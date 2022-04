Résumé des principales informations économiques du jeudi 14 avril

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMMERCE EXTÉRIEUR: L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a ajusté les statistiques du commerce extérieur de la Suisse en février. Les exportations (total 1, ajusté des variations saisonnières) ont été revues en légère baisse à 23,93 milliards de francs suisses, contre 24,01 milliards précédemment annoncés. Du côté des importations, l'OFDF a révisé les chiffres en hausse à 18,41 milliards de francs suisses, contre 18,31 milliards jusqu'à présent, selon un communiqué des autorités fédérales.

CONJONCTURE: Les prix à la production et à l'importation ont de nouveau fortement progressé en mars sur un an en raison de l'envolée des tarifs de l'or noir, après avoir déjà nettement progressé depuis le début de l'année, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). En mars, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a bondi de 6,1% comparé au même mois de l'année précédente, après une progression de 5,8% en février et de 5,4% en janvier. Sur un mois, la hausse s'élève à 0,8%.

BANQUE NATIONALE: Le groupe d'économistes réunis sous la bannière de l'observatoire de la BNS - "The BNS Observatory" - critique un certain manque de transparence de la Banque nationale suisse (BNS). Le groupe d'experts juge en outre la taille du directoire de l'institut d'émission, lequel compte trois membres, trop restreinte. "La BNS devrait se montrer plus transparente. Elle ne devrait pas seulement faire connaître ses décisions de politique monétaire, mais aussi expliquer les alternatives d'action envisagées et les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées", demandent les économistes Charles Wyplosz, Yvan Lengwiler et Stefan Gerlach.

AUTOMOBILE: En mars 2022, 33'091 véhicules ont été mis en circulation en Suisse. D'après l'Office fédéral de la statistique (OFS), le nombre de nouvelles immatriculations toutes catégories confondues a chuté de 15% par rapport au même mois l'année dernière.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le géant des matériaux de construction Holcim envisage de vendre sa filiale indienne Ambuja Cements, a affirmé l'agence Bloomberg en citant des personnes proches du dossier. Interrogé mercredi par AWP, le groupe zougois n'a pas commenté ces informations. Les négociations se trouveraient à un stade précoce et pourraient ne pas aboutir, selon l'article de Bloomberg.

AIDES AUDITIVES: Le fabricant d'appareils auditifs zurichois Sonova va lancer un vaste programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1,5 milliard de francs suisses avec l'objectif d'un abaissement de capital. Actuellement, le capital-actions de Sonova s'élève à 3,16 millions de francs suisses et est composé de 63,17 millions de nominatives d'une valeur unitaire de 5 centimes.

MÉDIAS: Neo Advertising a désigné Philipp Marquard au poste de directeur du développement des affaires (CDO). A la tête du secteur des médias au sein de la Fédération des coopératives Migros depuis 13 ans, ce dernier intégrera à l'été 2022 la direction de l'entreprise genevoise, dans laquelle la régie publicitaire Goldbach, filiale du conglomérat de médias zurichois TX Group, détient une participation majoritaire. "Philipp vient renforcer la direction à un moment clé du développement de Neo et de reprise du marché OOH" (Affichage Holding), s'est réjoui son directeur général (CEO) Christian Vaglio-Giors, cité dans un communiqué.

CONJONCTURE: Pas de récession mondiale mais une croissance qui s'essouffle durablement: la guerre en Ukraine a aggravé l'inflation compromettant la reprise dans le monde non seulement cette année mais encore en 2023, a prévenu Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. En janvier, avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Fonds monétaire international avait déjà abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, à 4,4%, en raison du variant Omicron. Il avait en revanche révisé en hausse ses projections pour l'année prochaine.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne (BCE) a confirmé la normalisation de sa politique anti-crise sans se montrer pressée de relever les taux en dépit du "sévère" impact économique de la guerre en Ukraine, notamment sur l'inflation. A l'issue du Conseil des gouverneurs, dont les observateurs n'attendaient pas de décision majeure, l'institut a réitéré son signal de mars en faveur de la stabilité des prix, annonçant que les achats nets d'actifs, effectués dans le cadre de l'APP, prendront fin au "troisième trimestre".

