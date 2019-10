Résumé des principales informations économiques du jeudi 11 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CHIMIE: Givaudan a poursuivi sa vive croissance après neuf mois. Le numéro un mondial des arômes et parfums a vu ses revenus bondir en l'espace d'un an de 14,5% à 4,66 milliards de francs suisses, une performance dans l'ensemble saluée par les analystes. Exprimé en données comparables, soit à taux de change et périmètre de consolidation constants, le chiffre d'affaires s'est hissé entre janvier et fin septembre à 4,33 milliards de francs suisses, soit une progression de 6,4%. Les acquisitions ont contribué aux ventes à hauteur de 380 millions, alors que les effets de change ont pesé pour 50 millions, indique l'entreprise établie à Vernier.

ANNUAIRES EN LIGNE: Zip.ch a porté plainte contre Swisscom et sa filiale Swisscom Directories devant la Commission fédérale de la concurrence (Comco). L'annuaire en ligne et agence numérique pour les PME accuse le géant bleu de "multiples infractions à la loi fédérale sur les cartels (LCart), dont celles liées au produit Swiss List Starter". Zip.ch reproche à l'annuaire électronique Localsearch, propriété exclusive de Swisscom, d'avoir imposé à plus de 300'000 entreprises, inscrites sous une ou plusieurs rubriques, l'acceptation de prestations supplémentaires, moyennant un triplement de leur facture, selon un communiqué.

CONJONCTURE: Les perspectives s'assombrissent pour les exportations des petites et moyennes entreprises (PME) helvétiques au quatrième trimestre, selon le baromètre périodique publié par Switzerland Global Enterprise (S-GE). Si la croissance devrait rester au rendez-vous, l'optimisme des sondés n'avait plus été aussi modéré depuis plus de trois ans. L'indice afférent s'établit pour l'ultime partiel de 2019 à 62 points, soit toujours dans la zone de croissance mais en retrait de sept points sur un trimestre. Moins de la moitié (47%) des entreprises consultées s'attendent à une recrudescence de leurs envois à l'étranger, 30% anticipent une stagnation et 23% redoutent une érosion.

SERVICES FINANCIERS: L'opérateur de la Bourse suisse SIX et la Bourse de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange, SZSE) ont signé un protocole d'accord. L'objectif est de rapprocher les investisseurs et les entreprises des deux pays et de permettre d'élargir les possibilités de levée de capitaux. "Ce protocole d'accord entre SIX et SZSE s'inscrit dans la longue et étroite relation qui unit la Chine et la Suisse", selon le communiqué. La relation s'est intensifiée depuis la signature de l'accord de libre-échange entre les deux pays en 2013 et de l'accord monétaire entre la Banque nationale suisse et la Banque populaire de Chine en 2014.

ENERGIE: BKW poursuit ses emplettes. Renforçant une nouvelle fois leur unité active dans les techniques du bâtiment, les ex-Forces motrices bernoises ont acquis la société allemande Office for structural design (OSD), firme spécialisée dans la conception de structures porteuses et de façades. Le groupe énergétique bernois ne dévoile pas le montant de l'opération. Employant quelque 25 salariés, le bureau d'ingénieurs établi à Francfort réalise des projets de construction ambitieux en Suisse et à l'étranger en étroite collaboration avec des maîtres d'ouvrages, des architectes et des planificateurs spécialisés, écrit BKW. L'entreprise fondée en 2002 sera intégrée dans l'unité BKW Engineering.

SERVICES FINANCIERS: Le durable demeure un produit de niche dans le secteur financier. La transition vers une reconnaissance par le grand public est cependant lancée, a affirmé le président de la Confédération Ueli Maurer, lors du sommet Building Bridges à Genève. "Les investisseurs suisses se dirigent clairement vers la durabilité", a expliqué le conseiller fédéral et chef du Département des finances lors de son allocution, en ouverture de l'événement genevois. Le sommet est le point d'orgue d'une semaine consacrée à la finance durable, destinée à jeter des ponts entre les milieux financiers et les projets soutenus par les organisations internationales.

