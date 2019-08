Résumé des principales informations économiques du jeudi 15 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

IMMOBILIER: Les prix des logements ont continué de progresser en Suisse et l'accession à la propriété devient de moins en moins abordable, notamment en raison des contraintes réglementaires, a indiqué la banque Raiffeisen dans une étude. Sur un an, les prix des maisons ont progressé d'environ 5% au deuxième trimestre et ceux des appartements de 1,6%.

RÉASSURANCE: Les catastrophes naturelles ont provoqué des dommages de 40 milliards de dollars (quasiment le même montant en francs suisses) au plan mondial lors du premier semestre, relève la première estimation de l'étude Sigma publiée par Swiss Re Institute. Pour l'ensemble de la branche, les dégâts assurés, d'origine humaine inclus, ont atteint 19 milliards. Ces deux chiffres sont en nette baisse par rapport à ceux du premier semestre 2018, qui avaient atteint respectivement 45 et 26 milliards de dollars.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Swisscom est resté sous pression au premier semestre et a enregistré une baisse du chiffre d'affaires, en raison de la saturation du marché domestique. Le groupe de télécommunications, soutenu par ses activités en Italie, a pu stabiliser ses bénéfices et rendre une copie dans l'ensemble conforme aux attentes. Le géant bleu a annoncé un chiffre d'affaires de 5,66 milliards de francs suisses, en recul de 2,4% sur douze mois, pour un bénéfice net de 780 millions (-0,9%). Le résultat brut (Ebitda) en revanche s'est étoffé de 4,5%, sous l'effet de la nouvelle réglementation sur les contrats de leasing.

TECHNIQUE SANITAIRE: L'équipementier de salles de bains Geberit a subi une baisse de son chiffre d'affaires mais a maintenu sa rentabilité. Les perspectives contrastées s'agissant de son principal débouché qu'est l'Europe ont agité les investisseurs à la Bourse suisse, si bien que l'action y a évolué en dents de scie. "Nous avons réussi à augmenter notre bénéfice malgré un environnement difficile", a déclaré Christian Buhl, directeur général, lors d'une conférence téléphonique.

BANQUES: La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) a mis derrière elle le litige fiscal en Allemagne. Elle a conclu un accord avec les autorités du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie moyennant un versement 3,1 millions d'euros (3,4 millions de francs suisses). Ce paiement aura un impact sur le résultat opérationnel en 2019. La banque était soupçonnée d'avoir aidé des contribuables allemands à échapper au fisc. L'accord a valeur juridique dans tout le territoire allemand et inclut également les employés de la SGKB. Ceux-ci ne devraient ainsi pas faire l'objet de poursuites à titre personnel dans le cadre de cette affaire.

IMMOBILIER: La société immobilière PSP Swiss Properties a connu une évolution favorable lors des six premiers mois de l'année, enregistrant même un bénéfice net enrobé de 100 millions de francs suisses, largement au-dessus des prévisions. Le revenu des loyers a atteint 145,0 millions de francs suisses (+4,5%) tandis que le bénéfice net a augmenté de plus de 63% à 258,8 millions de francs suisses.

CONJONCTURE: Les ventes au détail aux Etats-Unis ont fait un bond en juillet, dépassant les attentes des analystes et donnant un signe rassurant sur la vitalité de l'économie américaine. Selon les chiffres du département du Commerce, l'indice des ventes des détaillants et restaurants a progressé de 0,7% par rapport à juin, selon ces données corrigées des variations saisonnières. Les ventes au détail se sont montées à 523,5 milliards de dollars en juillet.

CONJONCTURE: La production industrielle au Japon a diminué de 3,3% en juin comparée à celle du mois précédent, un déclin légèrement atténué par rapport à une première estimation fin juillet (-3,6%). Le ministère de l'Economie (Meti) ne commente pas ces données qui ont tendance à être très volatiles d'un mois sur l'autre. Mais parmi les secteurs concernés par le déclin se trouvent ceux qui sont les plus touchés par la guerre commerciale entre Pékin et Washington: l'automobile, l'électronique ou les équipements industriels.

VENTE EN LIGNE: Le bénéfice net du numéro un chinois de la vente en ligne Alibaba a bondi de 145% à 3,096 milliards de dollars (3,02 milliards de francs suisses) au premier trimestre sur un an, porté par la croissance de ses ventes solides et de son activité dans l'informatique en nuage ("cloud"). Sur la période allant d'avril à juin de son exercice décalé 2019/20, le chiffre d'affaires du géant du web chinois s'est établi à 16,7 milliards de dollars (114,9 milliards de yuans), en hausse de 42%, et au-dessus des attentes des analystes.

LOGISTIQUE: Le groupe maritime danois AP Møller-Maersk est repassé dans le vert au deuxième trimestre, et a annoncé maintenir ses prévisions 2019 en dépit d'une conjoncture incertaine marquée par les tensions commerciales. Au deuxième trimestre, Maersk est repassé dans le vert avec un bénéfice net de 141 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses), contre une perte de 2 millions un an plus tôt.

BIÈRES: Le brasseur danois Carlsberg a annoncé jeudi avoir amélioré son bénéfice net de 25% au premier semestre sur un an, porté par une hausse des prix et une progression de ses ventes, faisant bondir le titre à la Bourse de Copenhague, où il est coté.

awp