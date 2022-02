Résumé des principales informations économiques du jeudi 17 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ALIMENTATION: Les ventes du géant alimentaire Nestlé ont progressé à un rythme soutenu en 2021. La rentabilité s'est en revanche très légèrement tassée en raison de l'inflation, de la hausse des prix des matières premières et du transport. Le chiffre d'affaires de la multinationale veveysane a crû de 3,3% à 87,1 milliards de francs suisses, selon un communiqué. La croissance organique, elle, atteint 7,5%, après 3,6% en 2020.

LUXE: Les exportations de montres suisses ont poursuivi en janvier la tendance affichée en novembre et en décembre. Les volumes se sont étoffés de 6,8% en rythme annuel pour atteindre 1,7 milliard de francs suisses, selon les chiffres de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Les trois quarts de la croissance sont à mettre au crédit des montres en acier, précise la faîtière, qui signale que le nombre total de pièces exportées a renoué avec la croissance (+4,6%), une première depuis juillet 2018.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le solde excédentaire de la balance commerciale helvétique s'est sensiblement affaissé au mois de janvier, à 2,21 milliards de francs suisses, sous l'effet conjugué d'une érosion de 1,5% des exportations désaisonnalisées et d'une envolée de 7,0% des importations. Les exportations ont représenté 20,90 milliards et les exportations 18,69 milliards, selon le relevé mensuel publié par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Traditionnel moteur du commerce vers l'extérieur, la chimie-pharmacie a plombé le résultat global avec une chute de 6,3% sur un mois ou 721 millions de francs suisses. Les ventes de médicaments notamment ont dévissé de 23,6% ou 956 millions. L'horlogerie helvétique (-1,9% en glissement mensuel) a limité les dégâts, tandis que la bijouterie-joaillerie a passablement souffert. Le secteur machines et électroniques, en hausse d'un dixième, a atténué le recul général, ainsi que dans une moindre mesure les métaux et les instruments de précision.

BANQUES: La Banque cantonale vaudoise (BCV) a traversé la deuxième année de crise sanitaire sans heurts. Les recettes de l'établissement ont fortement progressé grâce aux commissions et malgré une stagnation au niveau des opérations porteuses d'intérêts. Le dividende proposé est relevé dans le sillage d'une envolée du bénéfice net. L'exercice écoulé aura été marqué par une forte progression (+5%) des créances hypothécaires, à 29,37 milliards de francs suisses, selon les indications fournies par la BCV. Dans un contexte de taux bas, les opérations porteuses d'intérêts ont cependant stagné, dégageant un résultat brut de 472,6 millions de francs suisses.

BANQUES: Valiant va fermer 23 succursales, soit des sites considérés comme trop proches l'un de l'autre. La restructuration se soldera par la suppression de 50 emplois. Le groupe bancaire bernois va en contrepartie créer 170 nouveaux postes. Les mesures prévues vont permettre une économie annuelle de 12 à 15 millions de francs suisses et améliorer d'environ 0,5 point de pourcentage le rendement des fonds propres, précise Valiant. Pour le directeur général (CEO) Ewald Burgener, ce programme constitue un "nouvel axe stratégique".

IMMOBILIER: Le groupe immobilier Swiss Prime Site (SPS) a vu ses revenus locatifs augmenter l'année dernière. En raison d'un effet de base lié à la vente de Tertianum, le bénéfice net s'est nettement affaissé en comparaison annuelle. Les actionnaires se verront néanmoins proposer un dividende stable. Les revenus locatifs se sont étoffés de 3,1% à 426,7 millions de francs suisses, indique la société soleuroise dans un communiqué. Le résultat opérationnel (Ebit), ajusté des effets de revalorisation, est ressorti à 396,6 millions, en recul de 29,0% par rapport à l'exercice écoulé, mais en hausse de 12,5% en tenant compte de l'effet de base susmentionné.

ASSURANCES: La caisse maladie Helsana a bouclé l'exercice 2021 sur un bénéfice net de 231,2 millions de francs suisses, étoffé de près de moitié sur un an. Le produit des placements de capitaux, multiplié par trois à 503,8 millions, explique à lui seul le bond de la rentabilité. L'assureur zurichois a certes engrangé un volume de primes en hausse de 3,3% à 7,37 milliards de francs suisses et d'autre part allégé ses charges d'exploitation de 0,7 point de pourcentage, qui ont représenté 9,3% de ses entrées d'argent.

