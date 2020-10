Résumé des principales informations économiques du jeudi 15 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Les prix à la production et l'importation ont affiché un léger rebond de 0,1% en septembre, comparé au mois précédent. La hausse reflète pour l'essentiel des tarifs plus élevés pour la ferraille et les métaux ainsi que les produits semi-finis en métaux, ressort-il des chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice des prix compilé par l'OFS s'est établi pendant le mois sous revue à 98 points, après 97,9 points en août. En variation annuelle, le niveau des prix à la production et l'importation présentait toujours un recul, soit de 3,1% en septembre, contre un tassement de 3,5% en août.

PHARMA: Roche affiche sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé en recul de 5% à 43,98 milliards de francs suisses. Hors effets de change, le laboratoire rhénan affiche néanmoins une modeste croissance de 1% et revendique ainsi avoir comblé le passage à vide du deuxième partiel. La relativement modeste division Diagnostics a profité notamment de la pandémie et de sa palette d'une douzaine d'offres en matière de détection du Sars-Cov-2 pour étoffer ses recettes de 2% (+9% à taux de change constants) à 9,66 milliards.

CHIMIE: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a présenté ses objectifs d'ici à 2023 ainsi que des changements structurels, dans un contexte de crise pandémique. Le futur directeur général déjà désigné, Pierre-Alain Ruffieux, prendra ses fonctions en novembre prochain. Le groupe rhénan veut atteindre une croissance de plus de 10% d'ici 2023, d'après un communiqué.

AMEUBLEMENT: Ikea Suisse a bouclé son exercice 2019/20 (clos fin août) sur un chiffre d'affaires en légère hausse, et ce malgré la fermeture de tous ses points de vente pendant près de deux mois sur ordre des autorités pour endiguer la pandémie de coronavirus. Les ventes annuelles frôlent désormais les 1,15 milliard de francs suisses, soit 0,7% de plus que l'exercice précédent, a fait savoir la filiale helvétique du géant suédois du meuble, qui estime à quelque 110 millions le manque à gagner occasionné par la fermeture imposée des magasins du 16 mars au 11 mai.

MÉDIAS: TX Group investit dans Lend.ch, une plateforme de financement participatif (crowdlending) pour les particuliers et les entreprises. Le groupe zurichois de médias a participé à une ronde de financement de la jeune pousse fondée en 2015 de 5,5 millions de francs suisses en tant qu'investisseur principal aux côtés de PostFinance et de la société d'investissement genevoise Alpana Ventures. Dans son communiqué TX Group ne précise ni le montant de son investissement, ni la hauteur de la participation dans Lend.ch. Etablie à Zurich, la société exploite la plateforme de prêts participatifs Lend.ch et emploie actuellement 17 salariés. A ce jour, elle a octroyé des prêts pour un montant de plus de 1,2 milliard de francs suisses.

BOURSE: Les places boursières mondiales connaissaient une séance mouvementée jeudi, affectées par le durcissement des restrictions contre le Covid-19 et le blocage des discussions sur un plan de relance américain comme autour de l'après-Brexit. Vers 12H00 (HEC), l'indice SMI à Zurich abandonnait 2,11% à 10'073, le CAC 40 à Paris perdait 2,29% pendant que le Dax à Francfort chutait de 2,94%, le FTSE 100 à Londres de 2,28%. En Espagne, l'indice Ibex 35 plongeait de 2,00% et Milan perdait 2,61%.

BANQUES: Morgan Stanley a vu son bénéfice bondir de 26% au troisième trimestre malgré la crise économique qui frappe les Etats-Unis, la banque d'affaires américaine profitant de la bonne santé de ses activités de courtage sur les marchés financiers. L'établissement a gagné 2,6 milliards de dollars (2,4 milliards de francs suisses) sur la période, détaille un communiqué.

RESTRUCTURATION: La chaîne britannique de pubs Marston's va licencier 2150 personnes en raison des pertes de revenus engendrées par la pandémie de Covid-19 et tandis que de nouvelles restrictions voire fermetures obligatoires s'imposent aux bars à travers le pays. Conséquence des nouvelles limites imposées au secteur, "nous avons à regret conclu que 2.150 postes vont être touchés", écrit le groupe, qui souligne par ailleurs que quelque 10'000 employés qui avaient été placés en chômage partiel ont repris le travail.

LUXE: Le joaillier américain Tiffany, en pleine bataille judiciaire avec le géant du luxe LVMH qui cherche à rompre leurs fiançailles, a fait valoir que ses ventes continuaient à se redresser malgré l'impact de la pandémie. Alors que LVMH lui reproche de ne pas avoir résisté suffisamment aux effets de la crise économique, Tiffany assure que son chiffre d'affaires, même s'il reste inférieur à la même période en 2019, a continué de se redresser en août et septembre après un trou d'air au printemps. Et la "tendance positive" se poursuit en octobre.