SERVICES FINANCIERS: L'inclusion d'industries polluantes, comme les sociétés pétrolières, dans les stratégies financières durables divise toujours autant le secteur bancaire et les organisations non gouvernementales. Directeur général d'UBS, Sergio Ermotti a mis en garde à Genève contre des solutions "simplistes" qui risquent d'effrayer les investisseurs. Deux visions se confrontent sur cette question. La plupart des acteurs financiers et bancaires souhaitent accompagner des entreprises dont le modèle d'affaires ne correspond pas aux critères ESG (environnement, social, gouvernance) mais seules les plus vertueuses ("best in class") sont retenues.

HORLOGERIE: La marque horlogère Maurice Lacroix exposera de nouveau ses nouveaux modèles à Baselworld en 2020, après son absence en 2019, ont annoncé les organisateurs de la foire horlogère. "La nouvelle équipe Baselworld a su être à l'écoute de nos besoins en nous proposant un concept qui respecte notre stratégie de commercialisation et de distribution", a expliqué le directeur de Maurice Lacroix Stéphane Waser, tout en notant avoir été "séduit" par le nouvel espace "community district", se trouvant dans le hall principal, alloué à la marque jurassienne.

COMMERCE EXTÉRIEUR: L'Allemagne a enregistré en août un excédent commercial de 18,1 milliards d'euros, en net recul par rapport à juillet qui affichait un solde de 20,2 milliards d'euros. La chute reflète le repli prononcé des exportations, a annoncé l'Office fédéral des statistiques. Sur un mois et en données corrigées des variations saisonnières, les exportations ont diminué de 1,8% à 101,2 milliards d'euros, tandis que les importations ont augmenté de 0,5% à 85,0 milliards d'euros. La comparaison avec août 2018 témoigne d'un impact plus fort des tensions commerciales, alors qu'elles avaient moins pesé au mois de juillet: les exportations ont diminué de 3,9% sur un an, pendant que les importations glissaient de 3,1%.

CONJONCTURE: La production industrielle italienne s'est redressée en août avec une hausse de 0,3% par rapport à juillet, après deux mois de baisse consécutifs, a annoncé l'Institut national des statistiques (Istat). Elle avait reculé de 0,3% en juin et de 0,8% en juillet. En août, l'indice de production est en hausse dans le secteur des biens d'équipements (+0,4%) et des biens de consommation (+0,3%) tandis qu'il est en baisse dans celui de l'énergie (-0,9%) et des biens intermédiaires (-0,5%).

AUTOMOBILE: Le conseil d'administration de Renault se réunira vendredi matin "afin de se prononcer sur la gouvernance du groupe", a annoncé le constructeur automobile français dans un communiqué, alors que le directeur général, nommé à la direction exécutive du groupe en février 2018, est annoncé sur le départ. "L'enjeu, c'est de discuter de l'avenir de Thierry Bolloré", a indiqué à l'AFP une source proche de l'entreprise. "Une communication sera effectuée à l'issue de cette réunion", a précisé le groupe.

PNEUMATIQUES: Le fabricant de pneumatiques Michelin a annoncé son intention de fermer "d'ici fin 2020" son usine de La Roche-sur-Yon (pneus pour poids lourds), qui emploie 619 salariés et était menacée depuis plusieurs semaines en raison des "difficultés du marché" et d'une "concurrence exacerbée". "Michelin va proposer aux partenaires sociaux d'engager au plus tôt la négociation d'un accord portant sur un plan d'accompagnement des salariés" avec des mesures de préretraite et des dispositifs de mobilité interne et externe, selon un communiqué du groupe. "Michelin donnera à chaque salarié concerné la possibilité de rester au sein de l'entreprise en France", promet le géant français du pneu.

UNION EUROPÉENNE: Les ministres européens des Finances restent divisés sur la question, chère à Paris, d'un apport de ressources propres dans le budget de la zone euro, après une réunion à Luxembourg. Ils se sont néanmoins entendus sur des points moins épineux, comme l'allocation et l'utilisation des fonds, ainsi que sur les modalités particulières en cas de crise économique.

AUTOMOBILES: La poursuite de la grève des ouvriers de General Motors depuis plus de trois semaines commence à peser sur l'activité économique dans le Michigan (nord) et le Midwest américain, alors que de plus en plus de sous-traitants renvoient les salariés chez eux. Les mises au chômage technique ont progressivement affecté les fournisseurs des 31 usines américaines de GM depuis le début du mouvement social le 16 septembre, a déclaré Steve Gruener, président de la section locale du syndicat UAW (United Auto Workers) à Flint, dans le Michigan.

awp