ENERGIE: L'énergéticien Axpo prévoit à l'horizon 2030 de multiplier par 20 ses capacités de production d'origine solaire, soit une augmentation de 10 GW. La firme argovienne déploie désormais pour ce faire des panneaux en Espagne, en Italie et même en Pologne, pour une capacité cumulée de 4 GW. Les chantiers doivent générer une centaine de places de travail sur 18 mois, indique un communiqué. Axpo rappelle être déjà active dans le solaire en France, via sa filiale Urbasolar, ainsi qu'en Suisse. L'entreprise jauge par ailleurs la faisabilité de projets de développement en la matière dans d'autres marchés sur lesquels elle est présente.

MÉTAUX PRÉCIEUX: Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis juillet dernier. Le prix de l'once (31,1 grammes) de métal de jaune a grimpé jusqu'à 1893 dollars à la Bourse de Londres. Sur un mois, l'appréciation avoisine les 5%. Le principal facteur de cette hausse est l'aggravation de la crise à la frontière russo-ukrainienne, qui pousse les investisseurs à se tourner de plus en plus vers des placements sûrs comme l'or.

AUTOMOBILE: Le mois de janvier a été catastrophique pour les ventes de voitures neuves en Europe, les constructeurs continuant d'être freinés par la pénurie de puces électroniques,. Avec 682.596 voitures vendues dans l'Union européenne, les constructeurs ont connu leur pire mois de janvier depuis le début de la série statistique en 1990, avec -6% par rapport au record bas de janvier 2021, a précisé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

LOGISTIQUE: Les fermetures d'usines et les pénuries de composants industriels telles que les précieuses puces électroniques incontournables dans de nombreux secteurs de l'économie, pourraient continuer l'année prochaine en Europe, a averti le Fonds monétaire international (FMI). Les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement ont aussi coûté 2% à la croissance 2021 de la zone euro, a évalué l'institution qui publie un rapport sur les raisons et l'impact des goulets d'étranglement sur le Vieux continent.

CARTELS: Les Etats-Unis ont mis en garde les entreprises tentées de s'abriter derrière les difficultés d'approvisionnement pour s'entendre sur des hausses de prix. Le ministère de la Justice et la police fédérale vont enquêter "de manière proactive" dans les secteurs particulièrement affectés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, pour vérifier qu'ils n'existent pas d'ententes illicites, selon un communiqué commun.

CONJONCTURE: Le Japon a enregistré en janvier son pire déficit commercial mensuel en huit ans, ses importations ayant continué d'exploser sous l'effet de la flambée des prix du pétrole et du gaz, tandis que la croissance de ses exportations a ralenti. La balance commerciale du Japon a été négative à hauteur de 2191 milliards de yens (17,5 milliards de francs suisses) le mois dernier, selon des statistiques publiées par le ministère nippon des Finances.

AÉRONAUTIQUE: La crise historique du transport aérien mondial provoquée par la pandémie n'arrêtent pas l'ascension d'Airbus: l'avionneur européen est revenu dans le vert en 2021, réalisant le plus important bénéfice de son histoire. Après deux années dans le rouge, l'avionneur européen a publié un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros (4,4 milliards de francs suisses), battant son record de 2018 (3,1 milliards) alors qu'il produisait près d'un quart d'avions en plus.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe de luxe Kering a annoncé d'"excellentes performances en 2021" avec des ventes à 17,6 milliards d'euros (18,4 milliards de francs suisses) et un bénéfice net à 3,2 milliards d'euros, dépassant ses résultats d'avant la pandémie. Kering, qui détient notamment les marques Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, se dit "confiant dans la poursuite de cette dynamique en 2022 et au-delà", selon son directeur général François-Henri Pinault, cité dans le communiqué.

BANQUES: La deuxième banque allemande Commerzbank, en plein virage vers le numérique, a annoncé un bénéfice net de 430 millions d'euros (450,6 millions de francs suisses) pour 2021 malgré d'imposantes charges exceptionnelles, et s'attend à enfoncer le clou en 2022 pour à nouveau verser un dividende. Ce retour aux bénéfices sur l'année intervient sous la houlette de son nouveau patron arrivé en janvier 2021, Manfred Knof, pour redresser le groupe après la lourde perte de 2,9 milliards d'euros subie en 2020, qui était la première depuis la crise financière de 2009.

ENERGIE: Le plus gros producteur européen d'énergies renouvelables, le norvégien Statkraft, a fait état d'une amélioration sensible de ses résultats annuels grâce aux pics atteints par les prix de l'électricité en Europe et à une hausse de sa production hydroélectrique. Détenu à 100% par l'Etat norvégien, le groupe affiche un résultat de 15,5 milliards de couronnes (1,6 milliard de francs suisses) au titre de l'année 2021 contre 3,3 milliards de couronnes en 2020, un exercice alors marqué par des prix de l'électricité peu élevés.

awp