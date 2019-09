Résumé des principales informations économiques du jeudi 12 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

POLITIQUE MONÉTAIRE: Une nouvelle baisse des taux directeurs par la Banque nationale suisse aurait des conséquences néfastes pour la Suisse, a averti l'Association suisse des banquiers (ASB), alors que la BNS risque de devoir ajuster sa politique monétaire à celle de la BCE. "Les taux négatifs provoquent des dégâts structurels importants pour l'économie suisse et des inconvénients pour les citoyens", a averti la faîtière lors de sa journée des banquiers.

PHARMA: Roche revendique un nouveau succès en étude clinique de phase III sur le Tecentriq (atezolizumab) contre le cancer du poumon, dans le cadre de la batterie de recherches avancées menées sur cet anticancéreux déjà autorisé seul ou en combinaison dans nombre d'indications en oncologie. Ces données seront transmises aux principaux régulateurs de la planète.

ALIMENTATION: Nestlé veut afficher un bilan "zéro émission nette de gaz à effet de serre" à l'horizon 2050. Cet engagement s'accompagne notamment de mesures de reforestation, du développement de plus d'aliments à base de plantes et de l'inauguration, à Lausanne, du nouvel Institut des sciences de l'emballage du groupe. "Le changement climatique est une des plus grandes menaces pour la société. C'est aussi un des principaux risques pour notre industrie", déclare Mark Schneider, directeur général (CEO) de Nestlé, dans un communiqué.

ÉLECTROTECHNIQUE: ABB renforce ses capacités de production en Chine. Le géant zurichois de l'électrotechnique a débuté les travaux de construction d'une nouvelle unité de recherche et de fabrication dans le domaine de la robotique à Kangqiao, près de Shanghai. Le site, pour lequel l'investissement se monte à 150 millions de dollars, doit entrer en service en 2021. Selon le groupe, il s'agira de l'usine la plus avancée de la planète dans le domaine de la production de robots, un "centre dans lequel les robots fabriqueront les robots".

COMMERCE DE DÉTAIL: Le spécialiste de boutiques hors-taxes Dufry a signé un contrat lui permettant d'étendre sa présence de 650 m2 à l'aéroport international de Florianópolis, au Brésil, géré par Flughafen Zurich. Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués.

TÉLÉCOMS: Le rachat par Sunrise du câblo-opérateur UPC n'en finit pas de faire froncer des sourcils d'actionnaires. Le dernier arrivé au cortège des opposants à la transaction à 6,3 milliards de francs suisses est l'actionnaire activiste allemand Active Ownership Capital (AOC). Son cofondateur Florian Schuhbauer a jugé le prix trop élevé de 2 à 2,5 milliards. Selon lui, UPC évolue dans la mauvaise direction sur le plan opérationnel, son réseau câblé n'est plus compétitif et devra être remplacé par Sunrise, qui devra débourser pour ce faire jusqu'à 1 milliard de francs suisses.

ACCÈS SÉCURISÉS: Le fabricant d'accès sécurisés aux bâtiments Dormakaba a vu ses recettes marquer le pas sur l'exercice écoulé, mais a amélioré la performance en matière de rentabilité brute et nette. Alors que les actionnaires recevront un dividende amélioré, le groupe zurichois s'attend à poursuivre sa croissance l'année prochaine. Le chiffre d'affaires net de la société de Rümlang a baissé de près de 1,0% à 2,818 milliards de francs suisses sur l'exercice décalé 2018/2019, clos fin juin.

ENERGIE: Romande Energie a vu son bénéfice net réduit de plus de moitié au premier semestre, en raison de sa participation indirecte dans Alpiq, qui a subi une lourde perte. Les recettes de l'énergéticien vaudois se sont en revanche un peu étoffées, grâce au développement des services. La société basée à Morges a annoncé un chiffre d'affaires de 295 millions de francs suisses, en hausse de 1% sur un an.

ASSURANCES: La Mobilière a enregistré au premier semestre 2019 une avancée du volume des primes ainsi que du bénéfice net. L'évolution des marchés financiers a aussi eu un impact positif sur les résultats, annonce la coopérative d'assurances, qui affirme avoir renforcé sa position dans le secteur. Durant la période sous revue, le volume des primes du groupe s'est étoffé de 4% sur un an à 2,75 milliards de francs suisses. Les primes du secteur dommages ont augmenté de 4,7% à 2,26 milliards tandis que celles du secteur vie ont pris 1,2% à 491,4 millions de francs suisses.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le nouveau centre logistique de Fust, filiale de Coop, ouvre ses portes à Oberbüren, dans le canton de Saint-Gall. L'investissement s'élève à 70 millions de francs suisses. Le lieu se veut "un nouveau jalon dans la transformation numérique". Il permet de stocker davantage de produits et mise sur des robots afin de satisfaire plus rapidement les commandes. Le centre approvisionnera les 150 magasins Fust ainsi que les huit dépôts de livraison à domicile.

TRANSPORT AÉRIEN: Swiss a poursuivi son ascension en août. La compagnie aérienne contrôlée par Lufthansa a transporté pendant le mois sous revue pas moins de 1,87 million de passagers, soit 6,8% de plus qu'un an auparavant. Le nombre de vols a dans le même temps crû de 6,5% à 14'126. En termes de sièges-kilomètres, l'offre de Swiss a grimpé de 1,9%.

BANQUES CENTRALES: Sous pression comme rarement, la Banque centrale européenne a surmonté ses divisions pour adopter une panoplie de mesures destinées à accroître son soutien déjà important à l'économie en zone euro. Baisse de taux, nouveaux rachats de dettes publiques et privées, système de taux dégressif et prêts géants pour soulager les banques: l'institut a dégainé en une fois le "paquet" anti-crise guetté tout l'été par les marchés financiers, qui font reposer sur les banques centrales leurs espoirs de relance conjoncturelle.

PRIX À LA CONSOMMATION: Le taux d'inflation en Allemagne a bien ralenti à 1,4% en août sur un an après 1,7% en juillet, s'éloignant de l'objectif de la Banque centrale européenne, selon des chiffres définitifs publiés par l'office fédéral des statistiques Destatis. Les prix des produits alimentaires ont pourtant poursuivi leur flambée, passant de +2,1% en juillet à +2,7%, ce que les observateurs ont attribué aux conséquences de la sécheresse estivale.

TABAC: Le fabricant britannique de cigarettes British American Tobacco (BAT) a annoncé la suppression de 2300 emplois dans le monde afin de s'adapter au changement d'habitudes de consommation et à l'essor des cigarettes électroniques. Le groupe, l'un des poids lourds mondiaux d'un secteur confronté à la baisse des volumes vendus de cigarettes traditionnelles, a annoncé que ce plan de restructuration sera achevé d'ici janvier 2020.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Bouygues a annoncé avoir cédé une participation de 13% dans Alstom pour 1,079 milliard d'euros (près de 1,18 milliard de francs suisses), le groupe de construction et de télécoms conservant 14,7% du constructeur ferroviaire. Cette cession de titres à des investisseurs institutionnels, annoncée mercredi soir, s'est conclue à 37 euros par titre, a précisé le groupe dans un communiqué.

COMMERCE EN LIGNE: L'enseigne Walmart, numéro 1 mondial de la distribution, va lancer un service d'abonnement pour livraisons illimitées à domicile de denrées alimentaires commandées en ligne, une nouvelle arme dans sa bataille contre Amazon, le géant du commerce en ligne. Cet abonnement sera disponible dès cet automne aux consommateurs américains dans environ 200 zones incluant 1400 supermarchés Walmart.

awp