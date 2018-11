Resume de l'actualite a 17H00 GMT (08/11)

(.) WASHINGTON - A la suite des élections de mi-mandat, lors desquelles le Parti républicain a perdu la majorité à la Chambre des représentants au profit des démocrates, Donald Trump a nommément cité des républicains à qui il a imputé cette perte et s'en est pris aussi à plusieurs journalistes.

Le président américain a qualifié les résultats des "midterms" de la veille de "victoire quasi-complète" pour les républicains, malgré la perte de la Chambre des représentants, soulignant les gains obtenus au Sénat.

Dans un premier temps, Donald Trump a semblé vouloir livrer un discours pacifiste, contrairement à la rhétorique adoptée lors des derniers jours de campagne. Il a dit qu'il pourrait négocier plus facilement avec les démocrates sur certaines questions et a appelé de ses voeux la naissance d'une "belle situation bipartisane".

Mais cette conférence de presse à la mi-journée à la Maison blanche, qui s'est étirée sur près de 90 minutes, a rapidement pris une tournure mouvementée.

Interrogé au sujet de l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et de collusion entre son équipe de campagne et la Russie, Donald Trump s'est agacé.

"CNN devrait avoir honte de vous avoir à son service", a-t-il lancé à Jim Acosta, correspondant de la chaîne d'information. "Vous êtes quelqu'un de grossier, d'affreux", lui a-t-il lancé avant que le personnel de la Maison blanche arrache le micro des mains du journaliste. L'accréditation à la Maison blanche du journaliste a été révoquée jusqu'à nouvel ordre, a ajouté Sarah Sanders.

---

HELSINKI - L'Allemand Manfred Weber, un disciple de la chancelière Angela Merkel, a obtenu hier le soutien du Parti populaire européen (PPE) qu'il préside au Parlement de Strasbourg pour le poste de candidat à la présidence de la Commission européenne (CE).

Manfred Weber a battu son rival au sein du bloc de centre-droit, le Finlandais Alexander Stubb.

Les deux hommes ont présenté leur programme au congrès annuel du PPE qui se tient à Helsinki, s'engageant tous les deux à lutter contre les mouvements populistes anti-immigration qui menacent selon eux la démocratie sociale européenne fondée sur des valeurs d'ouverture et de tolérance.

Sur 734 délégués, 619 ont participé au vote et Manfred Weber a recueilli 492 voix, soit 79% des votants.

---

ISLAMABAD/LAHORE - Asia Bibi, la chrétienne dont la Cour suprême pakistanaise a annulé la condamnation à mort pour blasphème contre l'islam, a été libérée et placée en lieu sûr au Pakistan, ont annoncé aujourd'hui des responsables pakistanais.

Les autorités d'Islamabad ont démenti des informations de presse selon lesquelles Asia Bibi aurait été exfiltrée du pays, ce qui constituerait un "casus belli" pour les islamistes radicaux qui ont violemment protesté contre son acquittement et menacent désormais de paralyser le pays si la décision de justice n'est pas annulée.

Le ministère des Affaires étrangères a assuré que Bibi se trouvait toujours au Pakistan tout en rappelant que la Cour suprême examine toujours un recours déposé par le parti islamiste Tehreek-e-Labaik (TLP).

---

LOS ANGELES - Douze personnes, dont un shérif adjoint, ont été tuées lors d'une fusillade dans un bar hier soir dans le sud de la Californie, a annoncé aujourd'hui la police du comté de Ventura, dans la banlieue de Los Angeles où la tuerie s'est produite. Âgé de 28 ans, l'assaillant, un vétéran de l'armée américaine, s'est probablement suicidé, a précisé le shérif Geoff Dean tout en disant ignorer les raisons qui l'ont conduit à commettre cet acte. L'attaque survenue à Thousand Oaks dans un bar "Country & Western", le "Borderline Bar and Grill", a également fait plusieurs blessés.

---

MAUBEUGE, Nord - "Monsieur Macron vous n'êtes pas le bienvenu ici" : au cinquième jour de son itinérance mémorielle cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le chef de l'Etat a une nouvelle fois été interpellé aujourd'hui sur la question du carburant et du pouvoir d'achat.

