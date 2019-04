Résumé des principales informations économiques du jeudi 11 avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

Lausanne (awp/ats/awp) - ENERGIE: L'énergéticien Romande Energie devra gérer deux transitions en 2019, avec le départ de son directeur de longue date Pierre-Alain Urech et la transformation interne. Le groupe morgien partira cependant sur de bonnes bases, après une exercice marqué par la croissance des recettes. Les espoirs sont notamment placés dans l'activité de services. "On ne quitte pas une entreprise sans émotions. C'est un peu mon bébé", a lancé jeudi Pierre-Alain Urech à l'occasion de sa dernière conférence de presse de bilan. Le patron de Romande Energie passera le témoin à Christian Petit le 1er juin après 15 ans passés à ce poste.

BREXIT: Les banques et sociétés financières suisses qui comptent sur Londres pour déployer leurs activités européennes retirent peu à peu leurs billes du marché britannique. Les vicissitudes du Brexit poussent ces acteurs dans les bras du Luxembourg, comme Swissquote récemment. En toile de fond, la voie de garage institutionnelle Suisse-UE. "Nous avons fréquemment des demandes d'intermédiaires suisses qui nous posent des questions sur des opportunités de banques à acheter, respectivement sous quelle forme on peut s'établir au Luxembourg", a expliqué à AWP Serge de Cillia, directeur général de l'Association des banques et banquiers (ABBL) du Grand Duché.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss International Air Lines a vu le nombre de passagers transportés au premier trimestre augmenter de 2,1% à 3,8 millions de personnes, alors que le nombre de vols a progressé de 4,2% à 33'743 rotations. Les sièges-kilomètres offerts ont enregistré une hausse de 2% et les passagers-kilomètres transportés ont crû de 2,9% sur les trois premiers mois de l'année. Le coefficient d'occupation des sièges s'est quant à lui amélioré sur un an de 0,7 point de pourcentage à 78,6%, précise la filiale helvétique de l'allemande Lufthansa.

PRÉVOYANCE: Un accès plus flexible au 3e pilier pourrait permettre de mieux combler les "trous de cotisations" dus aux aléas de la vie et de bénéficier d'une retraite plus confortable, suggère une étude de Credit Suisse. Les femmes notamment auraient plus de marge de manoeuvre. Environ 55% des salariés suisses cotisent régulièrement au 3e pilier (prévoyance privée 3a), une épargne déductible des impôts qui complète, de façon facultative, le 1er pilier (AVS) et la prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier), selon les chiffres officiels de 2015 mis en lumière jeudi par Credit Suisse.

ALIMENTATION: Barry Callebaut a amélioré sa performance financière tous azimuts au premier semestre de son exercice décalé. Grâce à des chiffres solides, légèrement supérieurs aux prévisions du marché, le numéro un mondial des produits à base de chocolat et de cacao se dit en bonne voie pour réaliser ses objectifs à moyen terme. Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice décalé 2018/19, clos fin février, s'est inscrit à 3,67 milliards de francs suisses, en hausse de 3,5%. Les ventes ont notamment été portées par un accroissement des volumes de 2,4% à 1,05 million de tonnes.

FAILLITES: Le nombre d'ouvertures de procédures de faillite à l'encontre des sociétés et des personnes en 2018 a dépassé le record précédemment établi l'année précédente. Il a augmenté de 5,4% à 13'971 cas. Le montant des pertes financières résultantes est repassé au-dessus des 2 milliards de francs suisses, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'office a observé une hausse quasi généralisée des ouvertures de faillites dans toutes les régions. L'Espace Mittelland a enregistré la hausse la plus marquée - près de 10% - avec 265 cas de plus qu'en 2017. Les cantons de Fribourg (+8,2%), Berne (+9,6%), Neuchâtel (+15,7%) et du Jura (+25,5%) ont contribué à ce mauvais score.

AÉRONAUTIQUE: Le gouvernement allemand a confirmé l'achat de trois Airbus A350 pour 1,2 milliard d'euros (environ 1,35 milliard de francs suisses) afin de renouveler sa flotte aérienne après une série d'incidents ayant perturbé plusieurs déplacements officiels, notamment d'Angela Merkel, a annoncé le ministère de la Défense. Ces appareils seront commandés en avril pour une première livraison estimée à 2020 puis à 2022 pour les deux suivant.

HYDROCARBURES: Le géant des hydrocarbures Shell a annoncé la cession de sa participation minoritaire dans une exploitation pétrolière en mer dans le Golfe du Mexique pour près d'un milliard de dollars (presque autant en francs suisses). Le groupe anglo-néerlandais indique dans un communiqué avoir signé un accord d'un montant de 965 millions de dollars pour la vente de ses parts de 22,45% dans le champ pétrolier de Caesar-Tonga à la société israélienne Delek.

COMMERCE INTERNATIONAL: La confiance des PME exportatrices suisses s'est quelque peu étiolée, mais reste néanmoins positive, selon une enquête conduite par la plateforme Switzerland Global Enterprise (S-GE). En tout, 47% des sociétés interrogées s'attendent à une croissance des livraisons à l'étranger au deuxième trimestre, tandis que 38% tablent sur une stagnation. Les résultats de ce sondage dévoilés jeudi s'accordent avec le baromètre des exportations publié par Credit Suisse en mars, qui identifiait une tendance baissière. Ce coup de mou s'explique par le repli de la production industrielle en Europe, tout particulièrement en Allemagne.

CONJONCTURE: Le taux d'inflation en Allemagne a bien ralenti à 1,3% en mars sur un an, loin de l'objectif proche de 2% visé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données publiées par Destatis. Sur un mois, l'inflation définitive est de 0,4%, a encore indiqué l'office fédéral des statistiques.

PHARMA: Sandoz, la filiale de médicaments génériques de Novartis, a conclu un accord de commercialisation avec le japonais Shionogi pour vendre un de ses traitements dans plusieurs pays européens. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés. Selon les termes de l'accord, Sandoz pourra commercialiser le comprimé Rizmoic en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Le traitement, développé par Shionogi & Co, permet de soigner la constipation chez les patients adultes sous opioïdes (OIC). Le laboratoire d'Osaka avait reçu mi-février le feu vert de la Commission européenne.

CONJONCTURE: L'inflation a ressurgi le mois dernier en Chine, selon des statistiques officielles qui peuvent laisser espérer un début de retournement de conjoncture dans la deuxième économie mondiale. L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, a augmenté de 2,3% en mars sur un an, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

TRANSPORT: Bien qu'il perde des centaines de millions de dollars chaque trimestre, Uber espère atteindre une valorisation proche des 100 milliards de dollars (presque autant en francs suisses) en entrant sur les marchés boursiers, réalisant ainsi l'une des plus grosses entrées en Bourse de l'Histoire. Ce chiffre est néanmoins inférieur aux prévisions les plus optimistes qui circulaient jusque-là - autour de 120 milliards - vraisemblablement à cause des déboires de son concurrent américain Lyft dont les premiers pas à Wall Street fin mars se sont révélés décevants et qui, comme Uber, est très loin d'être rentable.

