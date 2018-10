Resume de l'actualite a 16H15 GMT (26/10)

ISTANBUL - Le parquet d'Istanbul a préparé des demandes d'extradition pour les 18 suspects arrêtés en Arabie saoudite après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, annonce vendredi le ministère turc de la Justice.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait auparavant demandé à Ryad de révéler qui a donné l'ordre d'assassiner le journaliste et de dire ce qu'il est advenu de son corps.

Les autorités saoudiennes ont reconnu jeudi que le meurtre du journaliste, le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul, avait été prémédité. Elles avaient dans un premier temps nié qu'il ait été tué, puis parlé d'un décès accidentel pendant une altercation.

Outre les 18 suspects arrêtés, cinq hauts fonctionnaires saoudiens ont été limogés.

BERLIN - L'Union européenne devrait mettre fin à ses exportations d'armements vers l'Arabie saoudite en raison de l'assassinat du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi, déclare la ministre autrichienne des Affaires étrangères dans le quotidien Die Welt.

Cela "serait un bon signal", dit Karin Kneissl, précisant que l'Autriche, qui assure la présidence tournante de l'UE, a mis fin dès mars 2015 à ses ventes de matériel militaire à l'Arabie saoudite.

BRATISLAVA - La France veut que des sanctions "claires, cohérentes et coordonnées" soient prises lorsque les responsabilités seront établies dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, mais les ventes d'armes n'ont "rien à voir" avec cette affaire, a déclaré vendredi Emmanuel Macron.

Le président français a ainsi, lors d'une conférence de presse à Bratislava, opposé une fin de non-recevoir très ferme à la demande des autorités allemandes d'imiter la décision de Berlin et de cesser les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, comme le souhaite aussi l'opposition de gauche en France.

---

WASHINGTON - Un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les colis piégés adressés à des personnalités démocrates et des détracteurs de Donald Trump.

L'arrestation a eu lieu dans la région de Miami. L'attention des enquêteurs était focalisée sur un centre de tri postal du sud de la Floride. Le suspect serait âgé d'une cinquantaine d'années.

Aucune revendication n'a été formulée après ces envois de colis piégés, à deux semaines des élections de mi-mandat.

Deux nouveaux colis, adressés au sénateur démocrate du New Jersey Cory Booker et à James Clapper, ancien directeur du renseignement national, ont été découverts vendredi.

---

GAZA - Quatre Palestiniens ont été tués et une cinquantaine d'autres blessés vendredi par les forces israéliennes, lors d'une manifestation en bordure de bande de Gaza.

Les Gazaouis se rassemblent chaque semaine depuis le 30 mars le long de la frontière pour faire valoir le droit au retour des réfugiés de 1948 et réclamer la levée du blocus israélien.

---

AMMAN - Les recherches se poursuivaient vendredi en Jordanie sur les rives de la mer Morte, après les pluies diluviennes et les crues qui ont fait la veille au moins 21 morts, pour la plupart des écoliers et leurs professeurs.

Selon une source médicale, il y a au moins huit disparus.

Les opérations de secours menées par l'armée, appuyée par des hélicoptères et des plongeurs, ont permis de sauver 37 personnes. A la demande de la Jordanie, Israël a envoyé des hélicoptères et des drones participer aux recherches.

---

TBILISSI - Les Etats-Unis ont invité Vladimir Poutine à se rendre à Washington, a annoncé John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche.

le président russe et Donald Trump vont aussi s'entretenir brièvement à Paris le 11 novembre en marge des cérémonies du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, a ajouté John Bolton pendant une conférence de presse à Tbilissi.

---

PARIS - Le gouvernement envisage de mettre en place une permanence des forces de l'ordre dans les établissements scolaires des quartiers les plus difficiles pour assurer la sécurité des enseignants et des élèves.

Les ministres de l'Intérieur, de l'Education nationale et de la Justice souhaitent renforcer leur coordination en réaction à la publication la semaine dernière d'une vidéo dans laquelle on voit un lycéen mettre en joue une professeure avec une arme qui s'est avérée factice.

L'agresseur présumé, âgé de 15 ans, a été mis en examen par un juge des enfants pour violence avec arme sur un enseignant dans un établissement scolaire, une mesure assortie notamment de l'interdiction de séjourner dans le Val-de-Marne.

Quatre autres jeunes de 15 et 16 ans ont été pour leur part mis en garde à vue jeudi, puis libérés dans la journée, après avoir menacé deux de leurs professeurs dans un lycée du Havre (Seine-Maritime) avec des armes en plastique.

---

PARIS - Les députés ont voté dans la nuit un aménagement de la CSG pour les retraités les plus modestes mais ont rejeté une proposition soumise par des députés de la majorité présidentielle visant à rendre ce prélèvement progressif.

Face à la grogne des retraités, dont le pouvoir d'achat a été pénalisé par la hausse de 1,7 point du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) le 1er janvier dernier, le gouvernement a prévu une mesure de "lissage" dans le projet de loi de financement pour la Sécurité sociale (PLFSS) 2019.

Cette disposition, adoptée dans le cadre de l'examen de ce texte en séance à l'Assemblée, permettra chaque année à 350.000 foyers de retraités dont les revenus sont à la limite du seuil de déclenchement du taux normal de CSG de continuer à bénéficier du taux réduit.

---

PARIS - Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a confirmé que la fermeture de Fessenheim (Haut-Rhin) était toujours d'actualité malgré l'annulation la veille par le Conseil d'Etat d'un décret qui prévoyait la fermeture d'ici à 2022.

Selon la plus haute juridiction administrative, le décret d'avril 2017, promulguant la fermeture de la centrale, n'est pas valable dans la mesure où le gouvernement d'alors n'a pas attendu, comme il le devait, une demande formelle d'EDF avant de le signer.

---

PARIS - Le gouvernement français a suspendu par arrêté l'utilisation de pesticides à base de métam-sodium pour une durée de trois mois, après des signalements de cas récents d'intoxications respiratoires dans le Maine-et-Loire et dans le Finistère.

Cette suspension intervient dans l'attente des résultats d'un examen des conditions et modalités d'utilisation de ces produits effectué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

---

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - Le cycliste français Robert Marchand, détenteur du record du monde dans la catégorie des plus de 105 ans, est remonté en selle vendredi pour plusieurs tours de piste, à quelques semaines de son 107e anniversaire.

Le cycliste né à Amiens le 26 novembre 1911, qui a parcouru 22,547 kilomètres en une heure en janvier 2017, a fait fi vendredi des conseils de son médecin pour retrouver la piste du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sans rechercher la performance, il a pédalé avec assurance sur plusieurs tours, entrecoupés d'une pause pour changer de maillot, celui de la course l'Ardéchoise dont il est la mascotte puis celui de l'Union cycliste internationale qui l'a sacré champion du monde sur route des plus de 105 ans il y a un an.