Après avoir été pris à partie à Verdun et à Charleville-Mézières par des habitants, parfois de manière virulente, Emmanuel Macron a été hélé dans la matinée par un syndicaliste Sud de l'usine de Maubeuge (Nord) de Renault, où le PDG Carlos Ghosn a annoncé un investissement de 400 millions d'euros.

La contestation s'est cristallisée ces dernières semaines autour de la décision du gouvernement d'augmenter graduellement les taxes sur les carburants, une mesure qui se traduira par une hausse de 6,5 centimes par litre de diesel et 2,9 centimes pour l'essence au 1er janvier 2019. Une mobilisation nationale est prévue le 17 novembre.

---

PARIS/MAUBEUGE, Nord - Emmanuel Macron s'est efforcé aujourd'hui de désamorcer la polémique, à ses yeux "inutile", née de ses déclarations sur Philippe Pétain, expliquant qu'il n'avait jamais voulu lui rendre d'hommage individuel mais l'inclure dans les cérémonies honorant collectivement les combattants de la Première Guerre mondiale.

"Vous avez quand même le goût des polémiques inutiles", a-t-il répondu à des journalistes en marge de la visite d'une usine à Maubeuge (Nord), étape de son "itinérance mémorielle" organisée pour le centième anniversaire de la fin du conflit.

"Je pense que sur ces sujets, le pays a besoin d'autre chose que de la boîte à folie dans laquelle vous vous êtes collectivement installés", a déclaré le chef de l'Etat, qui avait jugé hier légitime d'honorer les maréchaux et qualifié le vainqueur de Verdun de "grand soldat".

Face à la polémique, l'Elysée a fait savoir hier soir que "seuls les maréchaux présents aux Invalides" seraient honorés samedi lors de la cérémonie orchestrée par l'état-major des armées et le gouverneur militaire de Paris.

---

PARIS - En baisse pour le troisième mois consécutif, la cote de popularité d'Emmanuel Macron atteint un niveau plancher, à 27% d'opinions positives, dans l'observatoire politique Elabe pour Les Echos et Radio Classique publié aujourd'hui.

Le chef de l'Etat perd trois points en un mois et atteint son niveau le plus bas depuis le début du quinquennat. Sa cote reste cependant supérieure de trois points à celle de son prédécesseur François Hollande à la même époque. Sur le dernier trimestre, le recul de l'actuel président est de neuf points, illustrant une rentrée difficile.

Le niveau de popularité du Premier ministre, Edouard Philippe, est à 27% (-1), ce qui constitue pour lui aussi un plus bas.

---

RENNES - Les élus départementaux ont jugé aujourd'hui insuffisantes les aides financières annoncées la veille par le gouvernement, lors d'un 88e congrès de l'Association des départements de France (ADF) marqué par les tensions avec l'exécutif. "On nous annonce un fonds d'urgence en fin d'année de 115 millions d’euros, reconduit sur trois ans, on est très loin du compte", a dit le président de l'ADF, Dominique Bussereau, lors de son discours d'ouverture, à Rennes.

Les départements doivent financer la moitié des 18 milliards d'euros que pèsent les aides individuelles de solidarité (AIS) versées aux plus démunis, auxquelles ces 115 millions doivent contribuer, a-t-il souligné.

---

MARSEILLE - Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a tenté aujourd'hui d'éteindre les polémiques sur la gestion municipale de l'habitat dégradé, trois jours après l'effondrement de trois immeubles qui a fait six morts et deux disparus, selon un bilan toujours provisoire.

Plusieurs associations et habitants du quartier jugent que la mairie n'a pas fait suffisamment pour prévenir ce type de drames. Le maire Les Républicains a déclaré ne pas avoir envisagé de démissionner et mis en avant les investissements réalisés, la longueur des procédures d’expropriation et appelé à attendre les résultats de l’enquête judiciaire.

---

PARIS - Le ministère public a requis aujourd'hui une amende de 3,7 milliards d’euros contre UBS dans le procès de la plus grande banque suisse devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les procureurs ont également requis une amende de 15 millions d'euros contre sa filiale française UBS France et des peines de 6 à 24 mois de prison avec sursis, assorties d'amendes de 50.000 à 500.000 euros, contre six de leurs dirigeants ou ex-cadres.