Resume de l'actualite a 16H15 GMT (24/10)

RYAD - Prenant pour la première fois publiquement la parole sur la mort de Jamal Khashoggi, le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman a évoqué cet après-midi un incident "douloureux" et promis de faire prévaloir la justice.

L'héritier du trône saoudien, qui s'exprimait cet après-midi lors de la conférence internationale sur l'investissement de Ryad, a déclaré que tous les coupables seraient punis, ajoutant que l'Arabie saoudite et la Turquie travaillaient ensemble pour "obtenir des résultats".

Parlant d'un acte prémédité, le président turc Tayyip Recep Erdogan a réclamé hier une enquête approfondie sur ce qui s'est passé le 2 octobre à l'intérieur du consulat saoudien d'Istanbul. "De celui qui a donné l'ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté, tous doivent rendre des comptes", a-t-il exigé.

Donald Trump a quant à lui jugé hier soir qu'il s'agissait de l'une des "dissimulations" les plus graves de l'histoire et son administration a promis de sanctionner les responsables.

Des responsables turcs, plusieurs parlementaires du Congrès américain et Trump lui-même dans une interview au Wall Street Journal ont évoqué une possible implication du prince héritier dans cette affaire, ce que Ryad dément catégoriquement.

L'affaire a tourné au scandale diplomatique et de nombreux dirigeants occidentaux et chefs d'entreprise ont préféré boycotter la Future Investment Initiative (FII).

PARIS - La France a prévenu aujourd'hui qu'elle ne prendrait "aucune décision hâtive" sur l'avenir de son partenariat stratégique avec l'Arabie saoudite tant que les faits sur la mort de Jamal Khashoggi ne seront pas clairement établis, tout en laissant ouverte, à terme, la porte à des sanctions.

"Tant que ce n'est pas parfaitement établi, tant que ces faits ne seront pas corroborés par nos services de renseignement, nous retiendrons nos décisions", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

"En revanche (...) si les faits sont avérés, si nos services les corroborent, nous prendrons les sanctions adéquates à l'endroit des autorités saoudiennes", a-t-il dit, évoquant des "sanctions commerciales" qui ne toucheraient "pas seulement les armes".

La France a scellé avec l'Arabie saoudite pour plusieurs milliards d'euros de contrats ces dernières années. Selon un rapport parlementaire publié en juin, l'Arabie saoudite a été sur la période 2008-2017 le deuxième client de la France en matière d'armement, avec plus de 11 milliards d'euros de contrats.

---

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May, qui cherche à apaiser les tensions concernant sa stratégie pour le Brexit, doit rencontrer dans la journée les députés de son Parti conservateur à la Chambre des communes, une intervention plutôt rare pour la chef de gouvernement.

Plusieurs de ses ministres dont Dominic Raab, chargé du Brexit, Michael Gove (environnement) et Sajid Javid (intérieur) ainsi que des élus nord-irlandais du DUP, le parti unioniste d'Ulster dont dépend la majorité de Theresa May à la Chambre des communes sont par ailleurs arrivés cet après-midi au 10, Downing Street, le siège de la primature.

Selon le Times, citant des documents ayant fait l'objet d'une fuite qu'il a pu consulter, le plan May pourrait maintenir la Grande-Bretagne dans une "longue" période de transition post-Brexit, avec un "point annuel" pour décider d'une extension ou non de la période.

---

ROME - Le gouvernement italien ne modifiera pas son projet de budget, a déclaré ce matin le co-vice-président du Conseil, Matteo Salvini, au lendemain du rejet de son projet de loi de finances pour 2019 par la Commission européenne.

"Bruxelles peut envoyer autant de lettres qu'elle veut, les Italiens passent en premier", a déclaré Matteo Salvini dans une interview à la station de radio RTL 102.5.

"Je ne veux pas quitter l'euro ni l'Union européenne", a ajouté le chef de file de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite au pouvoir en association avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, anti-système).

La Commission européenne a donné trois semaines à l'Italie pour présenter un nouveau projet de budget. Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, s'est dit ouvert à un "dialogue constructif" avec l'Italie.

---

WASHINGTON - Les autorités fédérales américaines enquêtent après la découverte de colis suspects adressés à l'ancien président démocrate Barack Obama et à l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton.

L'information sur l'interception d'un autre paquet suspect adressé à la Maison blanche a en revanche été démentie.

Le colis envoyé à Hillary Clinton a été découvert tard hier soir, celui adressé à Obama tôt ce matin lors de contrôles de routine.

Selon le New York Times, qui cite un responsable de la police, le colis adressé à Hillary Clinton à Chappaqua, dans la banlieue de New York, contenait un engin explosif similaire à celui trouvé lundi dans la boîte aux lettres de la résidence du milliardaire George Soros à Katonah, dans le même Etat de New York.

L'immeuble Time Warner à New York a par ailleurs été évacué après la découverte d'un colis suspect dans les bureaux de CNN, situés dans ce bâtiment. Selon CNN, ce colis était adressé à John Brennan, ancien directeur de la CIA.

---

STRASBOURG - La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a accordé aujourd'hui un sursis jusqu’au 7 novembre à l'aciérie Ascoval et à ses 280 salariés après que Bruno Le Maire eut promis sous conditions le soutien financier de l’Etat.

"Je suis prêt à ce que l'Etat mette un euro d'investissement sur Ascoval dès lors qu'un euro d'investissement privé aura été trouvé pour un projet qui soit durable", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur RTL.

Les syndicats de l’entreprise de Saint-Saulve, dans le Nord, comme les représentants de la direction et d’Altifort, seule société ayant déposé un plan de reprise, se sont dits rassurés.

---

PARIS - Lactalis a démenti ce matin des informations parues dans le Canard enchaîné selon lesquelles le groupe aurait écoulé 8.000 tonnes de lait en poudre venant de son usine de Craon et présentant un risque de contamination à la salmonelle.

C'est de cette usine de Mayenne que provenait du lait infantile contaminé qui a intoxiqué des nourrissons l'année dernière et valu à Lactalis l'ouverture d'une information judiciaire pour tromperie et blessures involontaires.

Selon l'hebdomadaire satirique et l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles (AFVLCS), Lactalis a pris un risque en poursuivant parallèlement la commercialisation de poudres entrant dans la composition de desserts lactés sans avoir alors d'assurances sur leur salubrité.

---

PARIS - La France envisage de rapatrier de Syrie des enfants mineurs mais sans leurs mères, djihadistes présumées ou compagnes de djihadistes, pour la plupart entre les mains des Kurdes syriens, a-t-on appris de sources françaises.

Les familles de ces ressortissantes françaises ont signalé à ce jour une soixantaine de ces femmes, dont une quarantaine de mères, ce qui représenterait environ 150 enfants, en grande majorité de moins de six ans.

Le recoupement d'informations, notamment avec les Kurdes et la Croix-Rouge internationale, a permis d'identifier et de localiser ces derniers mois une partie de ces femmes et de ces enfants, dit-on à Paris.