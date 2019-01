Résumé des principales informations économiques du jeudi 17 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe Migros a continué à progresser l'année dernière. Le chiffre d'affaires annuel a pris 1,3% sur un an à 28,4 milliards de francs suisses. Dans le commerce de détail en Suisse et à l'étranger, les revenus ont avancé de 1,9% à 23,7 milliards de francs suisses, annonce le géant orange. Ensemble, les dix coopératives régionales ont généré 15,9 milliards (+2,3%) sur le marché local et à l'étranger. Digitec Galaxus a augmenté son chiffre d'affaires de 14,2% à 953 millions.

SALAIRES: Un peu plus de la moitié de la population suisse fait partie de la classe moyenne. La part des personnes à revenus moyens s'est stabilisée à 57,5% de la population suisse en 2016, soit au même niveau qu'en 2014, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans l'ensemble, la part de la population appartenant à la classe moyenne est restée stable de 2000 à 2016, oscillant entre 56,8% (en 2013) et 61,3% (en 2009). Des variations ont eu cours au fil des années.

IMMOBILIER: Les prix de l'immobilier devraient très légèrement progresser cette année en Suisse, mais avec des variations par type de bien. Les tarifs des maisons sont ainsi attendus en hausse de 1%, alors que ceux des appartements sont anticipés en repli de 0,5%. Les loyers devraient quant à eux baisser de 2,5% en moyenne, ont estimé les spécialistes d'UBS. Pour les maisons individuelles, les attentes pour 2019 représentent un ralentissement de la hausse des prix. Ces derniers avaient progressé de 1,5% l'année dernière et de 2,4% en 2017. Sur les dix prochaines années, la banque aux trois clés table toutefois sur une croissance des tarifs de 3,1%, selon la dernière édition de l'UBS Real Estate Focus.

CONJONCTURE: Le marché de l'emploi suisse est resté dynamique au quatrième trimestre 2018, malgré des prévisions conjoncturelles plutôt réservées pour 2019. Les entreprises helvétiques ont publié 8% de plus de postes à pouvoir que l'année dernière. La région du lac de Léman s'est montrée particulièrement active, selon l'indice du marché de l'emploi du groupe Adecco en collaboration avec l'Université de Zurich. "En fin d'année, les entreprises ont continué de chercher désespérément du personnel malgré des prévisions conjoncturelles modérément positives pour l'année 2019", relève Nicole Burth, directrice générale d'Adecco Suisse, citée dans le communiqué.

TOURISME: L'hôtellerie suisse a poursuivi jusqu'en novembre 2018 sur sa bonne lancée de l'été. Elle a enregistré sur les onze premiers mois de l'année une hausse de 3,3% du nombre de nuitées par rapport à la même période de 2017, grâce notamment à la progression de 3,9% des séjours des visiteurs étrangers. Sur novembre uniquement, la hausse s'établit à 2,1%, à 2,02 millions de nuitées, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS).

MARCHÉ DE L'EMPLOI: Il fait bon travailler en Suisse lorsque l'on est étranger, à en croire d'un sondage publié par HSBC. La Suisse figure au 5e rang mondial d'un classement sur l'expérience au travail des expatriés établi par le géant bancaire britannique. L'Allemagne, Bahreïn et la Grande-Bretagne constituent le trio de tête, tandis que les Emirats arabes unis arrivent au pied du podium. Les expatriés interrogés affirment à 62% que leur équilibre entre travail et vie privée s'est amélioré depuis leur arrivée en Suisse, indique un communiqué. La même proportion estime que le marché du travail helvétique offre de bonnes opportunités d'avancement de carrière.

CONSTRUCTION: Le spécialiste des techniques sanitaires Geberit a étoffé ses ventes de 5,9% à 3,08 milliards de francs suisses sur l'exercice écoulé. Dans la foulée de ses chiffres préliminaires, le groupe de Rapperswil-Jona a confirmé ses projections au niveau de la marge brute d'exploitation (Ebitda). Ajustée des effets de change positifs, la croissance du chiffre d'affaires est ramenée à 3,1%, a précisé Geberit dans un communiqué. Sur le seul quatrième trimestre 2018, les recettes ont augmenté de 0,5% sur un an à 710 millions de francs suisses (+3,0% hors effets de change).

