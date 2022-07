Résumé des principales informations économiques du jeudi 14 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

HORLOGERIE: Entravé dans sa croissance par les fermetures imposées de boutiques en Chine dans le cadre de la politique zéro Covid, Swatch Group a soigné sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. La direction confirme viser une croissance d'au moins 10% en 2022 - à changes constants - impliquant une nette accélération sur la seconde moitié de l'exercice. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 6,5% ou 7,4% hors effets de change à 3,61 milliards de francs suisses, indique le compte-rendu à mi-parcours. Le manque à gagner attribué au carcan sanitaire chinois est estimé à 400 millions.

FINANCEMENT: Les jeunes pousses suisses ont levé au total 2,6 milliards de francs suisses au premier semestre dans le cadre de 163 rondes de financement. Ce bond de 50% sur un an risque cependant de s'essouffler, une majorité des investisseurs tablant sur un repli des injections de capitaux dans les start-up helvétiques. Un nombre élevé de grands tours de financement explique cette hausse, avec quelque 13 investissements supérieurs à 50 millions de francs suisses conclus entre janvier et juin, selon le Swiss Venture Capital Report publié par l'association des investisseurs Seca et startup.ch.

BANQUE CENTRALE: La Banque nationale suisse (BNS) risque d'inscrire un résultat dans le rouge vif au deuxième trimestre, en raison des vents contraires sur les marchés financiers et de la hausse des taux d'intérêt. Face à une nouvelle perte, les spécialistes d'UBS avertissent que les reversements aux cantons et à la Confédération sont en danger. Après avoir enregistré une perte nette de 32,8 milliards de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, l'institut d'émission pourrait bien subir un résultat négatif d'environ 50 milliards au second partiel.

IMPÔTS: La fiscalité des entreprises en Suisse restera relativement stable en 2022, selon l'institut BAK. La réforme de l'OCDE touchera potentiellement les sociétés internationales dont le chiffre d'affaires est d'au moins 750 millions d'euros. La Suisse centrale reste la plus attractive en matière fiscale, selon l'indice d'imposition 2022 de l'institut de recherche économique bâlois, avec 9,8% à Nidwald, 10% à Uri ou encore 10,4% dans le canton de Lucerne.

CONJONCTURE: Les prix à la production et à l'importation (PPI) ont continué de fortement progresser en juin. Ils ont encore été soutenus notamment par la flambée des cours des hydrocarbures, a relevé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Comparé au mois précédent, cet indicateur a grimpé de 0,3% à 109,8 points. Sur un an, le PPI a bondi de 6,9%, a précisé l'OFS dans un communiqué.

TOURISME: La parahôtellerie continue de profiter d'une solide dynamique. Sur les trois premiers mois de l'année, le nombre de nuitées a atteint 4,4 millions, grâce à une demande toujours forte pour les logements de vacances et à un retour de la clientèle dans les hébergements collectifs, indique l'Office fédéral de la statistique. Au total, 3,3 millions de nuitées ont été enregistrées dans les logements de vacances, un chiffre qui dépasse son niveau d'avant la pandémie.

CONJONCTURE: La Commission européenne a abaissé ses prévisions de croissance dans la zone euro pour 2022 et 2023. Celles-ci passent à respectivement 2,6% et 1,4%, contre 2,7% et 2,3% anticipés jusqu'ici, en raison de l'impact croissant de la guerre en Ukraine. Bruxelles a relevé ses prévisions de hausse des prix à la consommation à 7,6% en 2022 et à 4% en 2023, contre 6,1% et 2,7% attendus précédemment, dans les 19 pays partageant la monnaie unique européenne.

HABILLEMENT: Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a nettement relevé ses objectifs pour son exercice 2021/22 qui s'achèvera fin août, à la faveur de performances robustes sur son troisième trimestre et de la forte dépréciation du yen. Le groupe vise désormais un bénéfice net annuel de 250 milliards de yens (1,8 milliard d'euros au cours actuel), contre une prévision précédente de 190 milliards de yens, ce qui reviendrait à un bond de 47,2% comparé à 2020/21, selon un communiqué.

