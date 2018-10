Resume de l'actualite a 16H15 GMT (16/10)

PARIS - Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision ce soir à 20h00 (18h00 GMT), quelques heures après la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale d'Edouard Philippe qui doit permettre de redonner un nouvel élan à l'exécutif, a fait savoir l'Elysée.

Deux semaines après la démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, l'exécutif a dévoilé ce matin la composition du nouveau gouvernement. "Nous ne changeons pas de cap", a déclaré dans l'après-midi le Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale.

Au total, huit personnalités font leur entrée au sein du gouvernement d'Edouard Philippe qui compte désormais 34 membres - 17 femmes et 17 hommes - et 15 membres de la société civile.

Pilier de la "Macronie", Christophe Castaner succède à Gérard Collomb, dont le départ a ébranlé un chef de l'Etat déjà affaibli par l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot fin août. Il sera épaulé par le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), Laurent Nunez.

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert cède son portefeuille à l'ancien chef de file des sénateurs socialistes et actuel sénateur RDSE de la Drôme Didier Guillaume.

Le président du groupe MoDem Marc Fesneau succède lui à Christophe Castaner au poste de ministre - et non plus secrétaire d'Etat - auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

Le député Agir (centre-droit) Franck Riester remplace la ministre de la Culture Françoise Nyssen.

---

PARIS - Jean-Luc Mélenchon a accusé cet après-midi le gouvernement de piloter une "police politique" après les perquisitions à son domicile et dans une quinzaine de sites liés à La France insoumise, des accusations balayées par Edouard Philippe.

Une source proche de l'enquête a précisé à Reuters que ces perquisitions étaient conduites par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) dans une quinzaine de sites au total.

Elles s'inscrivent dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet de Paris: l'une à la suite d'une dénonciation relative à l'emploi des assistants parlementaires européens de LFI, l'autre après un signalement du président de la Commission nationale des comptes de campagne relatif à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon.

"Est-ce encore l'État de droit ?", a lancé le chef de file de LFI, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, décrivant une opération ordonnée par un "procureur de circonstance (...) nommé après un entretien d'embauche".

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, le chef de file de LFI s'est filmé chez lui ce matin, entouré de huit policiers procédant à des fouilles.

---

RYAD - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, dépêché à Ryad par Donald Trump à la suite de la disparition du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, a rencontré dans la journée le roi Salman, le prince héritier Mohamed ben Salman et le ministre des Affaires étrangères Adel al Djoubeïr.

Le chef de la diplomatie américaine et le prince héritier, surnommé "MBS", ont souligné la nécessité de mener une enquête approfondie et transparente, a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert. Pompeo a également insisté sur la volonté de Trump de savoir ce qui s'est passé.

Mike Pompeo devait ensuite se rendre à Ankara pour informer la Turquie des éléments qu'il aura pu recueillir sur la disparition du journaliste, a indiqué son homologue turc, Mevlut Cavusoglu.

Khashoggi, qui s'est exilé aux Etats-Unis il y a un an, s'est rendu le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul et n'a plus donné de nouvelles depuis lors. Selon des sources proches des services de sécurité turcs, le journaliste a été tué à l'intérieur du consulat par une équipe d'une quinzaine de Saoudiens qui ont regagné le jour même leur pays.

Selon CNN et le New York Times, qui citent des sources non identifiées, Ryad s'apprêterait à reconnaître que Khashoggi a été tué lors d'un interrogatoire qui a mal tourné.

---

LUXEMBOURG - Bruxelles et Londres vont s'employer "calmement et sérieusement" dans les prochaines semaines à parvenir à un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans rétablir une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, a déclaré dans l'après-midi le négociateur en chef européen Michel Barnier.

S'adressant à la presse avant une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE, il a souligné que le retrait devait se faire de manière ordonnée "pour tout le monde et sur tous les sujets, y compris l'Irlande".

"Nous avons encore besoin de temps pour trouver cet accord (...) et parvenir à cette avancée décisive", a-t-il ajouté.

Les négociations n'aboutiront "sans doute pas" d'ici le dîner des chefs d'Etat et de gouvernement européens demain soir à Bruxelles, a déclaré une source à la présidence française.

---

ROME - Certains Etats membres de l'Union refusent d'accorder à l'Italie la souplesse budgétaire qu'elle réclame, a déclaré ce matin le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, cité par l'agence italienne Ansa.

"Si nous acceptions le dépassement (budgétaire), certains pays nous couvriraient d'injures et nous accuseraient d'être trop souples avec l'Italie", a-t-il dit.

Le projet de budget 2019, envoyé tard hier soir à Bruxelles, prévoit une nette hausse des dépenses publiques, avec création d'un "revenu de citoyenneté", abaissement de l'âge légal de la retraite, mise en oeuvre d'une amnistie fiscale partielle et d' allègements de taxes et d'impôts pour les travailleurs indépendants.

L'exécutif européen dispose de deux semaines pour l'accepter, demander des ajustements ou le rejeter, ce qui serait une première depuis la mise en place de la nouvelle procédure en 2013.

---

PEKIN - Les autorités chinoises justifient la politique répressive qu'elles mènent contre la communauté ouïghoure dans la province du Xinjiang par la nécessité de combattre "l'extrémisme" et d'empêcher les attaques dans cette région peuplée par une importante communauté musulmane.

Après avoir longtemps démenti les informations concernant les détentions arbitraires ou les pratiques de "rééducation" politique dénoncées par les Occidentaux et les ONG, Pékin souligne qu'il s'agit d'éviter des attaques commises par des activistes.

Dans un entretien publié par l'agence Chine nouvelle, Shohrat Zakir, numéro deux du Parti communiste chinois dans la province du Xinjiang, affirme que ces mesures répressives ont empêché depuis 21 mois toute attaque meurtrière dans la région.

La chaîne publique China Central Television a diffusé pour s part un reportage de 20 minutes montrant l'intérieur d'un camp de formation professionnelle dans la ville d'Hotan, dans le sud de la province.

---

SYDNEY - L'Australie n'exclut pas de reconnaître Jérusalem en tant que capitale de l'Etat d'Israël et d'y transférer son ambassade, a annoncé le Premier ministre Scott Morrison.

"Je pense que l'orthodoxie au coeur de ce débat, qui dit que la question de la capitale est taboue, doit être contestée", a-t-il dit, se disant "ouvert" à cette éventualité, qui, selon lui, ne remet pas en cause le principe de coexistence pacifique de deux Etats au coeur du processus de paix.

Les Etats-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale de l'Etat hébreu en décembre 2017 et le transfert de l'ambassade américaine a eu lieu le 14 mai 2018.

---

BORDEAUX - Ford a confirmé aujourd'hui son refus du plan présenté par Punch Powerglide pour la reprise de l'usine Ford de Blanquefort, où le constructeur américain entend arrêter ses activités fin 2019, menaçant de chômage les 847 salariés de l'entreprise.

"(..) comparé à un plan social Ford très complet, nous ne pensons pas que le plan de l'acquéreur potentiel offre le niveau de sécurité et protection requis ou limite le risque futur de suppression d'emploi", indique Ford dans un communiqué.

Le ministre de l'Economie et des finances, Bruno Le Maire, a déclaré hier que les autorités se mobiliseraient pour éviter cette issue.