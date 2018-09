Resume de l'actualite a 16H20 GMT (05/09)

PARIS - Emmanuel Macron a appelé ce matin les membres du gouvernement à "tenir" compte tenu des "défis" des mois à venir, soulignant que l'effet des réformes menées prendrait du temps.

Au lendemain d'un mini-remaniement provoqué par les démissions surprises de Nicolas Hulot (Transition écologique) et de Laura Flessel (Sports), le chef de l'Etat a prononcé quelques mots en début du conseil des ministres en présence - fait rare - de photographes et de caméras.

Le conseil des ministres, auquel participent pour la première fois les successeurs de Nicolas Hulot et de Laura Flessel, François de Rugy et Roxana Maracineanu, a été suivi d'un séminaire gouvernemental à l'issue duquel le Premier ministre Edouard Philippe a affirmé que la France atteindra son objectif de réduction à 50% de la part de nucléaire dans la production d'électricité à un "horizon de 2035".

---

PARIS - Au moins trois députées La République en Marche disputent au chef de file du groupe majoritaire, Richard Ferrand, l'investiture du parti en vue de la désignation du nouveau président de l'Assemblée nationale, a-t-on appris aujourd'hui de sources parlementaires.

Barbara Pompili a confirmé à des journalistes ajouter son nom à la liste des prétendants où figuraient déjà l'élu breton Richard Ferrand, la présidente de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet et la députée iséroise Cendra Motin.

Elue de la Somme issue des rangs écologistes comme l'ex-président François de Rugy, ancienne secrétaire d'Etat, Barbara Pompili est une figure respectée du Palais-Bourbon, où elle préside la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire.

Les prétendants LaRem ont jusqu'à ce mercredi soir minuit pour présenter leur candidature en vue d'un scrutin interne à bulletins secrets lundi lors des journées parlementaires du parti présidentiel à Tours (Indre-et-Loire).

La nomination, hier, de François de Rugy au poste de ministre de la Transition écologique a ouvert un jeu de chaises musicales au Palais-Bourbon qui se traduira mercredi prochain 12 septembre par l'élection d'un nouveau président de la chambre basse, quatrième personnage de l'Etat.

La multiplication des candidatures féminines traduit le désir exprimé par de nombreux députés de LaRem, et d'autres partis, de voir une femme présider l'Assemblée, ce qui serait une première en France.

---

LONDRES - Les autorités britanniques ont inculpé aujourd'hui deux ressortissants russes présentés comme des agents du renseignement militaire pour la tentative de meurtre d'un ancien espion russe, Sergueï Skripal, et de sa fille Ioulia, empoisonnés en mars dernier en Angleterre.

S'exprimant devant la Chambre des communes, Theresa May a précisé que les deux suspects étaient des agents du GRU, le renseignement militaire russe, et que leur opération avait sans doute été validée à un haut niveau de la hiérarchie russe, au-dessus du GRU.

Un mandat d'arrêt européen a été émis contre Alexander Petrov et Rouslan Bochirov, a précisé le ministère public de la Couronne (CPS).

---

NEW YORK - Le procureur spécial Robert Mueller acceptera des réponses écrites du président américain Donald Trump dans le cadre de l'enquête sur le rôle de la Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2016, a-t-on appris de source proche du dossier.

Après avoir reçu les réponses écrites, Robert Mueller et son équipe décideront de la marche à suivre, n'excluant pas une audition en personne avec Trump, précise-t-on de même source.

La proposition a été formulée dans une lettre que les avocats de Trump ont reçue vendredi. Le New York Times a rapporté en premier cette information.

Les avocats de Trump et les équipes du procureur Mueller négocient depuis des mois sur la manière dont le président américain va être auditionné dans le cadre de l'enquête.

---

TOKYO - Le passage du typhon Jebi a fait au moins dix morts au Japon, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK, alors qu'un million de foyers étaient privés d'électricité dans le sud de l'île principale du pays, Honshu.

Jebi - qui signifie "engloutir" en coréen - est la dernière en date d'une série de calamités naturelles à frapper le Japon, qui a déjà connu cet été une litanie de fléaux. Pluies torrentielles, glissements de terrain, inondations et canicule record ont fait des centaines de morts.

Les eaux d'inondation ont même recouvert les pistes de l'aéroport international du Kansai, construit sur une île artificielle dans la baie d'Osaka.

Près de 3.000 touristes s'y sont retrouvés coincés y ont passé la nuit. Selon NHK, les autorités de l'aéroport ont débuté mercredi matin le transfert des passagers vers l'aéroport de Kobe sur des bateaux.

---

PARIS - Un avion de la compagnie ASL assurant la liaison Oran-Perpignan a été immobilisé aujourd'hui en France en raison de symptômes présentés par un enfant de huit ans laissant suspecter un possible cas de choléra, a-t-on appris auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

L'avion transportait 136 passagers, dont 131 adultes et cinq enfants, et cinq membres d'équipage. Les pompiers et le Samu sont intervenus sur place pour une première évaluation médicale.

Selon les pompiers, l'enfant, de nationalité française, souffrait de vomissements et de diarrhées. Il a été transporté à l'hôpital de Perpignan pour vérifier s'il était effectivement porteur du choléra.

Selon le ministère algérien de la Santé, le choléra est réapparu en Algérie début août pour la première fois depuis 22 ans.