Résumé de la troisième journée des audiences sur l'émeute du 6 janvier au Capitole.

Voici trois points à retenir du troisième jour des auditions de la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur le 6 janvier :

EASTMAN A DEMANDÉ LA GRÂCE

Les témoignages de jeudi se sont concentrés sur le rôle de l'avocat de Trump, John Eastman, en tant qu'architecte du plan visant à interrompre la certification par le Congrès, le 6 janvier, de la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020 et à installer Trump dans un second mandat.

De multiples témoins ont déclaré qu'Eastman et d'autres associés de Trump avaient été informés qu'un tel plan était illégal.

"Grâce à vos conneries, nous sommes maintenant en état de siège", a déclaré Greg Jacob, un avocat du vice-président Mike Pence, à Eastman le 6 janvier. Eastman a répondu que l'attaque du Capitole était le résultat du refus de Pence d'ignorer les résultats des élections et de prendre des mesures pour faire de Trump un président pour un second mandat.

Après l'émeute, Eastman a fait valoir par écrit que la loi sur le décompte électoral qui régit la certification des élections présidentielles n'était "pas si sacro-sainte." En conséquence, M. Eastman a fait pression pour obtenir "une violation mineure de plus" en demandant à M. Pence d'ajourner la certification du Congrès pour permettre à plusieurs législatures d'État de plaider leur cause en faveur d'une victoire de Trump devant le peuple américain.

Eastman a fini par demander à Trump un pardon présidentiel pour ses activités, qu'il n'a pas reçu.

DÉMANTELER LES ACCUSATIONS DE PARTISANERIE ?

Depuis la création du comité restreint, après que les républicains du Congrès aient bloqué l'année dernière la formation d'une commission indépendante et extérieure, Trump et ses partisans ont dépeint le travail du panel de la Chambre comme n'étant rien de plus qu'une entreprise partisane des démocrates.

Mais au cours des trois premiers jours d'audience, les témoignages ont été apportés par des témoins républicains allant de la fille de Trump, Ivanka, à l'ancien procureur général de Trump, William Barr, en passant par les assistants juridiques et de campagne de Trump. Ils ont dressé le portrait de ce qu'ils ont appelé un président "déséquilibré" ignorant les conseils répétés selon lesquels l'élection de novembre 2020 a été légalement remportée par Biden.

Au lieu de cela, Trump a maintenu ses fausses affirmations selon lesquelles sa défaite était le résultat d'une fraude, une affirmation que de multiples anciens membres de l'administration de Trump ont dit au comité qu'ils savaient être fausse.

J. Michael Luttig, un juge à la retraite et conseiller informel de l'ancien vice-président Mike Pence, et Greg Jacob, un avocat de Pence, ont témoigné jeudi. John Wood, un enquêteur de la commission et qui a servi dans l'administration de l'ancien président républicain George W. Bush, a posé la plupart des questions.

"Si cela semble partisan, c'est uniquement parce que tous les témoins jusqu'à présent contre Donald Trump ont été républicains", a plaisanté Jamie Raskin, membre démocrate du comité, devant les journalistes mardi.

LA LOI ET LA CONSTITUTION

Tout au long de l'audience de jeudi, les témoins ont souligné qu'ils ne pouvaient trouver aucune base pour conclure que Pence, le 6 janvier, aurait pu décider seul de la victoire de Trump en 2020, bien que Biden ait remporté le vote populaire et le vote du collège électoral par des marges importantes et sans aucune preuve de fraude électorale.

"Il n'y avait pas du tout de base dans la Constitution ou les lois des États-Unis pour la théorie épousée par M. Eastman. Aucun", a témoigné M. Luttig.

Les membres du comité et les témoins ont fait remarquer que si le vice-président avait un tel pouvoir, le vice-président de l'époque, Al Gore, en 2000, aurait pu se déclarer vainqueur de l'élection contestée de cette année-là avec George W. Bush.

Le chef de cabinet de Pence, Marc Short, a témoigné que Trump a fait pression "à plusieurs reprises" et "directement" sur Pence pour qu'il annule le résultat de 2020.