.

---

KABOUL - Deux assaillants ont attaqué aujourd'hui une base et un centre de formation des services de renseignement afghans à Kaboul, tenant en respect les forces de sécurité pendant près de sept heures avant d'être abattus.

Les forces spéciales afghanes appuyées par des conseillers militaires de la force Resolute Support de l'Otan ont mis fin au siège en abattant les deux assaillants.

Les autorités afghanes n'ont pas signalé d'autres pertes humaines.

Le groupe Etat islamique (EI) a parallèlement revendiqué l'attentat meurtrier qui a visé hier un établissement d'enseignement privé d'un quartier chiite de la capitale afghane, faisant 34 morts et 56 blessés selon un bilan officiel, revu à la baisse.

---

LOS ANGELES - Plusieurs centaines de journaux américains consacrent ce jeudi un éditorial à une opération coordonnée de défense de la liberté de la presse et de réponse aux critiques du président à leur encontre.

Donald Trump critique fréquemment les journalistes et qualifie les articles qui contredisent son opinion ou ses positions politiques d'infos bidon ("fake news"). Le président américain a également déclaré que certains médias étaient des "ennemis du peuple" américain.

Plus de 350 journaux de toutes tailles participent à cette campagne coordonnée par le Boston Globe, qui accuse le président de mener une "attaque en règle contre la presse libre".

---

BRASILIA - Le Parti des travailleurs (PT) a déposé hier soir la candidature de l'ancien président Luiz Inacio "Lula" da Silva à l'élection présidentielle au Brésil, prévue en octobre, malgré sa condamnation en appel à 12 ans d'emprisonnement pour corruption et son incarcération depuis début avril.

Le tribunal électoral devrait invalider sa candidature, en vertu d'une loi baptisée "Ficha Limpa" (casier vierge) qui exclut du scrutin présidentiel les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption. Le bureau du procureur a immédiatement déposé une requête devant le tribunal électoral pour que la candidature de Lula soit invalidée.

---

PARIS - L'état de catastrophe naturelle a été inscrit au Journal officiel pour plus de 800 communes françaises touchées par des orages de fin mai à tout début juillet, signale le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

L'arrêté du 23 juillet 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié hier, à la suite de l'instruction d'un millier de dossiers communaux de 60 départements, touchés par des inondations et des coulées de boue causées par les orages à cette période.