RÉSEAUX SOCIAUX: Déjà principal actionnaire de Twitter avec un peu plus de 9% de son capital, Elon Musk veut désormais s'emparer de l'intégralité de l'entreprise et la retirer de Wall Street, une offre non-négociable, a précisé le fantasque patron de Tesla. "Je propose d'acheter 100% de Twitter au prix de 54,20 dollars par action en numéraire", a indiqué M. Musk dans une lettre adressée au président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, et publiée dans un document transmis au gendarme boursier américain.

BANQUES: La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a fait part d'un repli moins important que prévu de son bénéfice au premier trimestre, l'activité de ses traders permettant de compenser la baisse de celle de ses banquiers d'affaires. La banque a dégagé un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars (3,3 milliards de francs suisses), en baisse de 11%. Mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs de Wall Street, le bénéfice a dépassé les attentes, à 2,04 dollars.

BANQUES: La banque américaine Citigroup a annoncé avoir provisionné 1,9 milliard de dollars (près de 1,8 milliard de francs suisses) pour faire face aux éventuelles pertes liées "à son exposition en Russie et à l'impact plus large du conflit en Ukraine sur l'environnement macroéconomique".

BANQUES: La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a vu son bénéfice net reculer au premier trimestre mais a fait mieux que prévu, la forte activité de courtage sur des marchés très agités permettant de compenser la baisse des opérations des banquiers d'affaires. "Ce fut un trimestre mouvementé dominé par l'invasion dévastatrice de l'Ukraine", a commenté le patron de Goldman Sachs, David Solomon, dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Le géant automobile Volkswagen a dégagé au premier trimestre 2022 un bénéfice d'exploitation de 8,5 milliards d'euros (8,67 milliards de francs suisses), selon des chiffres préliminaires, soit une hausse de 77% sur un an attribuable en grande partie à un effet comptable. Le constructeur fait par ailleurs état de "conséquences" de la guerre en Ukraine sur ses activités, à travers la hausse des prix des matières premières et des difficultés d'approvisionnement et a identifié "le risque d'un impact négatif" malgré l'impossibilité de "prédire avec certitude" les effets du conflit.

HABILLEMENT: Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a légèrement relevé sa prévision de bénéfice net annuel pour l'exercice 2021/22, restant toutefois prudent face notamment à l'évolution de la situation sanitaire en Chine, son deuxième marché après le Japon. Sur l'ensemble de son exercice qui se terminera fin août, Fast Retailing table désormais sur un bénéfice net de 190 milliards de yens (1,42 milliards de francs suisses), contre 175 milliards de yens prévus précédemment.

CONSTRUCTION: La famille Benetton, associée au fonds d'investissement américain Blackstone, a annoncé lancer une offre publique d'achat (OPA) sur la totalité du groupe autoroutier et aéroportuaire italien Atlantia, convoité également par le géant espagnol de la construction ACS. Le prix de l'OPA a été fixé à 23 euros (23,4 francs suisses) par action, auquel s'ajoute un dividende de 0,74 euro, a indiqué dans un communiqué la holding des Benetton, Edizione. L'offre valorise l'ensemble du groupe à 19 milliards d'euros, ce qui, en cas du succès, en ferait l'une des plus grosses OPA depuis le début de l'année.

LUXE: Les ventes du groupe de luxe français Hermès ont atteint 2,76 milliards d'euros (2,81 milliards de francs suisses) au premier trimestre, soit une progression de 33% par rapport à la même période en 2021, malgré la guerre en Ukraine et les confinements en Chine. Hermès a fait mieux que les attentes des analystes. Factset et Bloomberg tablaient respectivement sur des ventes à hauteur de 2,49 et 2,41 milliards d'euros.

ALIMENTATION: Alerté mi-décembre de la présence de salmonelles dans son usine Kinder en Belgique, Ferrero se défend d'avoir tardé à réagir, comme l'en accuse l'ONG Foodwatch, alors que 150 cas de contamination ont été déclarés en Europe. Depuis fin mars, le nombre de malades atteints par la salmonellose, dont les symptômes ressemblent à ceux de la gastro-entérite, n'a cessé de gonfler avec des cas détectés dans neuf pays européens.

