Resume de l'actualite a 17H00 GMT (11/11)

PARIS - "N'oublions pas": cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, quelque 70 dirigeants dont Vladimir Poutine, Donald Trump et Angela Merkel ont célébré dimanche à Paris le retour, en 1918, d'une paix aujourd'hui menacée selon Emmanuel Macron par les "démons" du passé et un retour des nationalismes.

Sous une pluie fine au pied de l'arc de Triomphe, l'émouvante cérémonie a été ouverte par une "Sarabande" de Bach interprétée par le violoncelliste américain Yo-Yo Ma et conclue par le "Boléro" de Ravel joué par l'orchestre des jeunes de l'Union européenne.

Devant un parterre de dirigeants réunis sous une tente, des lycéens ont lu, en différentes langues, des témoignages des combattants de la "Grande Guerre" qui a mobilisé 70 millions de soldats, fait 10 millions de morts et 20 millions de blessés parmi les combattants.

L'artiste béninoise Angélique Kidjo a chanté en souvenir des troupes coloniales, quelques jours après l'hommage rendu par Emmanuel Macron et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à Reims aux 200.000 soldats de la "force noire" alors engagée.

"A 11h00 du matin, il y a cent ans jour pour jour, heure pour heure, à Paris comme dans toute la France, les clairons ont retenti et les cloches de toutes les églises ont sonné", a dit Emmanuel Macron dans son discours. "C'était l'armistice, c'était la fin de quatre longues et terribles années de combats meurtriers."

"Durant ces quatre années, l'Europe manqua de se suicider. L'Humanité s'était enfoncée dans le labyrinthe hideux d'affrontements sans merci, dans un enfer qui engloutit tous les combattants", a ajouté le chef de l'Etat. "Souvenons-nous, n'oublions pas car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous".

PARIS - Environ 1.500 personnes, selon la police, se sont rassemblées sous la pluie dimanche place de la République à Paris pour protester contre la présence en France du président américain Donald Trump, accusé par les manifestants d'être un ennemi de la paix.

"Trump = Guerre" était-il écrit sur une affiche placardée au pied de la statue de la République, au-dessus de laquelle planait un ballon de baudruche "baby Trump" à l'effigie du président américain.

Rassemblés sous la pluie à l'appel du collectif "Ni guerre ni état de guerre", notamment, les manifestants comptaient parmi eux des membres revendiqués de la mouvance "black bloc", dont les forces de l'ordre redoutaient des actes de violence. Aucun incident n'a été signalé, a précisé en fin d'après-midi la préfecture de police de Paris.

PARIS - Une militante féministe a surgi dimanche sur les Champs-Elysées au passage de la voiture de Donald Trump, alors qu'il se rendait à la cérémonie du Centenaire de l'armistice de 1918.

Les mots "peace" et "fake" ("paix" et "factice") étaient notamment inscrits sur le torse nu de la militante, qui a été maîtrisée par les policiers.

---

PARIS - Vladimir Poutine a déclaré qu'il avait eu dimanche une bonne conversation avec Donald Trump en marge des commémorations organisées à Paris pour marquer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, rapportent les agences de presse russes.

Une rencontre entre le président russe et le président américain a fait l'objet d'incertitudes à l'occasion de ces événements entourant le centenaire de l'Armistice.

Vladimir Poutine n'a pas précisé quel avait été le contenu de cette conversation mais son porte-parole a déclaré à l'agence Interfax que cela n'avait pas concerné le retrait américain du traité pour les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI).

---

PARADISE, Californie - Des vents violents, à la fois chauds et secs, se sont levés dimanche dans le sud de la Californie et d'autres sont attendus dans le nord, ce qui va compliquer la lutte contre les incendies qui ont fait 25 morts.

"Ça tourne mal", a commenté Marc Chenard membre du Service météorologique national de College Park, dans le Maryland.

"Nous aurons des vents soutenus de 65 km/h et des rafales de 100 à 110", a-t-il précisé, évoquant le "vent du diable" qui souffle dans la région de Los Angeles, où l'incendie baptisé "Woolsey Fire" fait rage depuis jeudi. Il a coûté la vie à deux personnes dans le comté de Ventura. Vingt-trois autres personnes ont été tuées par le "Camp Fire", dans le nord de l'Etat.

---

KIEV/MOSCOU - Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine organisent ce dimanche des élections locales que Kiev et certains pays occidentaux jugent illégitimes et contraires aux engagements pris dans le cadre des accords de Minsk.

Ces scrutins doivent permettre d'élire des présidents et des députés dans les deux "Républiques populaires" autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

Denis Pouchiline, dirigeant par intérim de celle de Donetsk, est candidat au poste de président, après la mort d'Alexandre Zakhartchenko, tué fin août dans un attentat à la bombe.

---

PARIS - Six projets d'attentats ont été déjoués cette année en France, annonce le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche (JDD).

"Depuis novembre 2013, 55 projets d'attentat islamiste ont été déjoués grâce à l'action des services de renseignement, dont six cette année", déclare Laurent Nunez dans l'hebdomadaire dominical en "soulign(ant) l'utilité de la loi sur la sécurité intérieure", texte controversé qui a pris le relais de l'état d'urgence en vigueur en France depuis les attentats de novembre 2015.

"L'un de ces six attentats déjoués l'a été grâce à une visite domiciliaire et à l'exploitation immédiate des éléments recueillis", souligne le secrétaire d'Etat.

Il précise également que l'interpellation le 30 octobre au Mans (Sarthe) de deux hommes - des frères - d'origine syrienne "a permis de prévenir un passage à l'acte violent".

---

PARIS - Quatre hommes proches de l'ultra-droite soupçonnés d'avoir projeté une action violente contre Emmanuel Macron ont été mis en examen samedi pour association de malfaiteurs criminelle terroriste, a-t-on appris de source judiciaire.

Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire et les deux autres "ont sollicité un débat différé, qui se tiendra la semaine prochaine et ont été, dans l'attente, incarcérés provisoirement", précise-t-on de même source.

Les quatre suspects, qui ont été interpellés mardi en Moselle - où le chef de l'Etat s'est rendu cette semaine dans le cadre de sa tournée "mémorielle" pour le centenaire de l'armistice de 1918 - ont également été mis en examen du chef de détention non autorisée d'armes de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste.

---

MARSEILLE - Un balcon s'est partiellement détaché d'une façade samedi après-midi à Marseille sur le parcours de la marche blanche organisée à la mémoire des huit victimes de l'effondrement d'immeubles du centre-ville lundi, faisant trois blessés légers.

Les victimes sont une femme et un petit garçon qui se trouvaient sur ce balcon situé au premier étage d'un immeuble, ainsi qu'une passante.

L'immeuble a été évacué "par précaution", ont précisé les marins-pompiers.

Les secours avaient annoncé quelques heures plus tôt la fin des recherches dans les décombres des trois immeubles d'habitation situés rue d'Aubagne, dans le centre-ville de Marseille et ont confirmé le bilan définitif de huit morts.