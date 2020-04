Résumé des principales informations économiques du jeudi 16 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les prix à la production et à l'importation se sont repliés en mars. Au regard du mois précédent, l'indice en la matière (PPI) s'est contracté de 0,3% à 99,4 points (base 100 en décembre 2015), sous l'effet de baisses de tarifs pour les produits pétroliers. En variation annuelle, la contraction atteint 2,7%. Du côté des prix à la production, dont l'indicateur a fléchi sur un mois de 0,1% et de 1,4% en un an à 99,1 points, l'Office fédéral de la statistique (OFS) explique l'essentiel du tassement du fait de la baisse des prix des produits pétroliers. Les prix ont diminué également dans l'alimentaire et l'automobile.

CONJONCTURE: L'Administration fédérale des douanes (AFD) a revu les statistiques du commerce extérieur précédemment communiquées pour le mois de février. Les exportations (total 1, corrigées des variations saisonnières) s'élèvent désormais à 18,59 milliards de francs suisses, contre 16,50 milliards pour les importations. La balance commerciale présente ainsi un excédent de 2,09 milliards, en lieu et place des 2,02 milliards annoncés jusqu'ici, indique l'AFD.

TÉLÉCOMS: Les réseaux câblés pourraient connaître une forte accélération. Avec la nouvelle technologie Docsis 4.0, la vitesse de connexion en téléchargement pourrait atteindre 10 Gigabit par seconde (Gbit/s), un débit deux fois plus rapide qu'aujourd'hui. Lors de l'envoi de contenus, la vitesse devrait être multipliée par quatre pour atteindre jusqu'à 6 Gbit/s, a indiqué la faîtière Suissedigital.

INTERNET ET LOGICIELS: Une page va se tourner pour Temenos lors de la prochaine assemblée générale. George Koukis, fondateur du développeur genevois de logiciels bancaires, va quitter le conseil d'administration. Il y siégeait encore en qualité d'administrateur. Né en 1946, double national grec et australien, George Koukis avait présidé le conseil d'administration de Temenos entre 1998 et 2011, avant de passer le témoin à Andreas Andreades, toujours en fonction.

ALIMENTATION: Barry Callebaut a poursuivi sa croissance au 1er semestre de l'exercice décalé 2019/20, clos fin février. Etoffant ses ventes, le fabricant zurichois de produits à base de cacao et chocolat a dégagé un bénéfice net de 203,7 millions de francs suisses, 2,3% de plus qu'un an auparavant. Les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus ne peuvent pour l'heure être quantifiées.

VALVES: Le producteur de valves pour micro-pompes à vide VAT a subi un impact limité de la crise causée par la coronavirus lors des trois premiers mois de l'année. La demande est restée intacte, ce qui a permis au groupe saint-gallois de gonfler son carnet de commandes et augmenter ses recettes. Les entrées de commandes se sont envolées de 41,9% sur un an à 181,3 millions de francs suisses. Le rapport entre les nouveaux contrats pris et les facturations (book-to-bill) s'est établi à 1,3 fois.

ENERGIE: L'énergéticien BKW se plie à son tour aux restrictions imposées par le Conseil fédéral pour limiter la propagation du coronavirus. Le groupe bernois maintient son assemblée générale du 15 mai, mais celle-ci se déroulera sans la présence physique des actionnaires. Ceux-ci pourront exercer leurs droits de vote à l'avance par l'intermédiaire d'un représentant indépendant.

MÉDIAS: Les plateformes d'actualité de Tamedia (désormais une entreprise de TX-Group) ont vu leur trafic prendre l'ascenseur depuis le début de l'année. Selon le groupe de médias zurichois, cette évolution est due au "très fort besoin d'informations" de la part de la population dans le contexte de crise actuel. Sur le seul mois de mars, le nombre de consultations sur le site de la Tribune de Genève a ainsi explosé de 121% par rapport à février, à plus de 2,2 millions de clients uniques, alors que celui de 24 Heures s'est envolé de 80% frôlant les 1,8 million, précise l'entreprise dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss a prolongé son plan de vol minimal jusqu'au 17 mai, au moins. Cette décision fait suite au maintien des restrictions de voyage en raison de la pandémie de coronavirus, indique la filiale helvétique du groupe Lufthansa. Depuis le 23 mars, Swiss ne dispose que de six appareils pour les vols réguliers, dont un seul pour les long-courrier. Le plan de vol se concentre principalement sur certaines villes européennes au départ de Zurich et Genève. La compagnie prévoit également trois liaisons par semaine à destination de New York.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Les Etats-Unis ont enregistré la semaine dernière 5,2 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, un niveau toujours historiquement élevé pour la quatrième semaine d'affilée, bien qu'en léger recul, selon les chiffres publiés par le département du Travail. Ce nombre est légèrement supérieur à celui attendu par les analystes qui tablaient sur 5 millions de nouveaux inscrits pour la semaine du 5 au 11 avril.

CONJONCTURE: Le taux d'inflation en Allemagne a bien décéléré en mars, retombant à 1,4% sur un an dans le sillage de la crise du coronavirus, selon les chiffres définitifs publiés par l'institut Destatis. Le taux d'inflation s'était établi à 1,7% en janvier et février, avant de se tasser de trois dixièmes de point en mars du fait de la forte baisse des prix du pétrole après le fort coup de frein sur l'économie mondiale.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne EasyJet a assuré être en mesure de résister à une période prolongée de paralysie du trafic aérien en raison du coronavirus, après avoir pris plusieurs mesures pour renforcer ses finances. Grâce à des "actions déterminantes", EasyJet "est bien positionnée pour résister à une immobilisation prolongée des avions au sol", a déclaré son directeur général Johan Lundgren dans un communiqué.

awp