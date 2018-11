Resume de l'actualite a 17H00 GMT (09/11)

AUTHUILLE, Somme - Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May ont rendu hommage vendredi aux combattants tués dans la bataille de la Somme, considéré comme le "Verdun britannique", deux jours avant la cérémonie du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Après un entretien bilatéral et un déjeuner à la mairie d'Albert, dont rien n'a filtré, les deux dirigeants se sont rendus à Thiepval où ils ont déposé une gerbe commune au pied de l'autel du mémorial britannique avant de faire quelques pas dans la nécropole franco-britannique.

Le 1er juillet 1916, date du début de l'offensive, 20.000 combattants britanniques furent tués et 40.000 autres blessés, dans ce qui reste comme le jour le plus noir et le plus sanglant dans l'histoire de l'armée britannique.

Cet hommage donne le coup d'envoi du volet international des commémorations de l'armistice 1918.

Samedi, Emmanuel Macron retrouvera la chancelière allemande Angela Merkel à la clairière de Rethondes à Compiègne (Somme) où fut signé l'armistice, avant de présider la cérémonie traditionnelle du 11-Novembre à Paris en présence d'une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement.

---

PARIS - Emmanuel Macron recevra son homologue américain Donald Trump samedi à l'Elysée pour un entretien suivi d'un déjeuner avec leurs épouses, à l'occasion des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, a annoncé la présidence française.

Les deux dirigeants se retrouveront dimanche matin pour la traditionnelle cérémonie du 11 novembre sous l'arc de Triomphe à Paris en présence d'une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont Vladimir Poutine et Angela Merkel. Le président américain n'assistera pas en revanche au "forum pour la paix" organisé dans l'après-midi.

---

WASHINGTON - Donald Trump a signé vendredi un décret restreignant drastiquement le droit d'asile aux Etats-Unis. Le texte interdit à tout immigré arrivé illégalement sur le territoire américain de déposer une demande d'asile, contrairement à ce qui était autorisé depuis des décennies.

Une seule exception est prévue par le décret, pour les mineurs non accompagnés, précisent les autorités.

Depuis son arrivée au pouvoir, l'administration Trump a déjà pris plusieurs mesures pour réduire les conditions justifiant l'obtention de l'asile politique aux Etats-Unis.

---

SYDNEY/MELBOURNE - Un homme a mis le feu à un pickup rempli de bonbonnes de gaz vendredi dans une rue commerçante de Melbourne, dans le sud de l'Australie, avant de sortir de son véhicule et de poignarder trois passants, dont l'un est décédé, rapportent les autorités qui considèrent l'attaque comme terroriste.

L'agresseur, d'origine somalienne, a été mortellement blessé par la police. Le groupe djihadiste Etat islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué diffusé par son organe de propagande, Amaq, sans toutefois apporter la moindre preuve de son implication.

---

MOGADISCIO - Vingt-deux personnes au moins ont été tuées vendredi en Somalie par des kamikazes qui ont précipité deux véhicules piégés contre un hôtel de Mogadiscio, a-t-on appris auprès des autorités. L'attaque contre l'hôtel Sahafi a été revendiquée par le groupe radical islamiste Al Chabaab. Outre les deux kamikazes, quatre assaillants qui tentaient de pénétrer dans l'hôtel sont morts abattus par la police et les gardes de l'établissement, a déclaré la police.

---

DUBAI - Les forces yéménites soutenues par la coalition conduite par l'Arabie saoudite ont lancé vendredi une "vaste offensive" destinée à reprendre la ville portuaire d'Hodeïda, annonce le gouvernement reconnu par la communauté internationale dans un communiqué.

"Une opération militaire a commencé et les forces armées nationales ont avancé vers le nord et l'ouest de la ville d'Hodeïda, progressant sur tous les fronts avec le soutien de la coalition arabe", dit le communiqué. "D'intenses combats ont lieu en ce moment."

