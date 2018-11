Resume de l'actualite a 17H00 GMT (07/11)

WASHINGTON - Le Parti démocrate a ravi mardi aux républicains la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, ce qui va lui permettre de freiner le programme du président Trump et de demander davantage de comptes à son administration.

Bien que le camp conservateur reste fermement aux commandes du Sénat, où il gagne même du terrain, il s'agit d'un revers de taille pour son chef de file, dont la personnalité et les méthodes étaient au centre de ce scrutin en forme de référendum.

Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais le Parti démocrate devrait gagner une trentaine de sièges à la Chambre, où 23 auraient suffi à faire basculer la majorité qui lui échappait depuis huit ans.

Cette victoire devrait lui permettre d'obtenir la divulgation des revenus de Donald Trump, d'enquêter sur d'éventuels conflits d'intérêt et d'accélérer les investigations sur les soupçons de collusion entre son équipe de campagne et la Russie menées par le procureur spécial Robert Mueller.

Les démocrates pourraient en outre le contraindre à renoncer à une partie de ses projets. Le mur qu'il a promis de construire à la frontière mexicaine pourrait ainsi être remis en question, tout comme la nouvelle réforme fiscale qu'il comptait mener à bien. La poursuite de sa politique isolationniste dans le domaine commercial pourrait également être remise en cause.

La cohabitation avec une chambre à majorité démocrate va par ailleurs le contraindre à trouver des compromis, ce qu'il n'a pas été enclin à faire depuis son arrivée à la Maison blanche.

La majorité simple suffit à la Chambre pour entamer une procédure de destitution, ce qui n'est pas exclu s'il s'avère que Donald Trump a fait obstacle à la justice ou qu'il y a bien eu collusion avec Moscou lors de la campagne pour la présidentielle de 2016, mais les deux tiers des voix sénatoriales sont nécessaires pour mettre effectivement fin au mandat présidentiel.

"Grâce à vous, demain sera un nouveau jour aux Etats-Unis. Le peuple américain veut la paix, il veut des résultats", s'est félicitée Nancy Pelosi, présidente du groupe démocrate à la Chambre. "Nous allons devoir trouver des terrains d'entente où c'est possible et défendre nos positions là où nous ne le pourrons pas", a-t-elle poursuivi.

Donald Trump, qui dit en revanche sur Twitter avoir obtenu "Un énorme succès ce soir", s'est entretenu avec elle à l'issue du scrutin. Il a également appelé Mitch McConnell et Chuck Schumer, chefs des majorités républicaine et démocrate au Sénat.

---

ROME - Le gouvernement italien a sollicité et obtenu la confiance du Sénat pour faire adopter un projet de loi contesté sur le droit d'asile, sur fond de tensions entre les deux composantes de la coalition au pouvoir.

Le texte présenté par le vice-Premier ministre Matteo Salvini, chef de file de la Ligue (extrême droite), limite le nombre des demandes d'asile et allonge la durée de détention des étrangers en situation irrégulière avant leur expulsion.

Plusieurs élus du Mouvement des 5 étoiles, qui cohabite avec la Ligue, ont menacé de voter contre. Le gouvernement a engagé sa responsabilité pour accélérer l'adoption du projet de loi.

---

CHARLEVILLE-MEZIERES, Ardennes - Emmanuel Macron a jugé mercredi "légitime" l'hommage qui sera rendu samedi aux maréchaux de la Première Guerre mondiale, dont le maréchal Pétain, soulignant la complexité de l'homme, "grand soldat" en 14-18 ayant fait des "choix funestes" en 39-45.

Organisée par l'état-major des armées et le gouverneur militaire de Paris, cette cérémonie prévoit de rendre hommage aux huit maréchaux qui ont dirigé les combats pendant la Grande Guerre et oeuvré pour la victoire finale. Cinq d'entre eux sont inhumés aux Invalides - Foch, Lyautey, Maunoury, Fayolle et Franchet d'Esperey - et seront les seuls à être nommément cités, selon l'état-major.

---

PARIS - Cinq hommes et une femme soupçonnés de préparer une action violente contre Emmanuel Macron ont été arrêtés hier par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Ces personnes âgées de 22 à 62 ans, interpellées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, appartiennent à l'ultra-droite. Quatre arrestations ont été effectuées en Moselle, une cinquième dans l'Isère et la dernière en Ille-et-Vilaine.

---

PARIS - La France est prête à accueillir la chrétienne Asia Bibi, dont la Cour suprême pakistanaise a annulé la condamnation à mort pour blasphème contre l'islam, et oeuvre à obtenir son exfiltration et sa libération effective, a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Asia Bibi a été acquittée la semaine dernière après avoir passé huit ans dans le couloir de la mort pour blasphème, mais elle reste pour l'heure incarcérée et interdite de quitter le pays, en vertu d'un accord conclu entre le gouvernement et les partis islamistes.

Ces derniers, au premier rang desquels le parti islamiste Tehreek-e-Labaik (TLP), ont bloqué trois jours les grandes artères des villes les plus importantes du pays, appelant au meurtre des juges de la Cour suprême à l'origine du verdict.

---

MARSEILLE - Un sixième corps, celui d'un homme, a été découvert dans la nuit de mardi à mercredi sous les décombres des trois immeubles d'habitation qui se sont effondrés lundi à Marseille, où plusieurs personnes restent portées disparues, a-t-on appris auprès des autorités.

Les corps de deux hommes et de deux femmes avaient déjà été retrouvés hier. Les marins-pompiers estiment à une semaine le temps nécessaire pour déblayer à la main ou de manière mécanique les tonnes de gravats restants sur un chantier jugé dangereux par les secours en raison notamment des conditions météorologiques et de la fragilisation des autres immeubles de ce quartier populaire.

---

CHARLEVILLE-MEZIERES, Ardennes - Le projet d'implantation de Cevital sur des terrains de PSA à Charleville-Mézières (Ardennes) sera opérationnel fin 2019 et se traduira par la création de 1.000 emplois directs, a annoncé aujourd'hui le PDG du groupe algérien Issad Rebrab.

Le groupe diversifié algérien, et principal groupe privé du pays, y fabriquera des machines pour le traitement de l'eau, a-t-il précisé lors d'une visite sur place d'Emmanuel Macron, au quatrième jour de l'"itinérance" mémorielle et politique du chef de l'Etat dans l'est et le nord de la France.

---

STRASBOURG - Le projet de reprise de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord) et de ses 280 salariés, qui dépend du bouclage de son plan de financement, sera examiné le 12 décembre par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, a-t-on appris auprès du greffe.

Le tribunal a accepté de repousser la date de l’audience, prévue ce mercredi, et de renouveler la période d’observation dont bénéficie l’entreprise, placée en redressement en novembre 2017 en même temps que sa maison mère, Ascometal.

Ce sursis avait été demandé par les protagonistes du dossier, Etat, collectivités, représentants des salariés et repreneur potentiel, le groupe franco-belge Altifort, le temps pour celui-ci de mettre au point un plan de financement remanié après le refus de Vallourec d’y participer.

---

PARIS - La France aura franchi fin 2018 la barre des 90 millions de touristes accueillis dans l'année, a déclaré le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne, parlant d'un "record", dans un entretien au Figaro publié mercredi.

Avec ce chiffre, qui s'inscrit dans la tendance à la hausse observée depuis la période post-attentats de 2015, le pays s'approche de l'objectif de 100 millions de touristes internationaux en 2020 fixé par le gouvernement.