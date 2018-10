Resume de l'actualite a 16H15 GMT (20/10)

DUBAI – Après deux semaines de dénégation, l'Arabie saoudite a reconnu dans la nuit de vendredi à samedi la mort de Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul, niant cependant toute implication directe du royaume.

Selon la version de Ryad, le journaliste et opposant saoudien est mort à la suite d'une bagarre qui a mal tourné avec des personnes qui l'ont rencontré dans la mission diplomatique.

Donald Trump a déclaré penser que l'explication donnée par Ryad était crédible, mais plusieurs parlementaires américains ainsi que l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Espagne ont fait part de leur scepticisme. Seuls les pays du Golfe ont salué les "décisions et directives" du roi Salman d'Arabie.

L'Arabie saoudite avait jusqu'alors déclaré que le journaliste, qui n'a plus donné signe de vie depuis son entrée, le 2 octobre, au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, était ressorti du consulat saoudien à Istanbul peu après y être entré.

Selon des sources proches des services de sécurité turcs, Khashoggi a été tué par une équipe d'une quinzaine de saoudiens qui ont regagné le jour même leur pays.

La police turque, qui recherche toujours le corps de Khashoggi, a procédé à des fouilles dans une forêt située aux abords d'Istanbul et dans une ville proche de la mer de Marmara. Un haut responsable turc a déclaré que les enquêteurs découvriraient "d'ici peu" ce qu'il est advenu du corps du journaliste.

Dix-huit ressortissants saoudiens ont été arrêtés pour le moment et l'enquête se poursuit, selon l'agence de presse officielle saoudienne.

---

KABOUL - Un kamikaze a semé la mort dans un bureau de vote aujourd'hui pendant les élections législatives en Afghanistan, marquées par un taux de participation plus fort que prévu malgré des violences et problèmes logistiques.

L'attentat suicide survenu dans un quartier du nord de Kaboul a fait au moins 15 morts - dix civils et cinq policiers. Il n'a pas été revendiqué.

D'autres incidents ont été signalés un peu partout à travers le pays, alors que les taliban avaient appelé la population à ne pas prendre part à un vote piloté selon eux par des puissances étrangères.

La participation a pourtant été apparemment plus importante que ne le laissaient supposer les nombreux obstacles que devaient affronter les électeurs. De longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote à Kaboul et dans les grandes villes.

---

LONDRES - A un peu plus de cinq mois du retrait britannique de l'Union européenne, des centaines de milliers de partisans du maintien du Royaume-Uni au sein de l'UE ont défilé dans les rues de Londres pour réclamer un second référendum sur le Brexit, la plus importante manifestation à ce jour des "Remainers.

Les organisateurs ont estimé que 670.000 personnes avaient participé à cette marche, la plus vaste en Grande-Bretagne depuis une manifestation contre la guerre en Irak en 2003.

L'un des organisateurs de l'événement a revendiqué le droit des Britanniques à changer d'avis car la sortie du Royaume-Uni de l'UE aura selon lui des conséquences pour plusieurs générations.

---

TAIPEI - Plusieurs milliers de manifestants indépendantistes se sont rassemblés samedi dans la capitale taïwanaise pour protester contre le "harcèlement" de Pékin et ont appelé à un référendum sur l'indépendance officielle de la Chine.

Le rassemblement, l'un des plus importants à Taïwan cette année, était organisé par le groupe Formosa Alliance. Les manifestants se sont rassemblés près du siège du Parti démocrate progressiste (PDP) de la présidente Tsai Ing-wen. L'alliance de Formose, de l'ancien nom de Taïwan, a été créée il y a six mois.

---

ROME - Le gouvernement italien a surmonté ses divisions à propos d'un projet d'amnistie fiscale qui a brutalement fait monter la tension ces derniers jours entre les deux partis de la coalition au pouvoir, la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 Etoiles de Luigi DI Maio.

Le président du Conseil Giuseppe Conte a déclaré à l'issue d'une réunion gouvernementale que le différend avait été réglé entre les deux hommes et que le cabinet était parvenu à un accord total sur les mesures fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2019.

ROME - L'agence de notation financière Moody's a abaissé hier la note souveraine de l'Italie pour la ramener à Baa3, un échelon seulement au-dessus de la catégorie spéculative en raison de la dégradation des perspectives de déficit et de l'arrêt des réformes structurelles.

Le gouvernement de coalition formé fin mai par la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles (M5S) a annoncé lundi tabler pour l'an prochain sur un déficit budgétaire de 2,4% du produit intérieur brut (PIB), trois fois supérieur à celui que visait son prédécesseur.

---

ATHENES/SKOPJE - L'approbation par le Parlement macédonien du projet de loi visant à changer le nom du pays ouvre la voie à un accord "historique" entre Athènes et Skopje, a déclaré ce matin le Premier ministre grec Alexis Tsipras.

Le Parlement macédonien a voté vendredi le projet de loi du gouvernement entérinant le changement de nom de la république de Macédoine en république de Macédoine du Nord en vertu de l'accord conclu en ce sens en juin avec la Grèce.

La loi votée vendredi par 80 élus sur 120, soit exactement la majorité des deux tiers requise pour adopter une modification de la Constitution, est la première étape d'un long processus qui requiert plusieurs votes et pourrait se terminer au plus tôt en janvier prochain.

---

PARIS - Trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Carcassonne et Trèbes (Aude) du 23 mars dernier.

Le 23 mars dernier, Radouane Lakdim, né au Maroc en avril 1992 et naturalisé français en 2004, connu de la justice pour des faits de droit commun, avait tué quatre personnes et en avait blessé 15 autres à Carcassonne et dans un supermarché de Trèbes avant d'être lui-même abattu par les forces de l'ordre.

Ces attaques ont été revendiquées par l'Etat islamique.

---

PARIS - Le bureau exécutif de La République en marche (LaRem) a désigné hier soir Philippe Grangeon, un proche d'Emmanuel Macron, pour assurer l'intérim à la tête du mouvement jusqu'au choix du successeur de Christophe Castaner le 1er décembre.

"Marcheur" de la première heure âgé de 61 ans, Philippe Grangeon a conseillé par le passé Dominique Strauss-Kahn et François Hollande, notamment.

---

PARIS - La procureure générale de Paris Catherine Champrenaud a défendu les perquisitions menées "en pleine légalité" dans des locaux de La France insoumise (LFI) mardi et dénoncé le "coup de force" et les "outrances" du dirigeant du parti Jean-Luc Mélenchon et de ses soutiens. "Ces perquisitions ont été diligentées en pleine légalité", a déclaré sur Europe 1 la magistrate, sortie de sa réserve parce qu'"on a dit beaucoup de contre-vérités ou beaucoup d'outrances" dans ce dossier.

"Il y en a tous les jours qui se déroulent de cette façon et quand on s'y oppose en général d'ailleurs on est interpellé pour rébellion", a-t-elle souligné.