TRANSPORT: Jens Bjorn Andersen, patron du logisticien danois DSV, espère conclure le plus gros rachat de son histoire avec Panalpina, après avoir été éconduit par Ceva Logistics. L'occasion est unique, a-t-il confié à Finanz und Wirtschaft. La veille, le logisticien bâlois a confirmé avoir reçu une offre de rachat non sollicitée. Le montant avoisinerait les 4 milliards de francs suisses. "Quand il s'agit d'une grosse acquisition, il faut toujours être patient", a indiqué le directeur général de 52 ans. "Il y a beaucoup de valeur dans Panalpina et nous allons traiter cela soigneusement (...) Une fusion mènerait à une entreprise globale de transport et de logistique, liée à des possibilités substantielles de croissance et qui apporterait une grande plus-value aux deux entreprises."

BANQUES: Le gendarme financier Finma est appelé à la rescousse dans le cadre d'une conflit de travail impliquant le groupe bancaire Syz. Le Français Jérôme Goldas, autrefois distributeur de fonds de placement chez Syz, invite l'autorité de surveillance à intervenir auprès de la banque genevoise afin que celle-ci honore une décision de justice rendue en France, rapportent la Tribune de Genève et 24 Heures. "Malgré les multiples demandes et relances, la Banque Syz n'a toujours pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge", regrette l'avocat de M. Goldas, Stéphane Draï, dans un courrier à la Finma reproduit partiellement dans les deux quotidiens. Un retard d'autant plus inexplicable qu'un éventuel recours de l'établissement n'aurait pas d'effet suspensif, assure l'homme de loi.

MÉDIAS: Tamedia veut alléger ses départements Prepress de Lausanne et de Zurich. Le groupe de médias zurichois va transférer d'ici l'été l'essentiel de leurs cahiers des charges au sein d'autres unités de l'entreprise. Les mesures entraîneront au maximum huit licenciements et neuf mises à la retraite anticipée. Le traitement d'image pour les journaux et magazines sera ainsi confié à Editorial Services, tandis que la mise en page des annonces relèvera à l'avenir du service annonceurs de l'unité Print, précise Tamedia. Les prestations graphiques de leur côté seront réparties en interne comme à l'externe. Tamedia entend enfin finaliser l'externalisation de la production des annonces.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe Manor a désigné Jérôme Gilg pour succéder dès vendredi 18 janvier à Stéphane Maquaire au poste de directeur général. Le nouveau patron officiait jusqu'ici à la tête des magasins de bricolage et jardinage Jumbo, également propriété de Maus Frères, indique un communiqué. La passation de pouvoirs marque la finalisation d'une phase de réorganisation structurelle pour la chaîne de grands magasins. L'entreprise entend désormais se concentrer sur les aspects commerciaux et sur l'accélération de la numérisation de ses processus.

DISPOSITIFS MÉDICAUX: Le fournisseur de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann s'associe avec le chinois Tianjin ZhengLi Technology Company pour s'assurer un accès au marché de l'alignement dentaire dans l'Empire du Milieu. La multinationale rhénane prévoit d'y étoffer ses capacités pour assurer la distribution exclusive des dispositifs de son nouveau partenaire, déjà homologués sur le second marché mondial pour ce type de produits. L'accord de collaboration prévoit par ailleurs un développement conjoint de solutions dans le domaine de l'orthodontie esthétique, précise un communiqué.

SOLUTIONS DE PAIEMENT: L'émetteur de cartes de crédit Swisscard entame un partenariat avec la marque horlogère Swatch, dont il proposera la solution de paiement sans contact - baptisée "Swatchpay" - sur certains produits Mastercard sélectionnés. A l'image des références du segment que sont Apple Pay et Samsung Pay, la solution développée par Swatch permet d'effectuer un paiement sur un terminal électronique sans avoir à sortir sa carte de crédit, en l'occurrence en approchant le bracelet de sa montre.

SERVICES FINANCIERS: La Société Générale a annoncé qu'elle avait enregistré une charge exceptionnelle de 240 millions d'euros (270 millions de francs suisses) au 4e trimestre de l'année écoulée en raison de l'application de normes comptables et qu'elle prévoyait une baisse de 10% des revenus de ses activités de marché en 2018. "L'environnement difficile sur les marchés de capitaux" devrait même entraîner sur le seul quatrième trimestre 2018 une baisse de 20% des revenus des activités de marché, par rapport aux trois derniers mois de l'année 2017, selon le communiqué de la banque.

CONJONCTURE: L'Italie a enregistré en novembre un excédent de sa balance commerciale de 3,84 milliards d'euros , un chiffre en recul de 825 millions d'euros sur un an, a annoncé l'Institut national de la statistique (Istat). Sur les onze premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 36,14 milliards d'euros (41,12 milliards de francs suisses au cours actuel).

awp