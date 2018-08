Resume de l'actualite a 16H15 GMT (23/08)

PARIS - Un homme de 36 ans a tué ce matin sa mère et sa soeur à l'arme blanche et blessé grièvement une troisième personne à Trappes, dans les Yvelines, avant d'être abattu par la police.

L'attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) mais les enquêteurs privilégient pour le moment la piste d'un différend familial et de problèmes psychiatriques.

"On a plutôt quelqu'un avec un problème psychiatrique qui apparaît important (...), plutôt que quelqu'un d'engagé, qui pouvait, par exemple, répondre aux ordres et aux consignes d'organisation de terroristes et de Daech en particulier", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui est allé sur place.

L'agresseur, identifié sous le nom de Kamel S., était néanmoins "connu pour des faits d'apologie du terrorisme" et enregistré au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi à ce stade et l'enquête a été laissée aux soins de la Police judiciaire et du parquet de Versailles. Mais le parquet de Paris, compétent pour les affaires de terrorisme, a fait savoir qu'il suivait "de très près les premières investigations, en observateur".

---

LE CAIRE - Le chef de l'Etat islamique, Abou Bakr al Baghdadi, appelle ses partisans à perpétrer de nouvelles attaques à l'explosif, à l'arme blanche ou au véhicule-bélier, dans un enregistrement audio diffusé hier.

Il s'agit de sa première déclaration depuis près d'un an.

Il félicite les auteurs des récents attentats en Europe et au Canada et appelle ses partisans en Irak à poursuivre leurs exactions contre les musulmans chiites et contre ceux qu'ils appellent les apostats, référence aux sunnites qui combattent les membres de Daech.

---

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur l'agrandissement des locaux parisiens d'Actes Sud, la maison d'édition cofondée par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a-t-on appris de source judiciaire.

Selon Le Canard enchaîné, Françoise Nyssen et son mari Jean-Paul Capitani auraient fait agrandir de 150 m² les locaux parisiens d'Actes Sud sans prévenir la mairie de Paris ni l'administration fiscale.

Interrogé hier à ce sujet, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a assuré que Françoise Nyssen conservait "bien sûr" le soutien de l'exécutif tout en rappelant qu'Emmanuel Macron s'était engagé "sur l'exemplarité".

---

WASHINGTON - Donald Trump affirme dans une interview diffusée aujourd'hui par la chaîne Fox News que la Bourse s'effondrera si une procédure d'"impeachment" est lancée contre lui après les élections de mi-mandat, qui pourraient voir les démocrates obtenir la majorité à la Chambre des représentants.

"Je ne vois pas comment on pourrait destituer quelqu'un qui fait un travail fantastique", ajoute-t-il.

Donald Trump accuse aussi son ancien avocat personnel, Michael Cohen, de l'avoir "trahi" en témoignant contre lui devant la justice, un revirement dont il assène qu'il est "presque illégal".

En revanche, le président des Etats-Unis exprime de nouveau sa "sympathie" pour son ancien directeur de campagne Paul Manafort, déclaré coupable mardi de fraude bancaire et fiscale, tout en assurant qu'il ne "s'impliquera pas" dans cette affaire.

---

PEKIN/WASHINGTON - Les Etats-Unis et la Chine ont ouvert un ce jeudi un nouveau chapitre de leur guerre commerciale avec la mise en place par les deux parties de droits de douane à 25% sur 16 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros) de marchandises.

L'administration américaine des douanes et de la protection des frontières indique sur son site internet que les nouveaux droits à 25% sont entrés en vigueur jeudi à 00h01 (04h01 GMT), soit midi passé à Pékin et que 279 catégories de produits importés de Chine sont concernés.

L'agence Chine nouvelle a confirmé l'heure de 12h01 pour l'entrée en vigueur des droits de douane de la Chine.

Ces nouvelles mesures prises de part et d'autre portent à 50 milliards de dollars la valeur des importations de chacun des deux pays soumises aux droits de douane depuis le début de juillet. De nouvelles taxations sont en préparation.

---

LONDRES - Le gouvernement britannique a publié dans la journée une première série de fiches techniques présentant à ses entreprises et ressortissants les conséquences d'une sortie de l'Union européenne sans accord, tout en répétant que cette hypothèse n'est pas privilégiée.

Londres prévoit de diffuser quelque 80 fiches dans les prochaines semaines pour permettre à chacun de prendre ses dispositions dans le cas où le Brexit se traduirait, en mars 2019, par la "fin de la libre circulation des marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union européenne".

Dans ses premières "lignes directrices" rendues publiques, le gouvernement souligne que les entreprises seront soumises à un surcroît de démarches administratives et douanières et qu'elles devront peut-être s'acquitter dans certaines circonstances de la TVA en amont des transactions.

Il prévient par ailleurs que les ressortissants britanniques subiront sans doute une hausse des frais bancaires pour les paiements par carte de crédit dans l'UE.

Le gouvernement travaille en particulier avec l'industrie pharmaceutique pour constituer un stock de six semaines de médicaments en plus de la consommation habituelle. La santé est l'un des secteurs les plus vulnérables en cas de retrait brutal du Royaume-Uni du système paneuropéen de réglementation des médicaments.

---

HARARE - La Cour constitutionnelle du Zimbabwe rendra sa décision demain après-midi concernant le vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, qui, selon l'opposition, a été truquée.

Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, a été déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection avec près de 51% des voix contre 44% pour son principal rival, Nelson Chamisa, candidat du Mouvement pour un changement démocratique (MCD).

---

PARIS/MARSEILLE - Eclaircies et risques d'averse à droite: la météorologie est indécise en cette fin d'été pour Les Républicains (LR), qui espèrent tirer profit des difficultés du gouvernement mais redoutent les effets de leurs propres tourments, à commencer par la rivalité sourde entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez.

Les deux présidents de région organisent séparément leur rentrée médiatique, l'une demain à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), l'autre dimanche sur le Mont Mézenc, non loin de son ancien fief du Puy-en-Velay (Haute-Loire).

Signe des divisions, il n'y aura pas de grand rassemblement oecuménique avec la galerie complète des hauts dirigeants LR.

A gauche, la France insoumise (LFI) organise à partir de ce jeudi ses universités d'été à Marseille, sur la terre d'élection de Jean-Luc Mélenchon qui veut faire des élections européennes de 2019 un "référendum contre Macron".

L'ex-candidat à la présidentielle entend jouer la carte du rassemblement lors de ces universités d'été organisées jusqu'à dimanche, auxquelles il a convié les autres partis de gauche comme de droite - à l'exception du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen.

Les socialistes se sont retrouvés de leur côté aujourd'hui et jusqu'à samedi à La Rochelle (Charente-Maritime) autour du premier secrétaire Olivier Faure pour tenter de redonner des couleurs à un parti dont François Rebsamen, organisateur du rendez-vous, redoute la disparition.

---

PARIS - Les rappeurs Booba et Kaaris ont obtenu aujourd'hui leur remise en liberté en attendant leur procès prévu le 6 septembre pour la bagarre générale qui a éclaté entre les deux clans ennemis le 1er août à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne).

La cour d'appel de Paris a placé les deux artistes ainsi que huit autres personnes sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de quitter le territoire et d'entrer en contact les uns avec les autres avant l'audience de septembre.