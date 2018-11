Resume de l'actualite a 17H00 GMT (06/11)

WASHINGTON - Les Américains votent ce mardi pour des élections de mi-mandat transformées en consultation nationale sur le style et la personne de Donald Trump qui a exploité les divisions partisanes pour mobiliser sa base avec l'espoir de conserver une majorité républicaine dans les deux chambres du Congrès.

Depuis le début de l'été, les projections électorales donnent une possible victoire des démocrates à la Chambre des représentants et un maintien, voire un renforcement, de la majorité républicaine au Sénat.

La seule certitude, à l'entame du vote, est que la mobilisation des deux camps est sans précédent pour des élections qui d'ordinaire sont marquées par une relative indifférence et une faible participation.

Compte tenu du décalage horaire, l'orientation du Sénat pourrait se dessiner à partir de 20h00 (01h00 GMT), quand les résultats devraient être connus en Floride, dans le Michigan, la Pennsylvanie, le Missouri ou bien encore le Texas. Mais il sera peut-être nécessaire d'attendre environ 22h00 (03h00 GMT) et les résultats du Nevada et du Montana pour connaître la coloration de la chambre haute.

La tendance à la Chambre des représentants devrait se dessiner à partir de 21h00 (02h00 GMT), lorsque les résultats en provenance de l'Arizona, du Colorado et du Minnesota devraient déterminer si les démocrates sont en mesure de l'emporter.

---

PARIS - Emmanuel Macron a prôné ce matin sur Europe 1 la création d'une "vraie armée européenne" pour ne pas dépendre seulement des Etats-Unis face à une Russie "menaçante" aux frontières de l'Union.

Le président français a estimé que "sur la défense, le travail détaché, les universités européennes, on a déjà beaucoup avancé" depuis son discours de La Sorbonne en septembre 2017. "Je souhaite maintenant qu'on aille plus loin", a-t-il ajouté en évoquant notamment l'échéance des élections européennes de mai 2019.

A Bruxelles, la Commission européenne a jugé pour sa part qu'une armée européenne serait probablement mise sur pied un jour. Son porte-parole, Margaritis Schinas, interrogé sur ses propos, a rappelé que la Commission avait "présenté de nombreuses initiatives et propositions en vue de commencer à mettre progressivement en place une identité plus affirmée dans le domaine de la défense, en ces temps difficiles".

VERDUN, Meuse - Emmanuel Macron a annoncé ce mardi, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la panthéonisation de la France combattante de 1914-1918 et d'un des plus importants écrivains de la Grande Guerre, Maurice Genevoix.

Il faut, a déclaré le chef de l'Etat dans un discours aux Eparges (Meuse), théâtre d'une bataille en février 1915, se montrer "digne d'eux" en préservant la paix en Europe.

L'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon avait été évoquée par l'Elysée ces derniers mois sans jamais être confirmée. "Ceux de 14", le recueil de cinq volumes de Maurice Genevoix, qui fut grièvement blessé aux Eparges en février 1915, est considéré comme un ouvrage de référence et le premier grand témoignage d'un combattant français de la Grande Guerre.

---

PARIS - Cinq hommes et une femme soupçonnés de préparer une action violente contre Emmanuel Macron ont été arrêtés aujourd'hui par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Ces personnes âgées de 22 à 62 ans, interpellées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, appartiennent à l'ultra-droite. Quatre arrestations ont été effectuées en Moselle, une cinquième dans l'Isère et la dernière en Ille-et-Vilaine.

---

MARSEILLE - Trois corps ont été retrouvés aujourd'hui sous les décombres de deux immeubles d'habitation mitoyens qui se sont effondrés hier à Marseille, et plusieurs personnes sont toujours portées disparues.

Les deux immeubles se trouvaient rue d'Aubagne, dans le 1er arrondissement de Marseille, au coeur de la ville. Fragilisé, un troisième édifice, préalablement évacué, s'est en grande partie écroulé à son tour.

L'intervention des secours est rendue particulièrement délicate par la "fragilisation des immeubles adjacents" et des conditions météo défavorables.

Un rapport sur la qualification du parc immobilier de Marseille, réalisé en mars 2015 à la demande de la ministre du Logement de l'époque Sylvia Pinel, faisait état de 42.000 logements présentant un risque pour la santé et la sécurité des habitants.

---

PARIS - La ministre de la Santé, Agnès Buzin, a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la généralisation du Dossier médical partagé (DMP) permettant de centraliser les données d'un patient, un chantier lancé en 2004 qui a vocation à toucher 40 millions de personnes en quatre ans.

Ce carnet de santé nouvelle génération vise à favoriser la coordination des soins entre les praticiens, en ville, comme à l'hôpital.

Ouvrable et consultable par le patient sur internet ou sur une application, par un professionnel de santé, dans une pharmacie, ou bien dans un des centres d'accueil des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), il contiendra les informations médicales et sera automatiquement alimenté par l'Assurance maladie à partir de l'historique des soins et des traitements remboursés dans les 24 derniers mois.

---

BRUXELLES - L'Union européenne pourrait imposer des sanctions à l'Italie à défaut d'accord entre les deux parties sur le budget 2019, a prévenu aujourd'hui le commissaire aux Affaires économiques et monétaires, Pierre Moscovici.

Le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis est allé dans le même sens, avertissant que l'exécutif européen envisage des procédures de sanctions contre l'Italie si elle ne modifie pas son projet de budget d'ici le 13 novembre.

"C'est une chose que nous envisageons", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, en précisant que la procédure concernerait la dette élevée de la Péninsule.

---

BRUXELLES - Le projet de l'Union européenne de taxer le chiffre d'affaires des grandes multinationales du numérique comme Google, Amazon, Facebook et Apple, les "Gafa", semblait sur le point d'échouer après son rejet par plusieurs pays membres et l'annonce de différentes initiatives strictement nationales.

La proposition de directive européenne présentée en mars par la Commission prévoit une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique affichant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 millions d'euros au niveau mondial, dont plus de 50 millions d'euros dans l'UE.

La réunion des ministres des Finances de l'UE aujourd'hui à Bruxelles a fourni à plusieurs d'entre eux l'occasion d'exprimer à voix haute leur désaccord.

---

ANKARA - La Turquie n'appliquera pas les sanctions rétablies hier par les Etats-Unis contre l'Iran car elle ne veut pas vivre dans un monde "impérialiste", a déclaré aujourd'hui le président Recep Tayyip Erdogan.

Washington a rétabli des sanctions contre l'Iran dans les domaines du pétrole, des banques et des transports afin de contraindre Téhéran à engager des négociations sur ses programmes nucléaire et balistique et à mettre fin à ses "activités néfastes" au Moyen-Orient.

"Ce sont des mesures qui visent à rompre l'équilibre mondial. Nous ne voulons pas vivre dans un monde impérialiste. Ces questions seront abordées lors du sommet de Paris", organisé le week-end prochain pour marquer l'armistice de 1918, a dit Erdogan à des journalistes.