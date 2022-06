Résumé de la quatrième journée des audiences sur l'émeute du 6 janvier au Capitole.

Voici cinq points à retenir de la quatrième des auditions de la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis ce mois-ci :

REJET DE LA DÉCLARATION DE TRUMP

Environ une heure avant le début de l'audience, Trump a attaqué dans une déclaration le président de la Chambre de l'Arizona, Rusty Bowers, un républicain qui avait été un partisan de Trump lors de l'élection de 2020. Trump a perdu l'Arizona au profit de Biden.

Trump a déclaré que lors d'un appel téléphonique en novembre, Bowers "m'a dit que l'élection était truquée et que j'avais gagné l'Arizona."

Bowers, s'exprimant sur un ton énergique, a réfuté la déclaration de Trump.

"J'ai effectivement eu une conversation avec le président. Ce n'est certainement pas ça", a déclaré Bowers à la commission. "N'importe qui, n'importe où, n'importe quand, qui dirait que j'ai dit que l'élection était truquée, ce ne serait pas vrai".

GIULIANI : DES THÉORIES MAIS PAS DE PREUVES

Bowers a également raconté ses tentatives pour amener les législateurs de l'État à tenir des audiences publiques sur les votes frauduleux.

M. Bowers a déclaré que lors d'une réunion avec des responsables à Phoenix après la certification de la victoire de Biden en Arizona, Rudolph Giuliani, avocat de Trump, a déclaré : "Nous avons beaucoup de théories, mais nous n'avons tout simplement pas les preuves" pour prouver la fraude électorale.

Un avocat de Giuliani n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Je ne pensais pas que les preuves, en leur absence, méritaient une audience et je ne voulais pas être utilisé comme un pion", a déclaré Bowers. Il a ajouté : "Vous me demandez de faire quelque chose contre mon serment et je ne briserai pas mon serment", a-t-il dit à Giuliani.

À un autre moment de l'audience, la commission a diffusé une vidéo de Giuliani affirmant que le camp de Trump avait la preuve que des immigrants illégaux et des personnes décédées avaient voté en Arizona.

Les témoins ont déclaré qu'ils n'ont jamais reçu de preuves à l'appui de ces allégations.

UN EMPLOYÉ ÉLECTORAL PRIS POUR CIBLE

Wandrea ArShaye "Shaye" Moss, ancienne travailleuse électorale de Géorgie, a déclaré à la commission qu'elle avait reçu des menaces répétées après que Trump et ses associés l'aient accusée de participer à la dissimulation de l'élection "volée".

"Beaucoup de menaces, souhaitant la mort sur moi, me disant que je serai en prison avec ma mère .... Soyez heureux que nous soyons en 2020 et non en 1920. ... Beaucoup d'entre elles (les menaces) étaient racistes. Beaucoup d'entre elles étaient simplement haineuses", a déclaré Moss.

Elle a déclaré que Trump a utilisé son nom 18 fois lors d'un appel avec le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger. "Je me suis sentie horrible. J'avais l'impression que tout était de ma faute", a-t-elle déclaré. Elle a regretté d'avoir décidé de devenir agent électoral.

CRIMES DE TRUMP ?

Une question en suspens est de savoir si le comité restreint, après les audiences, recommandera des accusations criminelles contre Trump pour son rôle dans les événements qui ont conduit à l'émeute du 6 janvier au Capitole.

Lors de l'audience de mardi, le comité a élargi son argumentaire sur une possible activité criminelle, telle que la conspiration pour frauder.

Elle a présenté le témoignage de la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, qui a raconté une conversation avec Trump.

Mme McDaniel a déclaré que M. Trump a surtout passé l'appel à John Eastman, un conseiller de M. Trump, qui a parlé de l'importance pour le RNC d'aider la campagne à rassembler des "électeurs contingents" dans les États où M. Trump contestait les résultats. Les membres du comité les ont qualifiés de "fausses" listes de grands électeurs.

"Je pense qu'il s'agit plutôt de les aider à se rapprocher et à les rassembler, mais je crois comprendre que la campagne a pris les devants et que nous les avons simplement aidés dans ce rôle", a déclaré Mme McDaniel pour décrire le rôle du RNC au nom de M. Trump.

Le représentant Adam Schiff, membre démocrate du panel, a cité le juge fédéral David Carter qui a déclaré que Trump avait probablement violé de multiples lois fédérales, y compris la conspiration pour frauder les États-Unis.

LIVRER DE FAUX ÉLECTEURS ?

La commission a montré des textes d'un assistant du sénateur républicain Ron Johnson à un assistant du vice-président de l'époque, Mike Pence, disant que le sénateur voulait remettre en main propre un faux certificat d'électeur à Pence.

Interrogée pour un commentaire, Alexa Henning, porte-parole de Johnson, a fait référence à un tweet qu'elle a écrit :

"Le sénateur n'a pas été impliqué dans la création d'une liste électorale alternative et n'avait aucune connaissance préalable qu'elle allait être livrée à notre bureau", a déclaré Henning sur Twitter.

Le représentant américain Bennie Thompson, président du comité du 6 janvier, a déclaré que "faire pression sur les fonctionnaires pour qu'ils trahissent leur serment était une partie fondamentale du livre de jeu" pour assurer une victoire de Trump.