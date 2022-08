Résumé des principales informations économiques du jeudi 11 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ASSURANCES: Porté par un gain de clientèle et des hausses tarifaires, Zurich Insurance a amélioré sa performance sur les six premiers mois de 2022. La direction a confirmé dépasser ses ambitions à moyen terme, qui doivent arriver à échéance à la fin de l'année. Un programme de rachat d'action est lancé. Le groupe a profité d'un gain net de 850'000 clients privés, ainsi que d'un relèvement des tarifs auprès de la clientèle d'entreprises. Parallèlement, les coûts liés à la pandémie de coronavirus ont continué à baisser.

IMMOBILIER: Le marché suisse du logement en propriété ne semble pas affecté par le relèvement des taux d'intérêt, selon Raiffeisen. L'offre étant encore faible, les prix continuent d'augmenter. La hausse des taux d'intérêt s'est plutôt répercutée sur le choix du financement pour l'achat d'une maison ou la prolongation d'une hypothèque. Les hypothèques Saron sont plus demandées que jamais.

FAILLITES: Le nombre de faillites en Suisse a progressé en juillet 2022, en comparaison annuelle. Dans le même temps, les nouvelles inscriptions au registre du commerce ont connu une légère contraction. Le nombre de faillites recensées a crû de 26% à 600, contre 477 un an plus tôt, selon la maison Dun & Bradstreet. Quant aux nouvelles inscriptions dans les offices du registre du commerce, elles se sont tassées de 5% à 4219.

ELECTROTECHNIQUE: Le géant de l'électrotechnique ABB a repris des activités auprès de l'allemand Siemens dans le domaine des moteurs Nema à basse tension. L'acquisition devrait avoir un effet bénéfique sur les marges de la division Motion d'ici les deux prochaines années, indique jeudi l'entreprise zurichoise. Les activités rachetées emploient 600 collaborateurs et ont généré un chiffre d'affaires de 63 millions de dollars (presque autant en francs suisses) en 2021, auprès d'une clientèle nord-américaine bien établie.

BANQUES: La Banque cantonale de Bâle (BKB) a dévoilé les résultats d'un premier semestre satisfaisant grâce à un bénéfice consolidé et en dépit d'un environnement commercial exigeant. La direction entend poursuivre sa nouvelle stratégie de croissance pour le reste de l'exercice malgré "les turbulences du marché." Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net a progressé de 14,9% en rythme annuel, à 62,0 millions de francs suisses. Le produit d'exploitation est resté quasiment stable, à 298,6 millions.

TRANSPORT AÉRIEN: Avec la flambée des cours de l'énergie, qui s'est accélérée avec la guerre en Ukraine, l'ère des billets d'avion bradés à 10 euros, voire moins, est révolue, avertit le patron de la compagnie à bas prix Ryanair, Michael O'Leary. "Je pense qu'il n'y aura plus de billets à dix euros car les cours pétroliers sont bien plus élevés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nos promotions vraiment pas chères (...), je pense qu'on ne va pas voir ces tarifs pendant un certain nombre d'années."

HYDROCARBURES: L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a légèrement revu en hausse sa prévision pour cette année de la croissance de la demande mondiale de pétrole, qui bénéficie d'un recours accru au détriment du gaz, devenu très cher. L'augmentation de la demande pétrolière a été revue en hausse de 380'000 barils par jour et devrait ainsi être de 2,1 millions de barils par jour sur l'ensemble de cette année, indique-t-elle dans son rapport mensuel.

RESTAURATION RAPIDE: McDonald's a décidé de rouvrir progressivement certains de ses restaurants en Ukraine, à Kiev et dans l'ouest du pays, qui avaient fermé le 24 février lors de l'invasion du pays par l'armée russe. "Nous avons décidé de mettre en place un plan progressif de réouverture de certains restaurants à Kiev et dans l'ouest de l'Ukraine, où d'autres entreprises ont rouvert en toute sécurité", a annoncé le géant américain de la restauration rapide, dans une lettre du directeur général Paul Pomroy, transmise aux salariés.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre des jeunes chômeurs devrait baisser en 2022 à travers le monde, tout en restant supérieur à son niveau d'avant la pandémie de coronavirus, avec des écarts toujours majeurs entre les pays mais aussi entre hommes et femmes Leur nombre devrait reculer de 2 millions par rapport à 2021, pour atteindre 73 millions cette année, a indiqué l'Organisation internationale du travail (OIT) lors de la Journée internationale de la jeunesse.

INDUSTRIE: Le groupe industriel Thyssenkrupp a abaissé son pronostic de bénéfice net pour son exercice décalé 2021/22 après avoir pâti au troisième trimestre de la hausse des taux d'intérêt, de difficultés d'approvisionnement et de la hausse des prix. Le conglomérat, qui a traversé une profonde restructuration, a réalisé 76 millions d'euros (près de 74 millions de francs suisses) de bénéfice net part du groupe entre avril et juin - une baisse de plus d'un tiers sur un an.

