Résumé des principales informations économiques du jeudi 12 août

ASSURANCES: L'assureur Zurich Insurance a quasiment tourné la page du coronavirus au premier semestre, après une année 2020 fortement impactée par la pandémie. Les efforts de restructuration entrepris ces dernières années, ainsi que le relèvement des primes d'assurance ont permis au groupe d'afficher de solides résultats et d'envisager la suite avec optimisme. Le directeur général Mario Greco s'est félicité de bénéfices "au niveau de ceux réalisés en 2019", soit avant la crise mondiale provoquée par le virus. Il s'agit d'"une performance remarquable, au vu des charges élevées liées aux catastrophes naturelles et de la persistance de la pandémie", a ajouté le dirigeant dans un communiqué.

ASSURANCES: Swiss Re évalue les dommages assurés liés aux catastrophes naturelles dans le monde à 42 milliards de dollars au premier semestre, en hausse de 4% sur un an. Les pertes économiques s'élèvent elles à 77 milliards. Du gel, des tempêtes de grêle, des vagues de chaleur et des inondations ont conduit à des pertes assurées de 42 milliards de dollars (37 milliards de francs suisses) dans le monde sur les six premiers mois de 2021. C'est un milliard de plus qu'à la même période l'an passé et même quatre milliards supplémentaires par rapport à la moyenne sur dix ans, selon les chiffres préliminaires de Swiss Re Institute.

IMPLANTS DENTAIRES: Le fabricant d'implants dentaires Straumann a bouclé le premier semestre 2021 sur un chiffre d'affaires record, un an après avoir vu ses recettes chuter en raison des mesures anti-Covid, et a renoué avec les bénéfices. Le groupe bâlois a relevé ses objectifs annuels et espère conquérir de nouveaux marchés. Les recettes engrangées entre janvier et juin ont rebondi de près de deux tiers (+62,9%) en rythme annuel, à 985,5 millions de francs suisses. En termes organiques - c'est-à-dire ajustée des effets de change et d'acquisition - la croissance a été de 63,1%.

BANQUES: La Banque cantonale bernoise (BCBE) est parvenue à augmenter sensiblement sa rentabilité opérationnelle au premier semestre, malgré une stagnation des recettes dans les crédits, son coeur de métier. L'établissement a généré globalement plus de volumes, de revenus et a maîtrisé ses charges. Le bénéfice net semestriel s'est enrobé de 5,9% sur un an à 63,6 millions de francs suisses, selon les indications fournies par la BCBE.

BANQUES: La Banque cantonale de Bâle (BKB) a récolté les fruits de son programme de transformation et profité de la reprise de l'économie sur les six premiers mois de l'année. Tant les recettes que la rentabilité ont été améliorées, également grâce à une stricte maîtrise des coûts, a-t-elle indiqué. La solide performance vient confirmer le bien-fondé de sa stratégie de croissance et l'amélioration de son efficience. "Notre sondage en mai auprès des petites et moyennes entreprises a montré que la consommation et l'économie ont récupéré plus rapidement que ce à quoi nous nous attendions il y a un an", a commenté Basil Heeb, directeur général (CEO) de la banque, cité dans le communiqué.

GESTIONNAIRE D'ACTIFS: La société de capital-investissement Partners Group a cédé pour le compte de ses clients le groupe brésilien Hortifruti Natural da Terra. La transaction a valorisé ce maraîcher - présenté comme le plus important du pays - à 2,4 milliards de réais, soit 420 millions de francs suisses. Le prix de vente exact n'est pas précisé. Partners Group a cédé une participation non spécifiée au conglomérat brésilien Americanas. Le gestionnaire d'actifs zougois, spécialisé dans les entreprises non cotées en Bourse, était investi dans Hortifruti depuis cinq ans.

TOURISME: Les températures fraîches et les précipitations abondantes qui ont marqué le début de l'été en Suisse ont clairement affecté la marche des affaires des exploitants de remontées mécaniques. A l'exception des Grisons et du Tessin, l'activité ne démarre pas, déplore jeudi la faîtière du secteur. Alors que les entreprises fondaient de grands espoirs sur l'assouplissement des restrictions liées à la crise sanitaire, les conditions météorologiques ont tout gâché. Compensée en partie par les visiteurs suisses, l'absence de touristes étrangers a également pesé, note Remontées mécaniques suisses (RMS).

INTERNET ET LOGICIELS: Les petites et moyennes entreprises (PME) sont une cible privilégiée des pirates informatiques, en raison du manque de ressources allouées à la cybersécurité et de spécialistes à l'interne, une tendance encore renforcée par l'essor du télétravail en lien avec la crise sanitaire. Quatre entreprises sur cinq ont été touchées par une violation de cybersécurité au cours du premier semestre de cette année en raison d'une vulnérabilité de leur écosystème tiers, indique le spécialiste schaffhousois de la branche Acronis dans un rapport sur les cybermenaces.

SERVICES FINANCIERS: David Newns prendra la direction de SDX, sous réserve de l'approbation de la Finma, le 6 octobre, en remplacement de Tim Grant. La plateforme boursière de SIX dédiée au négoce d'actifs numériques se dit en bonne voie pour obtenir le feu vert du régulateur. David Newns, décrit comme "un expert international du marché des capitaux", sera chargé "d'assurer une transition sans accroc de SDX dans sa prochaine phase d'exploitation et de croissance", selon le communiqué de SIX. Tim Grant, en place depuis mars 2020, avait succédé à Martin Halblaub, resté seulement huit mois en poste.

TOURISME: Le numéro un mondial du voyage TUI a fait état d'une nouvelle perte de près d'un milliard d'euros (1,08 milliard de francs suisses) au troisième trimestre de son exercice décalé 2020/2021, plombé par la pandémie malgré une reprise du tourisme en Europe. L'entreprise allemande a enregistré, entre avril et juin, une perte nette part du groupe de 934,8 millions d'euros, selon un communiqué de presse.

HYDROCARBURES: L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu en baisse ses prévisions de la demande pétrolière mondiale pour cette année, en raison de la progression de la pandémie, et a estimé que le marché pourrait devenir excédentaire l'an prochain. La demande mondiale de pétrole a bondi de 3,8 millions de barils par jour (mb/j) en juin sur un mois, portée par les transports en Amérique du Nord et en Europe, indique l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole. Mais elle a ensuite reculé en juillet, selon ses données.

