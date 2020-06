Résumé des principales informations économiques du jeudi 11 juin 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SERVICES FINANCIERS: Les banques suisses ont joué un rôle "vital et positif" dans la lutte contre la crise économique causée par la pandémie de Covid-19, estime le président de Credit Suisse, Urs Rohner, cité en préambule de la 5e édition de l'étude "Swiss Financial Center". Leur contribution à l'économie nationale pourrait se renforcer temporairement.

TRANSPORT: Quelque 24'183 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse durant le mois de mai. Il s'agit d'une baisse de 38% en comparaison annuelle, annonce l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pour les voitures de tourisme, il s'agit d'une chute de 50% à 13'791 unités, précise le communiqué.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Novartis a trouvé une issue favorable à la controverse déclenchée aux Etats-Unis par son produit ophtalmique Beovu. L'autorité sanitaire américaine (FDA) a approuvé la notice mise à jour, qui détaille désormais de nouveaux risques inhérents à ce médicament. A fin février, la Société américaine des spécialistes de la rétine (ASRS) avait soulevé des doutes quant à ce nouveau produit, principalement au sujet d'un risque de vascularite rétinienne chez des patients traités avec le Beovu. Sur les 14 cas constatés, 11 personnes ont perdu la vue.

CHIMIE: Le chimiste Lonza a remporté un contrat auprès d'Anthos Therapeutics, une société biotechnologique. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique soutiendra le développement et la fabrication de l'abelacimab, un produit expérimental destiné à des patients souffrant de troubles thrombotiques, une fois que l'homologation sera obtenue. Les détails financiers de cette collaboration n'ont pas été divulgués.

CONSTRUCTION: Les actionnaires d'Implenia ont exercé 59,24% de leurs droits de souscription sur les nouvelles actions Ina Invest, dans le cadre de l'augmentation de capital préalable à l'imminente entrée en Bourse de la filiale immobilière du groupe de construction. Les 2,11 millions d'actions restantes seront proposées au public en Suisse ou feront l'objet de placements privés à l'étranger. L'augmentation de capital doit porter le capital-actions d'Ina Invest à 8,87 millions de nominatives, d'une valeur nominale de 3 centimes chacune.

SERVICES FINANCIERS: SIX Group, l'opérateur de la Bourse suisse, s'est félicité de la réussite de son OPA sur son homologue madrilène Bolsas y Mercados (BME), dont elle a acquis 93,16% du capital social. La combinaison des deux entités crée le troisième plus grand groupe d'infrastructure du marché financier en Europe et le dixième au plan mondial en termes de revenus.

TRANSPORT AÉRIEN: Alors que le géant européen du transport aérien Lufthansa, plombé par la crise de Covid-19 qui a cloué ses avions au sol, a annoncé la suppression de 22'000 postes, le flou règne quant à l'impact des mesures d'économies annoncées sur ses différentes filiales, parmi lesquelles Swiss. Début mai, la compagnie à croix blanche avait annoncé vouloir réduire ses coûts de près de 20% en recourant à différentes mesures. Son patron Thomas Klühr avait alors affirmé que l'entreprise ferait son possible pour éviter des licenciements.

EMPLOI: Le nombre de nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis continue sa lente décrue face à la pandémie même si 1,542 million de personnes ont encore été enregistrées la semaine dernière, selon les chiffres publiés par le département du Travail. C'est en ligne avec les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,525 million de nouvelles demandes pour la semaine du 31 mai au 6 juin.

CONJONCTURE: Le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 497'400 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,5% provoquée par un effondrement de 40% de l'intérim sous l'effet du confinement, selon l'estimation définitive de l'Insee publiée jeudi. Sur un an, le recul est de 1,6% (-317'200 emplois). Fin mars, l'emploi salarié a retrouvé "son plus bas niveau depuis le quatrième trimestre 2017", indique l'institut de la statistique.

TOURISME PARTICIPATIF: Airbnb, frappé de plein fouet par la pandémie et le "Grand confinement", perçoit de la lumière au bout du tunnel avec la reprise des voyages et longs weekends à proximité de chez soi. "Du 17 mai au 6 juin, il y a eu plus de nuits réservées sur Airbnb aux Etats-Unis que l'année dernière à la même période", a indiqué la plateforme de réservation de logements dans un communiqué.

AUTOMOBILES: Fiat Chrysler (FCA) et PSA n'ont pas proposé de concessions à Bruxelles pour dissiper ses craintes sur les effets de leur fusion sur la concurrence, ce qui rend probable une enquête approfondie sur leur mariage, selon des sources concordantes. La date-butoir pour émettre un premier avis sur cette fusion des deux constructeurs automobiles est maintenue au 17 juin, selon le site de la Commission européenne.

BIENS DE CONSOMMATION: Le géant de l'alimentation et des cosmétiques Unilever va fusionner ses entités néerlandaise et britannique en une société-mère unique basée à Londres, Unilever PLC. La décision intervient deux ans l'échec du transfert de son siège aux Pays-Bas, a-t-il annoncé dans un communiqué. Le fabricant des glaces Ben and Jerry's et du savon Dove estime qu'il sera plus réactif face aux défis qui l'attendent, dont ceux posés par la pandémie de Covid-19, en mettant fin à cette bicéphalie vieille de 90 ans. Mais sa présence et ses opérations dans les deux pays "resteront inchangés", et il continuera d'être coté à Londres et à Amsterdam.

CONSTRUCTION: Le groupe de construction Vinci construira d'ici à 2025 et pour 850 millions d'euros (910 millions de francs suisses) le futur siège du géant de l'énergie Total à la Défense, ont annoncé les différents groupes impliqués dans l'opération. La filiale immobilière de l'assureur Groupama "lance avec Vinci la construction de The Link, futur siège de Total à Paris La Défense", ont annoncé dans un communiqué commun les trois groupes, ainsi que l'organisme public qui gère la Défense.

