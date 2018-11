Resume de l'actualite a 17H00 GMT (01/11)

LONDRES - Le gouvernement britannique et un responsable de l'Union européenne ont démenti jeudi les informations du Times selon lesquelles un accord était pratiquement bouclé entre Londres et Bruxelles sur les services financiers, dans le cadre des négociations du Brexit.

Selon le quotidien, qui cite un responsable britannique ayant requis l'anonymat, cet accord donnerait aux établissements financiers britanniques un accès a minima aux marchés de l'UE après la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Un responsable européen au fait des négociations a affirmé que l'article du Times était incorrect. "L'article n'est pas exact", a-t-il dit.

Le principal négociateur européen, Michel Barnier, a également démenti un accord. "Articles de presse trompeurs aujourd'hui sur le Brexit et les services financiers", a-t-il écrit sur Twitter.

"Rappel: l'UE peut accorder et retirer l'équivalence de certains services financiers de manière autonome. A l'instar d'autres pays tiers, l'UE est prête à avoir un dialogue approfondi sur ces questions réglementaires avec le Royaume-Uni dans le plein respect de l'autonomie des deux parties", a ajouté Michel Barnier.

---

PARIS - Emmanuel Macron, dont les projets européens sont contrariés par la montée des populismes qui déstabilise aussi son indispensable partenaire allemand, dramatise les enjeux en se disant frappé par la ressemblance avec la période de l’entre-deux-guerres.

Dans une interview publiée jeudi par Ouest-France, le président français, qui s'apprête à passer une semaine d'"itinérance mémorielle" dans l'est de France avant les célébrations de l'armistice de la Première Guerre mondiale, effectue un parallèle entre la situation actuelle et celle qui prévalait après la fin des hostilités en 1918.

"Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l’entre-deux-guerres", dit-il. "Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l’Europe de l’après-Première Guerre mondiale à la crise de 1929."

"Si nous avons gagné la guerre, nous avons perdu la paix. Parce que cette victoire s’est construite sur l’humiliation du partenaire allemand. Le traité de Versailles a préparé les frustrations à venir", estime-t-il.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis pourraient déployer jusqu'à 15.000 hommes à la frontière mexicaine pour contribuer à sa sécurisation, a annoncé hier Donald Trump, alors que la Maison blanche évoquait mardi l'envoi de 5.200 soldats.

A moins d'une semaine des élections de mi-mandat, prévues mardi, le président américain durcit le ton alors que progresse vers les Etats-Unis une "caravane" de migrants originaires d'Amérique centrale.

Donald Trump, qui se heurte au refus du Congrès de financer la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, promesse emblématique de sa campagne électorale de 2016, a sollicité l'aide de l'armée à plusieurs reprises ces derniers jours.

---

WASHINGTON - Donald Trump a entamé hier en Floride une tournée dans les Etats où le scrutin s'annonce serré lors des élections des "midterms", cruciales pour le contrôle du Congrès.

D'ici à mardi prochain, jour du scrutin, le président américain va se rendre dans sept autres Etats: Missouri, Virginie de l'Ouest, Indiana, Montana, Ohio, Géorgie et Tennessee.

Trump se démène pour empêcher les démocrates de conquérir la majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat où les républicains disposent d'une courte majorité.

---

ADEN - La coalition menée par l'Arabie saoudite a placé des milliers de soldats près d'Hodeïda, principal port du Yémen contrôlé par les Houthis, a-t-on appris hier auprès de sources militaires locales, afin de pousser les rebelles chiites à reprendre les discussions en faveur d'un cessez-le-feu.

Les Etats-Unis ont appelé mardi à un cessez-le-feu et à l'ouverture de négociations de paix au Yémen, une initiative soutenue hier par la Grande-Bretagne.

L'émissaire spéciale de l'Onu pour le Yémen, Martin Griffiths, a déclaré en octobre que les Nations unies espéraient reprendre d'ici novembre les discussions auprès des deux camps.

Une coalition régionale conduite par l'Arabie saoudite est engagée depuis plus de trois ans et demi dans une guerre contre les Houthis qui a fait plus de 10.000 morts, déplacé plus de trois millions de personnes et plongé le Yémen dans une grave crise humanitaire.

Hodeïda, situé sur la mer Rouge, est une ligne de ravitaillement essentielle pour les Houthis mais aussi pour des millions de civils yéménites victimes de la guerre.

---

PARIS - Emmanuel Macron perd quatre points, à 21% de bonnes opinions, un plus bas depuis son élection, dans le baromètre de novembre de l'institut de sondages YouGov pour Le HuffPost et CNews publié jeudi.

Le président français tombe même sous la barre des 20% chez certaines catégories de sondés comme les 35-54 ans (18%) ou les femmes (18%) dans cette enquête réalisée les 24 et 25 octobre, une semaine après le remaniement ministériel qui était censé relancer son quinquennat.

Ce score de 21% est inférieur à son résultat de premier tour à la présidentielle (24%), note YouGov.

---

LYON/PARIS - Des violences et des échauffourées avec les forces de l'ordre ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à l'occasion des festivités d'Halloween, entraînant l'interpellation de 116 personnes, notamment en Seine-Saint-Denis et à Lyon.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait demandé à tous les préfets une "mobilisation renforcée" après la diffusion sur les réseaux sociaux d’appels à la "purge" contre des policiers, notamment dans l’Essonne.

"Halloween doit rester une fête, la purge, ce n'est pas une blague, la purge, c'est une menace", a-t-il déclaré lors d'un déplacement à Paris.

"Nous ne laisserons rien passer", a ajouté le ministre de l'Intérieur en estimant que les faits avaient "moins de gravité" que l'an dernier grâce à la mobilisation de 15.000 policiers et gendarmes sur tout le territoire.

Dans un communiqué, Christophe Castaner a fait état de 116 interpellations, qui ont donné lieu à 82 gardes à vue.