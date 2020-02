Résumé des principales informations économiques du jeudi 13 février 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Tidjane Thiam quitte la tête de Credit Suisse sur une performance solide. Le numéro deux bancaire helvétique a bouclé 2019 sur un bond de 70% de son bénéfice net, malgré un quatrième trimestre globalement inférieur aux attentes. Emporté par l'affaire des filatures, le directeur général sera remplacé par Thomas Gottstein dès vendredi. "Je suis fier de ce que Credit Suisse a réalisé pendant mon mandat. Nous avons remis Credit Suisse sur de bons rails et nos résultats de 2019 montrent que nous pouvons être durablement rentables. J'apporterai mon soutien enthousiaste à mes collègues tandis qu'ils continueront à développer les affaires", affirme Tidjane Thiam, cité dans le communiqué de presse.

BANQUES: Chez Credit Suisse, la passation de pouvoir entre le directeur général démissionnaire Tidjane Thiam et son successeur désigné Thomas Gottstein a donné lieu à une effusion de sentiments peu habituelle dans les hautes sphères de la Paradeplatz. Le futur patron de Credit Suisse est allé même jusqu'à qualifier M. Thiam d'"ami". La coopération avec Tidjane Thiam a été toujours d'ordre professionnel, a expliqué Thomas Gottstein lors de la conférence de presse annuelle, la dernière apparition publique du Franco-Ivoirien à la tête du numéro deux bancaire. Néanmoins, Tidjane Thiam est un ami, a affirmé le banquier suisse. "Même s'il est fan d'Arsenal", a plaisanté M. Gottstein.

ALIMENTATION: Nestlé a généré l'an dernier une maigre croissance de 1,2%, pour engranger un chiffre d'affaires de 92,57 milliards de francs suisses. La multinationale veveysane revendique néanmoins une croissance organique de 3,5% sur l'exercice et une progression des volumes (croissance interne réelle) de 2,9%. Le bénéfice net de son côté s'est enrobé de plus d'un quart à 12,90 milliards de francs suisses. Au niveau opérationnel, l'excédent d'exploitation (Ebit) courant récurrent a gagné près de 5% à 16,3 milliards, moyennant une extension de la marge afférente de six points de base à 17,6%, détaille le rapport annuel.

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Clariant, en plein processus de restructuration, prévoit de supprimer 500 à 600 emplois ces deux prochaines années après avoir publié une forte chute de son bénéfice net en 2019, notamment en raison d'une charge exceptionnelle. La réduction des effectifs, devant permettre de compenser le ralentissement de la conjoncture mondiale et la surévaluation du franc prévus cette année, doit générer des économies d'environ 50 millions de francs suisses et coûter autant.

ASSURANCES: Zurich Insurance a affiché une vigoureuse croissance l'an dernier. Dépassant tous les objectifs fixés, l'assureur zurichois, qui a tiré profit de la bonne tenue des marchés financiers et d'un taux des sinistres moindres, a vu son bénéfice net bondir de 12% au regard de 2018 à 4,15 milliards de dollars (4,05 milliards de francs suisses), un niveau inédit depuis 2010. Le résultat opérationnel (BOP) a lui progressé de 16% à 5,3 milliards de dollars, a indiqué l'assureur.

PUBLICITÉ: Swisscom se désengage complètement d'Admeira, la plateforme de commercialisation publicitaire détenue jusqu'alors à parts égales avec Ringier. Désormais seul propriétaire d'Admeira, le groupe alémanique de médias en reprend les activités de commercialisation pour les médias imprimés, Admeira se recentrant sur la publicité télévisée. Vingt-cinq emplois sur 278 passent à la trappe. Depuis la fondation de la coentreprise Admeira, Swisscom était surtout impliquée en tant que partenaire technologique, relève Ringier. Cité dans le communiqué, Urs Schaeppi, le directeur général de Swisscom explique que les "offres cross-médias et les conditions-cadres d'une publicité ciblée ne se sont toutefois pas développées conformément aux attentes qu'il était possible d'avoir il y a quatre ans".

EMPLOI: Le chômage calculé selon le modèle du Bureau International du Travail (BIT) a diminué en Suisse au quatrième trimestre 2019, s'inscrivant à 3,9%, contre 4,6% à la même période un an plus tôt. Au total 192'000 personnes étaient au chômage selon la définition du BIT, a indiqué l'Office fédéral de la statistique. Si le chômage des jeunes (15-24 ans) a progressé à 7,7%, contre 7,3% précédemment. Il a par contre diminué tant chez les 25 à 49 ans, à 3,5% de 4,6%) que chez les 50 à 64 ans, à 3,4% de 3,9%.

CONJONCTURE: Bruxelles a maintenu à 1,2% ses prévisions de croissance pour 2020 et 2021 en zone euro, mais mis en garde contre les incertitudes liées au Brexit, aux tensions commerciales et désormais à l'épidémie de Covid-19, qui peuvent peser sur l'activité. "L'apparition et la propagation du coronavirus et son impact sur la santé publique, les vies humaines et l'activité économique sont une source de préoccupation croissante", souligne la Commission européenne dans un communiqué. "À l'heure actuelle, on suppose que le PIB de la Chine sera le plus touché au premier trimestre, avec des retombées relativement limitées au niveau mondial".

COMMERCE EN LIGNE: Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a affiché un bond de 58% de son bénéfice net sur un an au troisième trimestre de son exercice décalé, le premier sans son emblématique fondateur Jack Ma qui a tiré sa révérence en septembre. Sur la période allant d'octobre à décembre 2019, le bénéfice net s'élève à 7,5 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), tandis que le chiffre d'affaires atteint 23,2 milliards de dollars (+38% sur un an).

AÉRONAUTIQUE: Le conglomérat canadien Bombardier, en difficultés financières, est tombé dans le rouge en 2019, essuyant une perte nette de 1,6 milliard de dollars américains (quasiment autant en francs suisses), contre un bénéfice de 318 millions l'année précédente, a-t-il annoncé. Le chiffre d'affaires du groupe basé à Montréal a baissé de 3%, à 15,8 milliards de dollars.

