Resume de l'actualite a 17H00 GMT (03/11)

PARIS - Les électeurs de Nouvelle-Calédonie sont invités à se prononcer dimanche sur l'indépendance de l'île, collectivité territoriale du Pacifique Sud contrôlée par la France depuis 1853. Vingt ans après la signature de l'accord de Nouméa, les 174.154 électeurs de l'île auront à répondre oui ou non à la question suivante : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?".

Les derniers sondages donnent une large victoire au camp du "non", crédité de plus de 60% des voix mais les deux camps - indépendantistes et anti-indépendantistes - restent prudents.

Emmanuel Macron s'exprimera demain à 13h00, heure de Paris, à la télévision à l'issue du scrutin.

---

PARIS - A quelques jours du centenaires de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron entamera demain à Strasbourg une "itinérance mémorielle" qui le conduira dans l'Est et le Nord, l'occasion également pour le chef de l'Etat de renouer avec le monde rural et d'adresser un message aux territoires après des mois de crispations.

Le chef de l'Etat, qui sera accompagné sur des étapes de certains de ses ministres, traversera deux régions et onze départements en l'espace d'une semaine.

Après Strasbourg, où il assistera demain soir dans la cathédrale à un concert avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, il se rendra lundi à Morhange (Moselle) où 27.000 soldats français ont péri le 22 août 1914.

---

PARIS - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a défendu samedi sa politique de taxation des carburants pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique malgré la grogne des Français contre l'augmentation des prix.

"J'entends parfaitement la grogne, le mécontentement parfois, la colère aussi qui peut s'exprimer mais je dis aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas de solution magique au problème du dérèglement climatique", a déclaré Edouard Philippe, en visite au Vietnam pour "renforcer (le) partenariat économique" entre les deux pays.

"Toutes les formations politiques étaient favorables à cette taxation carbone. Les candidats aux élections présidentielles faisaient la promotion de cette taxation carbone" a-t-il ajouté.

La grogne contre l'augmentation des prix des carburants, forte notamment d'une pétition signée par plus de 700.000 personnes, s'est récemment cristallisé autour d'un appel au blocage des routes le 17 novembre prochain.

---

DUBAI - La communauté internationale s'oppose aux décisions que prend Donald Trump, a estimé samedi le guide suprême de la Révolution iranienne, alors même que Washington s'apprête à rétablir des sanctions contre les secteurs pétrolier et bancaire de Téhéran.

Washington va rétablir lundi d'importantes sanctions contre les ventes de pétrole de l'Iran et contre le secteur bancaire iranien, afin de contraindre la République islamique à engager des négociations sur l'arrêt de ses programmes d'énergie nucléaire et de missiles balistiques, et à cesser son soutien aux chiites dans les conflits régionaux du Moyen-Orient.

La majeure partie des sanctions internationales contre l'Iran, troisième exportateur mondial de pétrole, ont été levées au début de 2016 dans le cadre de l'Accord de Vienne, conclu en juillet 2015, par lequel l'Iran avait accepté de revoir à la baisse son programme d'enrichissement d'uranium, considéré par beaucoup comme destiné à doter l'Iran de l'arme atomique.

L'Union européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, cosignataires, avec la Russie et la Chine, de l'Accord de Vienne, ont déclaré vendredi dans un communiqué commun regretter la décision du président américain de rétablir des sanctions contre l'Iran.

---

ANKARA - L'ordre de tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, est venu "des plus hauts niveaux" du gouvernement saoudien, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une tribune publiée hier par le Washington Post.

Le chef de l'Etat dit ne pas croire "une seconde" que le roi Salman d'Arabie ait lui-même ordonné de tuer Jamal Khashoggi, et il s'est abstenu d'accuser directement le prince héritier, Mohamed ben Salman, qui dirige de fait le royaume saoudien.

Jamal Khashoggi, qui vivait en exil aux Etats-Unis, écrivait régulièrement pour le Washington Post des articles très critiques envers Mohamed ben Salman, surnommé "MBS".

Un conseiller d'Erdogan a déclaré la semaine dernière que "MBS" avait "du sang sur les mains" dans l'affaire Khashoggi.

