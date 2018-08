Résumé des principales informations économiques du jeudi 16 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EMPLOI: Le taux de chômage en Suisse s'est établi au deuxième trimestre à 4,6%, selon les critères du Bureau international du travail (BIT). C'est 0,2 point de pourcentage de plus qu'il y a un an, a annoncé l'Office fédéral de la statistique. Ce taux est à peu près le double du chiffre officiel publié par le Seco à Berne, qui ne prend en compte que les chômeurs inscrits auprès des ORP.

INNOVATION: Les entreprises suisses sont les plus promptes à investir dans la recherche et le développement (R&D) à l'échelle mondiale. En moyenne, elles consacrent une part de 6,6% de leur chiffre d'affaires à cette activité, d'après une étude du cabinet EY. Les auteurs ont analysé les investissements des 500 entreprises internationales les plus généreuses en matière de R&D. Il en ressort que les dépenses y étant consacrées ont progressé de 6% en 2017 pour atteindre 532 milliards d'euros (environ 601 milliards de francs suisses). Près de deux tiers de ces entreprises ont augmenté le budget alloué à la recherche.

TÉLÉCOMS: L'opérateur de télécommunications Swisscom est parvenu à accroître son chiffre d'affaires de 2,0% sur les six premiers mois de l'année, à 5,81 milliards de francs suisses, malgré une érosion de ses recettes sur son marché indigène. Le bénéfice net s'est replié dans une moindre mesure qu'escompté par les marchés , de 6,2% à 787 millions de francs suisses.

MÉDIAS: La Commission de la concurrence (Comco) a accordé son feu vert à l'acquisition de la régie publicitaire zurichoise Goldbach par Tamedia, ont annoncé les deux groupes. L'opération, qui avait été passée à la loupe par le gendarme de la concurrence, sera finalisée dans les dix prochains jours ouvrés. La Comco a octroyé son accord sans condition, ont précisé Tamedia et Goldbach dans un communiqué commun.

ASSURANCE: Les catastrophes naturelles et causées par l'homme ont occasionné des dégâts de 36 milliards de dollars (35,7 milliards de francs suisses) au premier semestre, selon une étude publiée par le réassureur Swiss Re. Ce montant est en nette baisse par rapport aux 64 milliards comptabilisés il y a un an. Mais la vague de chaleur de l'été pourrait alourdir la facture. De ce montant, 20 milliards de dollars concernent des dommages assurés, dix milliards de moins qu'au premier semestre 2017, a précisé le groupe zurichois dans son étude périodique Sigma. Moins de personnes ont également perdu la vie lors de ces événements, le rapport mentionnant 3900 personnes tuées par ces catastrophes, soit 15% de moins qu'un an plus tôt.

BANQUES: Credit Suisse restructure sa division gestion de fortune avec un ancrage plus régionalisé. A partir du mois de septembre, le segment sera subdivisée en sept régions, au lieu de quatre précédemment, a expliqué un porte-parole de la banque à AWP, confirmant une information de Bloomberg.

CONJONCTURE: La zone euro a enregistré en juin un excédent commercial de 22,5 milliards d'euros (25,4 milliards de francs suisses), en baisse par rapport à juin 2017, où il avait atteint 25,7 milliards d'euros, a annoncé l'Office européen des statistiques Eurostat. Les exportations de biens des 19 pays de la zone euro se sont établies à 198,6 milliards d'euros, en hausse de 5,7% par rapport à juin 2017.

CONJONCTURE: Le Japon a accusé en juillet un déficit commercial qui s'est avéré nettement plus important qu'attendu par les économistes, en raison d'exportations moins vigoureuses qu'espéré et d'une hausse relativement forte des importations en valeur à cause de la facture énergétique. Le mois dernier, un déficit de 231,2 milliards de yens (2,1 milliard de francs suisses) a été déploré.

CONJONCTURE: Les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi de 0,7% en juillet sur un mois grâce au bond des achats sur internet, aux festivités de la Coupe du monde et au beau temps, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). Cette progression, qui intervient après un repli de 0,5% le mois précédent, est bien plus vive que prévu par les économistes interrogés par Bloomberg qui tablaient sur une hausse modeste de 0,2%.

MARCHÉS D'ACTIONS: Le régulateur boursier chinois a annoncé qu'il autorisera désormais les particuliers étrangers travaillant en Chine à acheter et vendre des "actions de type A" libellées en yuans -- le dernier signe d'ouverture économique en date de la part de Pékin. La mesure prendra effet le 15 septembre et bénéficiera également aux employés étrangers d'entreprises chinoises cotées qui travaillent hors de Chine, a annoncé la Commission chinoise de régulation des marchés financiers (CSRC) dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'enseigne Walmart a agréablement surpris Wall Street en annonçant la "plus forte" croissance de ses ventes trimestrielles en plus de dix ans. A 16h20 HEC, le titre bondissait de 9,4% à 98,66 dollars, surperformant nettement le Dow Jones (+1,29%) Le chiffre d'affaires de Walmart a augmenté de 3,8% sur un an à 128,02 milliards de dollars (127,2 milliards de francs suisses) lors du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2019 clôturé le 31 juillet. Les revenus des ventes en ligne ont bondi de 40% contre 33% au premier trimestre.

BOISSONS: Carlsberg a annoncé un chiffre d'affaires supérieur au consensus au deuxième trimestre et relevé son objectif de bénéfice annuel à la faveur d'une forte croissance des ventes de bière en Russie à l'occasion de la Coupe du monde de football. Le brasseur danois est à la peine en Russie depuis la prise de contrôle de Baltika en 2008, en raison d'une économie locale défaillante, des restrictions imposées à la publicité et des hausses d'impôts destinées à freiner la consommation de boissons alcoolisées.

COMMERCE DE DÉTAIL: Kingfisher a annoncé une accélération de ses ventes au deuxième trimestre, la demande de produits saisonniers ayant été portée par la canicule estivale. La deuxième chaîne européenne de magasins de bricolage s'est dite satisfaite par la reprise de ses enseignes britanniques B&Q et Screwfix mais estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour qu'il en soit de même pour l'enseigne française Castorama.

INFORMATIQUE: Le géant chinois des PC Lenovo a annoncé un bénéfice net de 77 millions de dollars (environ 76,4 millions de francs suisses) au premier trimestre, renversant la tendance un an après une perte trimestrielle de 72 millions de dollars. Le groupe basé à Pékin a également fait état d'une hausse de 19% de son chiffre d'affaires à 11,91 milliards de dollars.

TRANSPORT: Uber a réduit ses pertes trimestrielles et va continuer à dépenser beaucoup d'argent, conséquence de ses ambitions dans la livraison des repas, le partage de vélos et son développement international. Le groupe de VTC (location de voitures avec chauffeur), qui envisage de faire son entrée en Bourse en 2019, a enregistré une perte nette de 891 millions de dollars (884,5 millions de francs suisses) au deuxième trimestre, contre 1,1 milliard de dollars à la même période en 2017, selon un courriel envoyé à l'AFP.

