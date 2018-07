Resume de l'actualite a 17H00 GMT (22/07)

PARIS - Le gouvernement a décidé de suspendre l'examen du projet de révision constitutionnelle sous la pression des élus de l'opposition qui bloquent les travaux depuis quatre jours pour réclamer la "transparence" sur l'affaire Benalla, ce proche d'Emmanuel Macron au coeur d'une tempête politico-judiciaire.

Situation rarissime, le Parlement est paralysé depuis jeudi et les révélations du journal Le Monde sur les agissements d'Alexandre Benalla, 26 ans, homme de confiance du chef de l'Etat, lors des manifestations du 1er-Mai à Paris.

Les députés de droite et de gauche qui dénoncent désormais une "affaire Macron", ont obtenu que la commission des Lois de l'Assemblée se constitue en commission d'enquête pour mettre au jour les rouages de cette affaire qui implique les plus hautes instances de l'Etat, mais ils réclament aussi que le gouvernement s'explique devant la représentation nationale.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera entendu lundi à partir de 10h00 par la commission d'enquête lors d'une audition publique, il le sera mardi après-midi par la commission des Lois du Sénat, également constituée en commission d'enquête.

Estimant que l'essence même du projet de loi pour "une démocratie plus représentative, responsable et efficace" est en cause dans l'affaire Benalla, les élus de l'opposition, qui voient par ailleurs dans ce texte un abaissement des droits du Parlement, ont multiplié les rappels au règlement en dénonçant les "mensonges" ou le silence "complice", selon eux, du gouvernement et de la majorité La République en Marche (LaRem).

La majorité, embarrassée, fustige une tentative d'"obstruction" et l'"instrumentalisation" d'une affaire "individuelle", mais face au feu roulant des attaques, la ministre de la Justice Nicole Belloubet s'est résignée dimanche à suspendre les travaux, abandonnant l'avantage à l'opposition dans un bras de fer dont on n'entrevoit pas la fin à ce stade.

Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur les violences qu'Alexandre Benalla est accusé d'avoir commises lors des manifestations du 1er-Mai.

Le parquet précise qu'Alexandre Benalla et les quatre autres personnes déférées dans le cadre de cette affaire, un employé de La République en Marche et trois policiers, ont été placés sous contrôle judiciaire.

---

BUENOS AIRES - Les ministres des Finances et les banquiers centraux des grandes puissances économiques, réunis à Buenos Aires (Argentine), estiment que l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales représente un risque qui gagne en ampleur pour la croissance mondiale et ils en appellent à plus de dialogue, selon un projet de communiqué du G20.

Dans ce document, dont Reuters a pris connaissance et qui peut encore être révisé, le G20 observe par ailleurs que les économies émergeentes sont mieux préparées à d'éventuels chocs externes mais aussi qu'elles restent confrontées à des difficultés tenant à des éléments tels que la volatilité de marché ou encore le risque de retournement des flux de capitaux.

"La croissance économique mondiale est toujours là et le chômage est au plus bas depuis une dizaine d'années; toutefois la croissance est moins synchronisée ces derniers temps et les risques baissiers à court et moyen termes se sont développés", lit-on dans le projet de communiqué.

---

JERUSALEM/AMMAN - Plusieurs centaines de "casques blancs" syriens, des secouristes opérant en zone rebelle dont les vies étaient menacées par la progression des forces de Bachar al Assad aux abords du plateau du Golan, ont été évacués vers la Jordanie par Israël, ont annoncé les autorités des pays concernés.

L'armée israélienne a indiqué sur Twitter que l'évacuation avait été organisée dans la nuit à la demande de Washington et de plusieurs gouvernements européens.

Elle a évoqué une "opération humanitaire pour sauver des membres d'une organisation civile syrienne et leurs familles... en raison d'une menace imminente pour leur vie".

La Jordanie a accepté d'accorder un asile temporaire aux "casques blancs" en attendant qu'ils soient transférés dans les trois prochains mois dans des pays d'accueil - Grande-Bretagne, Allemagne et Canada -, a-t-on indiqué de source gouvernementale à Amman.

Le responsable jordanien a précisé que 422 secouristes et membres de leurs familles avaient été acheminés à travers le plateau du Golan occupé par Israël, et non 800 comme le ministère des Affaires étrangères l'avait annoncé dans un premier temps.

---

KABOUL - Le vice-président afghan Abdoul Rachid Dostum est sorti indemne d'un attentat à la bombe à l'aéroport de Kaboul dimanche alors qu'il effectuait son retour en Afghanistan après un an d'exil en Turquie suite à des accusations de séquestration et de viol d'un adversaire politique.

Le chef de guerre ouzbèke avait quitté l'aéroport depuis quelques minutes lorsqu'une bombe probablement actionnée par un kamikaze a explosé, faisant quatorze morts et une cinquantaine de blessés, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish.

Le groupe Etat islamique a revendiqué via son organe de propagande Amaq la responsabilité de cette attaque. Il précise qu'un kamikaze a déclenché la veste d'explosifs qu'il portait lors de la cérémonie organisée pour accueillir le vice-président afghan.

---

WASHINGTON - Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump, a enregistré une conversation avec son client deux mois avant son élection, dans laquelle il était question du rachat du témoignage d'une "playmate" qui prétend avoir eu une relation avec le président, a confirmé vendredi Rudy Giuliani.

L'ancien maire de New York, devenu avocat de Donald Trump, a assuré à Reuters qu'il n'avait pas été question d'utiliser des fonds de campagne, ce qui serait contraire au code électoral.

Avant le scrutin de novembre 2016, l'équipe de campagne du candidat républicain a nié avoir eu connaissance d'une transaction avec l'ancien mannequin Karen McDougal, mais l'enregistrement, que Reuters n'a pu consulter, pourrait démontrer le contraire.

L'existence de ce document sonore a d'abord été signalée par le New York Times. Selon Rudy Giuliani, la conversation, qui a eu lieu en septembre 2016, portait sur le remboursement à l'éditeur du tabloïd National Enquirer des droits versés à Karen McDougal pour son témoignage. Le paiement n'a jamais été effectué, a-t-il précisé, niant par ailleurs toute liaison entre Donald Trump et l'intéressée.

Donald Trump a de son côté jugé "inconcevable" et "peut-être illégal" qu'un avocat ait enregistré son client, ajoutant samedi sur Twitter: "Votre président préféré n'a rien fait de mal."