Resume de l'actualite a 17H00 GMT (31/10)

LONDRES - Le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, estime qu'un accord avec les Européens est "fermement en vue" et laisse entendre qu'il pourrait être finalisé d'ici au 21 novembre.

Dans ce courrier daté du 24 octobre, Dominic Raab souligne qu'un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est désormais "fermement en vue".

"La fin, écrit-il, est désormais fermement en vue et, même si des obstacles demeurent, il n'est pas possible que nous ne soyons pas capables de les surmonter. Nous avons réglé la plupart des questions."

Interrogé sur le calendrier prévisionnel exposé par Raab, un porte-parole de Theresa May a déclaré qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ce que la Première ministre britannique a déjà déclaré, à savoir qu'elle souhaitait un accord aussi vite que possible.

---

ISTANBUL - Le procureur en chef d'Istanbul a déclaré aujourd'hui que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, était mort étouffé dès son entrée dans le bâtiment et que son corps avait été démembré.

Irfan Fidan, confirmant des informations qui avaient déjà fuité dans la presse turque, a ajouté dans un communiqué diffusé par ses services que les assassins du journaliste s'étaient ensuite débarrassés du corps.

Le magistrat turc, qui s'est entretenu en début de semaine avec le procureur saoudien chargé de l'enquête, Saoud Al Modjeb, a confirmé, ainsi que l'avait déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, que l'assassinat du journaliste avait été planifié.

Irfan Fidan a précisé qu'il avait demandé à son homologue saoudien si son enquête avait porté des fruits et s'il savait où se trouvait le corps de Khashoggi.

Aucun résultat concret n'est sorti de ses entretiens avec le magistrat saoudien, a-t-il toutefois reconnu.

---

ISLAMABAD - La Cour suprême du Pakistan a annulé la condamnation à mort pour blasphème prononcée en première instance contre la chrétienne Asia Bibi et a ordonné sa libération immédiate, une décision saluée par les défenseurs des droits de l'homme mais qui a provoqué la fureur des islamistes radicaux.

Asia Bibi, mère de quatre enfants, a été en 2010 la première femme à être condamnée à la peine capitale en vertu de la loi très stricte au Pakistan réprimant le blasphème. Elle avait fait appel de cette décision devant la Cour suprême.

Son cas a provoqué l'indignation des chrétiens du monde entier et a semé la division au sein de la société pakistanaise, où deux hommes politiques qui avaient pris position en faveur d'Asia Bibi ont été assassinés.

Une formation islamiste radicale, Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), a aussitôt organisé des manifestations et bloqué des rues dans les grandes villes du pays, tout en appelant ses partisans à assassiner les juges qui ont annulé la condamnation à mort d'Asia Bibi.

Le TLP a aussi réclamé la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Imran Khan.

---

WASHINGTON - Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé hier soir à la fin des hostilités au Yémen et déclaré que des négociations de paix devraient s'ouvrir en novembre.

Dans un communiqué, Mike Pompeo demande à la coalition menée par l'Arabie saoudite de stopper les bombardements contre les régions peuplées du Yémen et aux rebelles houthis - soutenus par l'Iran - de ne plus lancer de missiles contre l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

Une coalition régionale conduite par l'Arabie saoudite est engagée depuis plus de trois ans et demi dans une guerre contre les Houthis qui a fait plus de 10.000 morts, déplacé plus de trois millions de personnes et plongé le Yémen dans une grave crise humanitaire.

L'émissaire spécial de l'Onu pour le Yémen, Martin Griffiths, a déclaré que les Nations unies espéraient reprendre d'ici novembre les discussions auprès des deux camps.

---

PARIS - La France ne s'interdit "rien" quant aux sanctions qu'elle pourrait être amenée à prendre contre les responsables de la mort de Jamal Khashoggi, et contre l'Arabie saoudite elle-même, a déclaré ce matin Jean-Yves Le Drian.

Invité de RTL, le ministre français des Affaires étrangères a réaffirmé que Paris attendait la conclusion des enquêtes, saoudienne et turque, sur le meurtre du journaliste saoudien pour se prononcer et que pour l'heure, "la vérité n'est pas au rendez-vous".

---

WASHINGTON - Donald Trump entame aujourd'hui une tournée dans les Etats où le scrutin s'annonce serré lors des élections des "midterms", cruciales pour le contrôle du Congrès.

D'ici à mardi prochain, jour du scrutin, le président américain va se rendre dans huit Etats: Floride, Missouri, Virginie de l'Ouest, Indiana, Montana, Ohio, Géorgie et Tennessee.

Trump se démène pour empêcher les démocrates de conquérir la majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat où les républicains disposent d'une courte majorité.

Hier, Trump a effectué une visite controversée à PITTSBURGH pour exprimer son soutien aux victimes de la tuerie qui a fait onze morts samedi dans une synagogue de la ville.

Le président américain, déclaré "persona non grata" par une association juive qui lui reproche d'encourager dans ses discours le racisme et l'antisémitisme, s'est brièvement rendu à la synagogue de l'Arbre de vie où a eu lieu l'attaque. Il était accompagné de son épouse Melania. Sa fille Ivanka Trump et le mari de celle-ci, Jared Kushner, qui sont juifs, étaient également présents.

Parallèlement, environ 2.000 personnes ont organisé une marche de protestation contre le président. Elles criaient : "Les mots ont un sens" et arboraient des pancartes telles que "Nous construisons des ponts, pas des murs".

Signe de la gêne que cette attaque a provoquée à Washington, aucun des dirigeants du Congrès n'a souhaité accompagner Trump à Pittsburgh à une semaine des élections de mi-mandat.

---

JAKARTA - Les équipes de recherches indonésiennes ont détecté un objet long de 22 mètres dans les profondeurs sous-marines, au nord de l'île de Java, dans la zone où s'est abîmé lundi un Boeing 737 de la compagnie Lion Air avec 189 personnes à bord, a déclaré cette nuit un représentant de la marine.

Le commandant Haris Djoko Nugroho a précisé que la marine utilisait un sonar à balayage latéral pour déterminer si cet objet, situé à environ 32 mètres de profondeur, était une partie de l'épave de l'avion. Des plongeurs de la marine vont aussi inspecter les lieux.

---

PARIS - Les premières conclusions de l'enquête nationale décidée après l'identification de 11 nouveaux cas de nourrissons nés sans bras ou sans mains dans l'Ain seront rendues publiques le 31 janvier prochain, a annoncé ce matin Agnès Buzyn.

Cette enquête, qui explorera notamment la piste environnementale, sera menée conjointement par Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

L'Anses a dit hier avoir identifié 11 cas supplémentaires de nourrissons nés sans bras ou sans mains dans le département de l'Ain entre 2000 et 2014, en plus des sept déjà constatés.

Une première enquête n'avait pas permis de trouver de cause expliquant les malformations dans deux autres départements, le Morbihan et la Loire-Atlantique, et avait conclu au début du mois qu'il n'existait, dans l'Ain, "pas d'excès de cas" par rapport à la normale.

---

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'une plainte pour agression sexuelle contre le réalisateur Abdellatif Kechiche, a-t-on déclaré ce matin de source proche de l'enquête.

Selon BFM TV, qui a révélé l'information, une actrice de 29 ans accuse le réalisateur de "La Vie d'Adèle", Palme d'or au festival de Cannes en 2013, de s'être livré à des attouchements après un dîner en juin dernier à Paris. Le cinéaste conteste ces accusations.