L'alliance arabe menée par Ryad a massé ces derniers jours des milliers de soldats autour de la ville défendue par les rebelles houthis appuyés par l'Iran, piégeant des milliers de civils.

---

MARSEILLE - Une huitième personne décédée a été trouvée dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi à Marseille, ont annoncé vendredi les marins-pompiers.

Cette huitième victime est une femme, ont-ils précisé.

Le nombre d'immeubles évacués dans ce quartier du centre-ville, où deux puis un troisième bâtiment se sont effondrés, a été augmenté par mesure de sécurité, a précisé le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pierre Dartout, lors d'un point de presse.

---

PARIS - Emmanuel Macron a confirmé vendredi vouloir la création d'un bonus-malus pénalisant les entreprises abusant des contrats courts, mesure à laquelle s'opposent les organisations patronales.

Le ministère du Travail avait exprimé l'intention de mettre en oeuvre cette promesse de campagne du chef de l'Etat mais elle n'était pas mentionnée dans la lettre de cadrage envoyée aux partenaires sociaux avant la négociation sur l'assurance-chômage, qui a débuté vendredi.

Le gouvernement se bornait à leur demander de trouver un "mécanisme réellement incitatif pour responsabiliser les entreprises". Craignant l'enterrement du dispositif sous la pression du patronat, les syndicats avaient dénoncé cette omission.

---

LENS, Pas-de-Calais - Emmanuel Macron a promis vendredi une baisse "drastique" du coût du permis de conduire, grâce au projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) attendu d'ici la fin de l'année.

"On va baisser drastiquement le coût du permis de conduire et accompagner les jeunes, et en particulier les jeunes qui rentrent dans l'emploi, à acquérir plus vite et à moindre coût leur permis de conduire c'est-à-dire en le finançant", a dit le chef de l'Etat lors d'un échange dans un centre social de Lens (Pas-de-Calais).

"Le code, on va l'intégrer dans la partie scolaire de manière systématique. Ensuite, on va accompagner, il y a des collectivités locales qui ont commencé à faire ça, on veut le systématiser", a-t-il ajouté, au sixième jour de son "itinérance mémorielle" et politique dans le nord et l'est de la France à l'occasion des 100 ans de l'armistice de 1918.

---

PARIS - Le gouvernement dévoilera en début de semaine prochaine son plan de bataille élaboré en urgence pour répondre au mécontentement suscité dans l'opinion par la hausse tendancielle du prix des carburants, a-t-on appris à Matignon.

L'exécutif réfléchit en particulier aux moyens d'étendre et de rendre plus avantageux son "chèque énergie" et la prime à la conversion versée aux automobilistes qui changent de véhicule, deux dispositifs censés rendre du pouvoir d'achat aux Français.

Les ministres et conseillers mis à contribution sont contraints de travailler prestement sur ce sujet, qui a démontré en quelques semaines à quel point il pouvait être inflammable.

---

PARIS - Le parquet de Paris a annoncé vendredi l'ouverture de deux informations judiciaires distinctes portant sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017 et sur les assistants parlementaires européens de son parti.

L'enquête sur le financement de la présidentielle est ouverte notamment des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, abus de confiance et recel d'abus de confiance, blanchiment et tenue non conforme par un candidat de son compte de campagne, précise le parquet dans un communiqué.

La seconde porte entre autres sur les chefs de détournements et recel de détournements de fonds publics, blanchiment de détournements de fonds publics.

---

PARIS - La production industrielle de la France a interrompu en septembre son rebond amorcé à la fin du printemps, reculant nettement plus qu'attendu de 1,8% sous l'effet notamment de la baisse de la production dans les biens d'équipement et les matériels de transport, selon les données publiées vendredi par l'Insee. La seule production manufacturière (hors énergie) a elle baissé de 2,1%.

L'Insee a révisé dans le même temps à 0,2% la hausse de la production industrielle d'août, annoncée à 0,3% précédemment, ainsi que celle de la production manufacturière du même mois à 0,4% contre 0,6% précédemment.