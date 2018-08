Resume de l'actualite a 16H15 GMT (19/08)

MILAN - Les opérations de recherche pour retrouver des personnes portées disparues dans l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes ont été stoppées aujourd'hui alors que le bilan officiel de la catastrophe survenue mardi s'établit à 43 morts.

Ce bilan a été fourni par la préfecture de Gênes après la découverte dans les décombres d'une voiture contenant les corps de trois personnes. Neuf blessés sont toujours hospitalisés, dont quatre se trouvent dans un état grave.

Les unités de pompiers continuent en revanche d'intervenir sur le viaduc afin de le sécuriser et d'aider les enquêteurs à établir les causes de la catastrophe.

Autostrade per l'Italia, la société qui gère l'autoroute A10, a promis hier le déblocage de 500 millions d'euros pour reconstruire un pont et pour aider immédiatement les familles des victimes et les habitants qui ont dû quitter leur logement en raison de l'accident.

Le gouvernement italien a engagé vendredi une procédure de révocation de la concession accordée à Autostrade, qui gère 3.000 km d'autoroutes en Italie.

---

ATHENES - Longtemps bannie du marché obligataire et soumises à des années d'austérité, la Grèce sort officiellement demain de son troisième et dernier plan de renflouement financier, d'un montant de 86 milliards d'euros et va de nouveau se financer sur les marchés financiers.

La Grèce a reçu au total 260 milliards d'euros d'aide financière depuis avril 2010. Elle est le dernier des pays membres de l'Union européenne à être sorti d'affaires, après l'Irlande en 2013, l'Espagne et le Portugal en 2014, et Chypre en 2016.

Dans un entretien publié ce matin par le quotidien Kathimerini, le gouverneur de la banque centrale, Yannis Stournaras, met en garde contre tout remise en cause des engagements que le gouvernement d'Athènes a pris auprès de ses créanciers.

"Si nous revenons sur ce que nous avons accepter, maintenant ou dans le futur, les marchés nous abandonneront et nous ne seront plus en mesure de refinancer les prêts arrivant à échéance dans des conditions viables", explique le gouverneur de la Banque de Grèce.

Athènes s'est engagé à dégager un excédent budgétaire primaire - hors service de la dette - de 3,5% du PIB grec jusqu'en 2022 puis de 2,2% jusqu'en 2060.

---

LONDRES - Le ministre britannique chargé du Brexit se rendra après-demain à Bruxelles pour rencontrer le négociateur européen, Michel Barnier, avec l'objectif d'accélérer les négociations sur les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a annoncé hier soir le 10, Downing Street.

Dominic Raab prononcera par ailleurs un discours dans lequel il exposera les projets de Londres pour assurer la stabilité du Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, précise le communiqué des services de la Première ministre Theresa May.

Le gouvernement publiera mardi une série de "notes techniques" destinées à informer la population et les sociétés sur les moyens de se préparer à un Brexit dur, est-il écrit.

Le Brexit étant programmé pour le 29 mars à 23h00 GMT, Londres et Bruxelles disposent d'un peu plus de sept mois désormais pour s'entendre sur un accord de retrait.

---

DJAKARTA - Un séisme de 7,2 degrés de magnitude s'est produit ce soir au large de l'île indonésienne de Lombok, où une secousse de 6,3 avait déjà eu lieu la nuit dernière, annonce le Centre américain de géophysique (USGS). L'Agence indonésienne de météorologie et de sismologie a déclaré qu'aucun tsunami n'était à craindre.

L'épicentre a été localisé à 124 km au nord-nord-est de Lombok et à un kilomètre de profondeur seulement.

L'île, qui se situe à l'est de Bali, est une destination prisée du sud-est asiatique. Elle a été touchée par une série de tremblements de terre depuis le 29 juillet dont le plus important, d'une magnitude de 6,9, a fait 430 morts le 5 août.

---

KABOUL - Le président afghan Ashraf Ghani a décrété un cessez-le-feu pour l'Aïd el Kébir, la fête musulmane du sacrifice, malgré les intenses combats de ces derniers jours à Ghazni, dans le centre du pays.

"Le cessez-le-feu conditionnel débutera demain et se poursuivra aussi longtemps que les taliban le respecteront", a-t-il annoncé lors d'une cérémonie de commémoration de l'indépendance.

La présidence a par la suite précisé qu'il serait observé trois mois. La milice islamiste, qui n'a pas formellement accepté le principe de cette trêve, a quant à elle annoncé dans un communiqué la libération de "centaines de prisonniers" pour l'Aïd.

L'armée afghane appuyée par les forces spéciales et l'aviation américaines ont repoussé la semaine dernière l'assaut des taliban à Ghazni après cinq jours de combats qui ont coûté la vie à 150 militaires et 95 civils.

---

JERICHO, Cisjordanie - Plus de dix tonnes de courrier retenu depuis huit ans en raison d'une mesure israélienne vont pouvoir être remis à leurs destinataires de Cisjordanie.

Après le feu vert de l'Etat hébreu, plusieurs milliers de sacs ont été remis aux postiers palestiniens de Jéricho qui trient depuis plusieurs jours lettres et colis en provenance de Jordanie voisine.

Les 10,5 tonnes de courrier y étaient retenues depuis 2010 parce qu'Israël n'autorise pas le transfert direct à l'Autorité palestinienne. Le courrier pour la Cisjordanie et la bande de Gaza est acheminé via l'Etat hébreu, ce qui permet à ses services de sécurité de procéder à des contrôles.

---

PARIS - Europe Ecologie-Les Verts (EELV) va déposer demain un recours judiciaire en référé pour faire interdire en France les herbicides contenant du glyphosate du groupe Monsanto, récemment condamné par la justice américaine.

Au début du mois, un jury californien a considéré que le désherbant Roundup était à l'origine de la maladie d'un agent d'entretien de 46 ans souffrant d'un cancer en phase terminale, et a condamné Monsanto à lui verser 289 millions de dollars.

La condamnation de Monsanto a été prononcée "sur la base de documents internes de la société montrant qu'elle était consciente du caractère cancérigène du Roundup et avait cherché à le dissimuler", a dit à Reuters hier Julien Bayou, porte-parole d'EELV. "Ces informations constituent un fait nouveau qui justifie que la justice se prononce", a-t-il ajouté.

Le chef de file du parti écologiste pour les élections européennes de mai 2019, Yannick Jadot, déclare par ailleurs ce matin dans Le Journal du dimanche qu'il exclut toute alliance avec l'ancien socialiste Benoît Hamon, qu'il avait soutenu à la présidentielle de 2017.

"Notre priorité est de rassembler les écologistes autour d'une ligne claire, pas de faire de la vieille politique avec ses accords d'appareils et ses confusions", explique-t-il, ajoutant qu'il vise un score de 15%.