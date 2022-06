Résumé des principales informations économiques du jeudi 16 juin 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse a surpris les marchés en relevant de 50 points de base son principal taux directeur, à -0,25%. Souhaitant éviter une accélération de l'inflation au-delà de la plage assimilée à la stabilité des prix, l'institut d'émission n'exclut pas dans son examen périodique de politique monétaire de procéder dans un avenir proche à de nouvelles hausses.

TOURISME: Le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir continué sa progression en mai en Suisse, en particulier grâce au retour des voyageurs étrangers, selon les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le mois dernier, le nombre de nuitées dans l'hôtellerie suisse devrait avoir grimpé de 37,6% sur un an.

BANQUES: Après l'envolée de leurs résultats en 2020, les 239 établissements bancaires actifs en Suisse ont enregistré une performance en net repli l'an dernier. Leur bénéfice net cumulé s'est ainsi contracté de 42,9% en l'espace de douze mois, à 7,8 milliards de francs suisses, selon la statistique bancaire 2021 dévoilée par la Banque nationale suisse (BNS). Le fort repli du bénéfice net cumulé des établissements dans la perspective dite des "maisons-mères", laquelle inclut les banques ainsi que leurs succursales résidentes et non résidentes, doit toutefois être mis en lumière avec l'envol affiché en 2020.

TOURISME: Les prestataires de services touristiques s'attendent à une hausse des nuitées et de la fréquentation lors de la saison estivale. Le tourisme en ville commence également à reprendre des couleurs mais la pénurie de main d'oeuvre qualifiée préoccupe, a indiqué Suisse Tourisme. Les participants à l'enquête prévoient une croissance de 14% des nuitées et de 23% de la fréquentation sur un an au cours de la saison estivale, après des activités dynamiques lors des congés de printemps.

PHARMA: Le spécialiste vaudois des maladies neurodégénératives AC Immune et son prestigieux partenaire rhénan Roche reconnaissent l'échec d'un programme clinique dans le domaine de la prévention contre la maladie d'Alzheimer. Ce volet de recherche évaluant le potentiel du crénézumab contre une forme héréditaire de la maladie n'a pas livré de résultats statistiquement probants. Des éléments en faveur de la substance par rapport au placebo ont néanmoins été observés sur divers critères d'évaluation.

DISPOSITIFS MÉDICAUX: Le géant pharmaceutique et du diagnostic Roche va lancer un nouvel outil de dépistage du papillomavirus humain (PVH), à l'origine du cancer du col de l'utérus, dans les pays reconnaissant le marquage CE de conformité européenne. Le nouveau dispositif permet aux patientes de procéder elles-mêmes au prélèvement, avant son analyse sur le système Cobas de la multinationale.

TOURISME: Le développeur et exploitant de destinations de vacances Orascom Development Holding (ODH) a annoncé que son recours concernant l'expropriation touchant sa filiale Makadi Heights for Tourism Development Company (Makadi Heights) avait été approuvée par la commission de recours égyptienne. En janvier 2022, l'Autorité égyptienne pour le développement du tourisme avait décidé de retirer 1,75 million de mètres carrés de terrain à Makadi, à proximité de la station balnéaire de Hurghada.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les coopérateurs Migros ont plébiscité massivement le maintien de l'interdiction volontaire de commercialisation d'alcool. Chacune des dix coopératives régionales a balayé la proposition. Migros Tessin avec 45% de oui à une vente d'alcool et Migros Valais avec 40% se sont montrées les plus enclines au changement. Migros Zurich et Migros Aare par contre ont voté à 80% en faveur d'un maintien du statu quo. Migros Neuchâtel-Fribourg et Migros Vaud se sont aussi fortement opposées à la vente d'alcool avec respectivement près de 75% et 69% de non.

AUTOMOBILE: Les ventes d'automobiles ont encore reculé de 11,2% dans l'Union européenne en mai. Il s'agit désormais du dixième mois de baisse d'affilée, a indiqué l'Association des constructeurs européens (ACEA). Avec 791'542 véhicules neufs vendus, en pleine pénurie de puces électroniques, c'est le plus faible mois de mai enregistré par l'ACEA depuis le début de la série statistique en 1990, hors le cas particulier de 2020 marqué par la pandémie de Covid-19.

BANQUES: La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une cinquième hausse consécutive de son taux directeur, à 1,25%, nouveau record depuis 2009, pour lutter contre l'inflation qui devrait selon elle dépasser 11% sur un an au Royaume-Uni en octobre. La BoE n'a pas décidé d'augmenter ses taux de plus de 0,25 point, contrairement à la Réserve fédérale américaine, mais elle "sera particulièrement attentive aux indications de pressions inflationnistes persistantes, et répondra si nécessaire avec force", promet-elle dans les minutes de sa réunion.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 6,8% en mai sur un an, toujours tirés par les coûts de l'énergie, contre 6,2% en avril, selon les chiffres définitifs publiés par l'Institut national des statistiques (Istat). La première estimation, publiée fin mai, faisait état d'une hausse des prix de 6,9%.

ENDETTEMENT: Le fabricant américain de vernis à ongles, de rouge à lèvres et de parfum Revlon s'est placé sous le régime américain des faillites en ayant recours à la procédure de chapitre 11 pour réduire sa dette. Dans un document déposé auprès d'un tribunal new-yorkais, l'entreprise a déclaré que la valeur totale de sa dette était comprise entre 1 et 10 milliards de dollars. Elle a fait part d'un passif de long terme de 3,3 milliards de dollars (presque autant en francs suisses) au premier trimestre.

RÉSEAUX SOCIAUX: L'Autorité de la concurrence a refermé le dossier opposant depuis 2019 Meta (ex-Facebook) au groupe français de publicité en ligne Criteo, qui se plaignait de pratiques discriminatoires, en validant une série d'engagements du réseau social mais sans le sanctionner d'une amende. "C'est la première fois que Meta propose des engagements et les voit acceptés par une autorité de la concurrence", a déclaré à la presse le vice-président de l'autorité, Henri Piffaut.

AUTOMOBILE: Le constructeur de voitures de luxe italien Ferrari a annoncé son intention de dévoiler en septembre son premier SUV très attendu, "Purosangue" (pur-sang), pour des livraisons à partir de 2023. "Nous sommes confiants dans le fait que le Purosangue dépassera toutes les attentes", a déclaré son nouveau PDG, Benedetto Vigna, lors de la présentation du nouveau plan stratégique 2022-2026 au siège historique du groupe à Maranello (nord).

FRAUDE FISCALE: McDonald's a accepté de payer 1,25 milliard d'euros (près de 1,28 milliard de francs suisses) en France pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale entre 2009 et 2020, selon un accord validé par le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël. Ce juge a validé le paiement par McDonald's d'une amende d'intérêt public de 508 millions d'euros, acceptée par le groupe de restauration rapide. McDonald's avait également approuvé en mai le versement de 737 millions d'euros à l'administration fiscale pour régler son impôt sur les sociétés éludé par ce schéma de fraude fiscale.

awp