---

MINYA, Egypte - Les chrétiens coptes d'Egypte ont porté en terre, samedi, six membres d'une même famille qui ont été tués vendredi dans un attentat alors qu'ils revenaient d'un monastère de la province de Minya.

Deux autocars ont été attaqués près du monastère St Samuel le confesseur, à Minya, à 260 km du Caire. Sept personnes ont été tuées et 18 autres blessées, dont des enfants, dans cet attentat revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique.

L'attaque a eu lieu pratiquement à l'endroit où 28 chrétiens avaient été tués par des islamistes en mai 2017.

Lors des obsèques, samedi, la foule s'est récriée lorsque l'évêque a remercié la police et l'armée pour leur soutien, scandant alors : "Non, non! Avec notre sang et notre âme, nous vous défendrons, ô sainte croix!"

---

AMMAN - Un convoi d'aide des Nations unies a atteint samedi le camp de réfugiés de Roukban, situé en territoire syrien tout près de la frontière jordanienne, et où vivent des dizaines de milliers de personnes.

Roukban, situé non loin de la base militaire américaine de Tanf dans le désert, près de l'endroit où convergent les frontières syrienne, jordanienne et irakienne, abrite plus de 50.000 réfugiés, et le dernier convoi d'aide de l'Onu y était parvenu en janvier.

Les Nations unies ont déclaré dans un communiqué qu'elles avaient acheminé des vivres, des produits hygiéniques et sanitaires ainsi qu'une aide médicale à 50.000 personnes à Roukban, dans le cadre d'une opération appelée à durer trois à quatre jours.

---

PARIS - Les évêques de France ont procédé samedi à un examen de conscience en entendant pour la première fois de leur histoire en Assemblée plénière des victimes d'actes de pédophilie, volonté de renouer le dialogue et d'éviter que de tels comportements ne se reproduisent.

Les quelque 120 évêques qui composent la Conférence des évêques de France ont recueilli samedi à Lourdes (Hautes-Pyrénées) les témoignages de sept victimes d'actes de pédophilie commis par des membres du clergé, lors leur Assemblée plénière qui se tient deux fois par an.

Dans une lettre sans précédent, le pape François avait demandé en août dernier aux catholiques du monde entier de contribuer à l'éradication "de cette culture de la mort".

---

PARIS - Les principaux responsables des Républicains (LR), dont le chef de file du parti Laurent Wauquiez, se sont prononcés contre l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) envisagée par le gouvernement.

Dans une tribune diffusée hier sur le site du Figaro, ils se disent contre "l'instauration de la PMA sans père", estimant en outre que c'est "une étape vers les mères porteuses et la marchandisation du corps de la femme".

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) s'est prononcé fin septembre, dans un avis rendu mardi sur la prochaine révision de loi de bioéthique, pour cette extension de la PMA, jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels infertiles.

---

PARIS - Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a demandé samedi au préfet de l'Indre de suspendre "immédiatement, à titre conservatoire" l'activité de l'abattoir communal de Boischaut après la diffusion par une association de défense des animaux d'une vidéo faisant état de maltraitance animale.

Le ministre a demandé à la Brigade nationale d’enquête vétérinaire d'ouvrir une enquête administrative. Des décisions "appropriées" seront prises sur la base de ces conclusions.

L'association pour la défense des animaux L214 a diffusé samedi des images provenant d'une vidéo de surveillance de l'abattoir communal de Boischaut où, selon elle, on peut constater de "nombreuses violations de la loi encadrant les conditions de mise à mort des animaux".

---

PARIS - Le gouvernement a délégué samedi 16 millions d'euros au préfet de l’Aude pour assurer une réponse rapide aux besoins de reconstruction du département après les inondations meurtrières de la mi-octobre.

Il s'agit d'un premier versement du fonds de 80 millions d'euros promis par Emmanuel Macron le 22 octobre lors de sa visite auprès des familles des victimes et des sinistrés une semaine après les inondations qui avaient fait 14 morts et 70 blessés dans la nuit du 14 au 15 octobre.

L'état de catastrophe naturelle, qui doit permettre une indemnisation rapide par les assureurs, a été reconnu par décret dans 126 communes du département le 18 octobre.